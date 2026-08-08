ETV Bharat / bharat

দেশত নিয়োগৰ সকলো দুৱাৰ বন্ধ, ভাৰতত শিক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কোনো অৰ্থ নাই; ৰাহুল গান্ধী

ভাৰতৰ ৪০ কোটি যুৱ শক্তি আছে ৷ কিন্তু আজি ভাৰতত শিক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কোনো অৰ্থ নাই : ৰাহুল গান্ধী

Rahul Gandhi
ভাৰতত শিক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কোনো অৰ্থ নাই ৰাহুল গান্ধী (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2026 at 10:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

প্ৰয়াগৰাজ : শনিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজৰ কেপি গ্ৰাউণ্ডত অনুষ্ঠিত হয় 'ছাত্ৰ কী গুঞ্জ' শীৰ্ষক অনুষ্ঠান ৷ উক্ত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংসদ তথা কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয়,"ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতীসকল দেশৰ সৰ্বাধিক শক্তি আৰু তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনা বিশ্বত অতুলনীয় । আপোনালোক ভাৰতৰ শক্তি আৰু গৌৰৱ । কিন্তু দেশৰ শিক্ষা খণ্ডৰ সংকট, মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু নিবনুৱা সমস্যাই যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বন হৈ পৰিছে ৷

গান্ধীয়ে কয়,"ভাৰতৰ ৪০ কোটি যুৱ শক্তি আছে ৷ কিন্তু আজি ভাৰতত শিক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ কোনো অৰ্থ নাই ৷ কাৰণ ই আপোনাক চাকৰি দিব নোৱাৰে । দেশত নিয়োগৰ সকলো দুৱাৰ বন্ধ হৈ আছে । উৎপাদন ক্ষেত্ৰৰ অৱনতি, ঋণ লাভ কৰাত অসুবিধা, পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা আৰু চাকৰিৰ ঠাইত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই যুৱক-যুৱতীসকলৰ সম্ভাৱনাত আঘাত হানিছে ।"

শেহতীয়াকৈ সমগ্ৰ দেশতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত গান্ধীয়ে কয়,"যুৱক-যুৱতীসকলে তেওঁলোকৰ আশংকাৰ সন্মুখীন হৈ আন্ধাৰত পোহৰ জ্বলাই দিলে ৷ তেনে কৰাৰ ফলত দেশখন সলনি কৰাত সহায় কৰিলে । আমি কেতিয়াও ঘৃণা বা হিংসাৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণ নকৰো । আমি মৰম আৰু মৰমেৰে ব্যৱস্থাটো সলনি কৰিম ।"

যুৱক-যুৱতীসকলক সম্বোধন কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "আপোনালোকৰ দৰে ৪০ কোটি শক্তিশালী যুৱক-যুৱতী দেশত আছে । এয়াই জাতিটোৰ শক্তি । মানুহে চীন, আমেৰিকা, ৰাছিয়াৰ কথা কয়, কিন্তু একবিংশ শতিকাত ভাৰতৰ যুৱক-যুৱতী আৰু তেওঁলোকৰ সম্ভাৱনাৰ তুলনাত এই সকলোবোৰ ম্লান হৈ পৰে ।"

তেওঁ কয়,"একবিংশ শতিকাত এখন দেশৰ অগ্ৰগতি দুটা কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ৷ প্ৰথম, আপোনাৰ যুৱ সম্ভাৱনা আৰু দ্বিতীয়তে, আপোনাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা তথ্য। ভাৰতৰ হাতত যুৱক-যুৱতী আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ তথ্য দুয়োটা আছে । ভৱিষ্যতৰ অগ্ৰগতি এই তথ্য আৰু আপোনাৰ সম্ভাৱনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: বিশ্বৰ লগতে প্ৰযুক্তিও সলনি হ'ব; যিয়ে শিকিব তেৱেঁ জিকিব: আইআইটি দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী

TAGGED:

ৰাহুল গান্ধী
উত্তৰ প্ৰদেশ
ছাত্ৰ কী গুঞ্জ
ETV BHARAT ASSAM
RAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.