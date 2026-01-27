পাকিস্তান ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ! আজমেৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য

পাকিস্তান ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ! আজমেৰ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য
সম্ৰাট পৃথ্বীৰাজ চৌহান চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই বিতৰ্কিত বক্তব্য আগবঢ়াই কয়, ‘‘পাকিস্তান আমাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ৷’’ সম্প্ৰতি যুৱ কংগ্ৰেছে এই মন্তব্যক ইছ্যু হিচাপে লৈছে ।
Published : January 27, 2026 at 12:36 PM IST
আজমেৰ (ৰাজস্থান): সম্ৰাট পৃথ্বীৰাজ চৌহান চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মনোজ বেহাৰৱালৰ এক মন্তব্যই সূচনা কৰিছে বিতৰ্কৰ । নিজৰ এক মন্তব্যত বেহাৰৱালে পাকিস্তানক ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বুলি অভিহিত কৰে ।
তেওঁ কয় যে ১৯৪৭ চনৰ ১৪ আগষ্টত বিশ্বৰ ৰাজনৈতিক মঞ্চত এখন দেশৰ উন্মেষ ঘটিছিল, সেয়া হৈছে পাকিস্তান । ইফালে ১৯৪৭ চনৰ ১৫ আগষ্টৰ পুৱা ১০ বজাৰ পৰা ১০.৩০ বজাৰ ভিতৰত ভাৰতৰ গঠন হৈছিল । পাকিস্তান আমাতকৈ ১২ ঘণ্টা ডাঙৰ আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ।
বিয়াৱাৰ জিলাৰ সনাতন ধৰ্ম চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ৰাজস্থান সমাজ বিজ্ঞান সংস্থাৰ ৩১ তম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত ভাষণ দি অধ্যক্ষ বেহাৰৱালে এই মন্তব্য কৰি চৰ্চালৈ আহে । ২৩-২৪ জানুৱাৰীত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনখনত ২৪ জানুৱাৰীত অংশগ্ৰহণ কৰি অধ্যক্ষ মনোজ বেহাৰৱালে এই মন্তব্য আগবঢ়ায় ।
বেৱাৰৰ সনাতন ধৰ্ম চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ৰাজস্থান সমাজ বিজ্ঞান সংস্থাৰ ৩১ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত তিনিখন দেশ আৰু সাতখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । ২৪ জানুৱাৰীত আজমীৰৰ সম্ৰাট পৃথ্বীৰাজ চৌহান চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মনোজ বেহাৰৱালে সন্মিলনত অংশ লয় আৰু তাত দিয়া ভাষণত তেওঁ কয় যে পাকিস্তানৰ পিছতহে ভাৰতৰ অস্তিত্ব আহে ।
ভাষণত অধ্যক্ষ বেহাৰৱালে কয়, ‘‘পাকিস্তানৰ অস্তিত্ব চাৰি-পাঁচ বছৰ । ইয়াৰ পিছত দেশখনে নিজকে ইছলামিক দেশ বুলি ঘোষণা কৰে । ইয়াৰ পৰা পাকিস্তানে বহুত লাভ কৰিব বুলি ভাবিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতে তেওঁলোকক ৪৫ কোটি টকা দিছিল জীৱন-যাপনত সহায় কৰিবলৈ । পাকিস্তানে সেই ধন সন্ত্ৰাসবাদৰ ওপৰত বিনিয়োগ কৰি অপচয় কৰিছিল ।’’
ভাষণত অধ্যক্ষ বেহৰৱালে কয় যে ২০১৪ বৰ্ষৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় ৰাজনীতি, ভাৰতীয় সমাজ আৰু ভাৰতীয় জ্ঞান-পৰম্পৰাৰ মাজত সংযোগ ঘটিছে । ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজনীতিয়ে ভাৰতীয় সমাজখন ভাঙিবলৈ কাম কৰিছিল, যাৰ বাবে সমাজখন অশান্তিপূৰ্ণ হৈ পৰিছিল আৰু ইয়াৰ পিছত কি কৰিব নাজানিছিল ।
যুৱ কংগ্ৰেছে কৰিব প্ৰতিবাদ
অধ্যক্ষ মনোজ বেহাৰৱালৰ ‘‘পাকিস্তান আমাৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ’’ বুলি কৰা মন্তব্যক যুৱ কংগ্ৰেছে ইছ্যু হিচাপে লৈছে । পৰিকল্পনা অনুসৰি যুৱ কংগ্ৰেছ প্ৰতিবাদৰ বাবে সাজু হৈছে । যুৱ কংগ্ৰেছৰ আজমেৰ জিলাৰ সভাপতি মোহিত মালহোত্ৰাই ১২ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে দায়বদ্ধ বুলি মন্তব্য কৰে । অধ্যক্ষই পাকিস্তানক ভাৰতৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বুলি কোৱাটো মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ চিন্তাধাৰা আৰু দেশৰ অগ্ৰাধিকাৰৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ বুলিও তেওঁ কয় । যদি অধ্যক্ষই নিজৰ পদৰ মৰ্যাদা বুজি নাপায়, তেন্তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সঠিকভাৱে কেনেকৈ পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব ? এই গুৰুতৰ বিষয়ত বিতৰ্কিত বক্তব্যৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে যুৱ কংগ্ৰেছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ।
