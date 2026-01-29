আজি ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে জনাব শেষ শ্ৰদ্ধা

আজি ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীয়ে জনাব শেষ শ্ৰদ্ধা
মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰয়াত উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ শেষকৃত্য আজি পুৱা ১১ বজাত বিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান খেলপথাৰত সম্পন্ন হ’ব ।
Published : January 29, 2026 at 9:32 AM IST
মুম্বাই : বুধবাৰে এক কৰুণ বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এন চি পি (নেচনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টি)ৰ মুৰব্বী অজিত পাৱাৰৰ ৰাজনৈতিক দুৰ্গ বাৰামতীত আজি সম্পূৰ্ণ ৰাজ্যিক সন্মানেৰে অনুষ্ঠিত হ’ব । তেওঁৰ মৃতদেহ বিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান খেলপথাৰত ৰখা হৈছে যাতে মানুহে শেষ শ্ৰদ্ধা জনাব পাৰে ।
এন চি পিৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে, অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহকে কেইবাজনো নেতা উপস্থিত থাকিব ।
পাৱাৰৰ প্ৰতিকৃৰ্তি স্থাপন কৰা আৰু ‘স্বৰ্গীয় অজিতদাদা পাৱাৰ অমৰ হওক’ বুলি লিখা এখন পুষ্পসজ্জিত ৰথত তেওঁক ‘অন্তিম যাত্ৰা’ (চূড়ান্ত যাত্ৰা)ৰ বাবে কঢ়িয়াই নিয়া হ’ব । পুৱা ৯ বজাত বিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান কেম্পাছ (গাদিমা)ৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ হ’ব, চহৰৰ মাজেৰে পাৰ হৈ বিদ্যা প্ৰতিষ্ঠান খেলপথাৰত শেষ হ’ব, য’ত পুৱা ১১ বজাত শেষকৃত্য অনুষ্ঠান সম্পন্ন হ’ব ।
