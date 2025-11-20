আল ফালাহ গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষৰ পৰিয়ালৰ সম্পত্তিত বে-আইনী নিৰ্মাণকাৰ্য ; জাননী প্ৰেৰণ
আল ফালাহ গ্ৰুপৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ফৰিদাবাদস্থিত আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় ১০ নৱেম্বৰত লালকিল্লাৰ সমীপত সংঘটিত কাৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছৰে পৰা তদন্তৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ।
মহৌ(মধ্যপ্ৰদেশ): মধ্যপ্ৰদেশৰ মহৌ কেণ্টনমেণ্ট ব’ৰ্ডে আল ফালাহ গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ জৱাদ আহমেদ ছিদ্দিকীৰ পৰিয়ালৰ আৱাসিক সম্পত্তিৰ বাসিন্দা আৰু আইনী উত্তৰাধিকাৰীলৈ জাননী জাৰি কৰিছে । য’ত নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে তাত থকা অকৰ্তৃত্বশীল নিৰ্মাণকাৰ্য তিনিদিনৰ ভিতৰত ধ্বংস কৰিব লাগে ৷
কেণ্টনমেণ্টৰ অভিযন্তা এইচ কালোয়াই কয়, ‘‘আমি জৱাদ আহমেদ ছিদ্দিকীৰ পিতৃ প্ৰয়াত মৌলানা হাম্মাদৰ ঘৰলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছো । জাননী অনুসৰি বিভাগটোৱে ১৯৯৬ আৰু ১৯৯৭ চনত কেণ্টনমেণ্ট এক্ট, ১৯২৪ ৰ সংশ্লিষ্ট ধাৰা অনুসৰি কেইবাখনো পত্ৰ জাৰি কৰি অকৰ্তৃত্বশীল নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছিল ৷’’
‘‘অৱশ্যে বাৰে বাৰে জাননী দিয়াৰ পিছতো নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ ৰখা নহ'ল । শেহতীয়া জাননীত বৰ্তমানৰ বাসিন্দা বা আইনী উত্তৰাধিকাৰীসকলক তিনিদিনৰ ভিতৰত বে-আইনী নিৰ্মাণকাৰ্য বন্ধ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ৷’’ কালোয়াই কয় ৷
এই নিৰ্দেশ পালন নকৰিলে কেণ্টনমেণ্ট ব’ৰ্ডে এই নিৰ্মাণকাৰ্য আঁতৰোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ৷ ইয়াৰ বাবে হোৱা ব্যয় কেণ্টনমেণ্ট আইনৰ নীতি অনুসৰি সংশ্লিষ্ট পক্ষৰ পৰা আদায় কৰা হ’ব বুলিও বিষয়াগৰাকীয়ে কয় । এই সম্পত্তিটোৰ ঘৰ নং 1371, জৰীপ নম্বৰ 245/1245 মহৌৰ মুকেৰী মহল্লা অঞ্চলত আছে ৷
পূৰ্বে মধ্যপ্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে মহৌত সংঘটিত বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত জাভেদ ছিদ্দিকীৰ ভাতৃ হামুদ আহমেদ ছিদ্দিকীক হায়দৰাবাদৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে । ২৫ বছৰ পূৰ্বে মধ্যপ্ৰদেশৰ মহৌত বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত হামুদক দেওবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷
উল্লেখযোগ্য যে, দিল্লী বিস্ফোৰণৰ মূল অভিযুক্ত ডাঃ ওমৰ উন নবী আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আছিল । দিল্লী বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত কেইবাজনো সন্দেহযুক্ত লোকৰ বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ যাৰ বাবে তদন্তকাৰীয়ে প্ৰতিষ্ঠানিক ৰেকৰ্ড, বিত্তীয় লেনদেন আৰু প্ৰশাসনিক অনুমোদন পৰীক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য হয় ।
