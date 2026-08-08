দেশত নিয়োগৰ সকলো দুৱাৰ বন্ধ, ভাৰতত শিক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কোনো অৰ্থ নাই; ৰাহুল গান্ধী
ভাৰতৰ ৪০ কোটি যুৱ শক্তি আছে ৷ কিন্তু আজি ভাৰতত শিক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কোনো অৰ্থ নাই : ৰাহুল গান্ধী
Published : August 8, 2026 at 10:07 PM IST
প্ৰয়াগৰাজ : শনিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজৰ কেপি গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত হয় 'ছাত্ৰ কী গুঞ্জ' শীৰ্ষক অনুষ্ঠান ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংসদ তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয়,"ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকল দেশৰ সৰ্বাধিক শক্তি আৰু তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনা বিশ্বত অতুলনীয় । আপোনালোক ভাৰতৰ শক্তি আৰু গৌৰৱ । কিন্তু দেশৰ শিক্ষা খণ্ডৰ সংকট, মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু নিবনুৱা সমস্যাই যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বন হৈ পৰিছে ৷
গান্ধীয়ে কয়,"ভাৰতৰ ৪০ কোটি যুৱ শক্তি আছে ৷ কিন্তু আজি ভাৰতত শিক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কোনো অৰ্থ নাই ৷ কাৰণ ই আপোনাক চাকৰি দিব নোৱাৰে । দেশত নিয়োগৰ সকলো দুৱাৰ বন্ধ হৈ আছে । উৎপাদন ক্ষেত্ৰৰ অৱনতি, ঋণ লাভ কৰাত অসুবিধা, পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা আৰু চাকৰিৰ ঠাইত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই যুৱক-যুৱতীসকলৰ সম্ভাৱনাত আঘাত হানিছে ।"
#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, "There are 40 crore energetic young people like you in this country; this is the nation's strength. People talk about China, America, and Russia, but all of them pale in comparison to the youth of… pic.twitter.com/q9Oy9FGLbB— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 8, 2026
শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ দেশতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত গান্ধীয়ে কয়,"যুৱক-যুৱতীসকলে তেওঁলোকৰ আশংকাৰ সন্মুখীন হৈ আন্ধাৰত পোহৰ জ্বলাই দিলে ৷ তেনে কৰাৰ ফলত দেশখন সলনি কৰাত সহায় কৰিলে । আমি কেতিয়াও ঘৃণা বা হিংসাৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ নকৰো । আমি মৰম আৰু মৰমেৰে ব্যৱস্থাটো সলনি কৰিম ।"
যুৱক-যুৱতীসকলক সম্বোধন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "আপোনালোকৰ দৰে ৪০ কোটি শক্তিশালী যুৱক-যুৱতী দেশত আছে । এয়াই জাতিটোৰ শক্তি । মানুহে চীন, আমেৰিকা, ৰাছিয়াৰ কথা কয়, কিন্তু একবিংশ শতিকাত ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতী আৰু তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনাৰ তুলনাত এই সকলোবোৰ ম্লান হৈ পৰে ।"
मेरे परिवार का घर प्रयागराज में था। मुझे यहां आकर बहुत खुशी होती है। ये शहर Knowledge का सेंटर हुआ करता था।— Congress (@INCIndia) August 8, 2026
Allahabad University was once one of the best universities in the country.
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 प्रयागराज, यूपी
#ChhatronKiGoonj pic.twitter.com/5mA4olJqq7
তেওঁ কয়,"একবিংশ শতিকাত এখন দেশৰ অগ্ৰগতি দুটা কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৷ প্ৰথম, আপোনাৰ যুৱ সম্ভাৱনা আৰু দ্বিতীয়তে, আপোনাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা তথ্য। ভাৰতৰ হাতত যুৱক-যুৱতী আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ তথ্য দুয়োটা আছে । ভৱিষ্যতৰ অগ্ৰগতি এই তথ্য আৰু আপোনাৰ সম্ভাৱনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক: বিশ্বৰ লগতে প্ৰযুক্তিও সলনি হ'ব; যিয়ে শিকিব তেৱেঁ জিকিব: আইআইটি দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী