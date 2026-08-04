ৰিয়েল লাইফ হিৰ’ ! অসমৰ বানাক্ৰান্তক নিজ হাতে সহায় কৰিলে অলখ পাণ্ডেই

ৰিয়েল লাইফ হিৰ’ ! অসমৰ বানাক্ৰান্তক নিজ হাতে সহায় কৰিলে অলখ পাণ্ডেই
অসমৰ ভয়াৱহ বানৰ মাজত ফিজিক্স ৱালাৰ অলখ পাণ্ডে ৷ নিজে উপস্থিত হৈ বিতৰণ কৰিলে জৰুৰীকালীন সাহায্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 5:06 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ ভয়াবহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজত 'ফিজিক্স ৱালা'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অলখ পাণ্ডেই নিজে বানপীড়িত অঞ্চলত উপস্থিত হৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় । তেওঁ নিজে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত খাদ্য, খোৱাপানী আৰু অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা দেখা গৈছে, যাৰ ফলত ভুক্তভোগী পৰিয়ালসমূহে এই সংকটৰ সময়ত এক ডাঙৰ সকাহ লাভ কৰিছে ।
'ফিজিক্স ৱালা'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অলখ পাণ্ডেৰ এই মানৱীয় প্ৰচেষ্টাক ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি সকলোৱে বহুলভাৱে প্ৰশংসা কৰিছে । বহু লোকে তেওঁৰ এই পদক্ষেপক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে আনকো এই বানসাহায্যত অৰিহণা যোগাবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
অসমৰ বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰি অলখ পাণ্ডেই ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ মাজত ৰেচন কিট আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে । সংকটৰ সময়ত মানুহৰ কাষত থিয় দিয়াৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে ৷
ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁ অসমৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প’ষ্ট দিয়ে আছে ৷ প্ৰথমটো প’ষ্ট দি তেওঁ লিখে, "অসম 💔 মই এই সপ্তাহত ইয়াতেই আছোঁ 🙏🏻অসমৰ মানুহৰ মুখলৈ হাঁহি ঘূৰাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ 💔💔💔।"
সকলোৰে জ্ঞাতাৰ্থে, অলখ পাণ্ডে হৈছে এজন ভাৰতীয় শিক্ষক আৰু উদ্যোক্তা । তেওঁ সুলভ মূল্যৰ শিক্ষাপ্ৰযুক্তি প্লেটফৰ্ম 'ফিজিক্স ৱালা'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া হিচাপে সৰ্বত্ৰে পৰিচিত । ১৯৯১ চনৰ ২ অক্টোবৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল ।
সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি সহজলভ্য কৰি তুলিবলৈ ২০১৪ চনত এটা জনপ্ৰিয় ইউটিউব চেনেল আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ এজন স্থানীয় পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ শিক্ষক হিচাপে নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ‘সুৰ বাহিনী’ৰ আৰ্হিত জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে বানপীড়িতলৈ সহায়ৰ হাত