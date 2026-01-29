ETV Bharat / bharat

ঘড়ীয়ে দিছিল পৰিচয়, অন্তিম মুহূৰ্ততো একে ঘড়ীয়ে দিলে সংগ

ঘড়ী চিহ্নৰ নেশ্যনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ বাবে অশেষ সংগ্ৰাম কৰা পাৱাৰৰো মৃতদেহো ঘড়ীৰ বাবেহে চিনাক্ত হ'ল ।

Ajit Pwar was wearing the Royal Oak watch when the accident occurred
ঘড়ীয়ে দিছিল পৰিচয়, অন্তিম মুহূৰ্ততো একে ঘড়ীয়ে দিলে সংগ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 29, 2026 at 5:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পুনে (মহাৰাষ্ট্ৰ) : বিমান দুৰ্ঘটনাত মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ মৃত্যুৱে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে । দুৰ্ঘটনাটো ইমানে ভয়ংকৰ আছিল যে বিমানখন বিস্ফোৰণ হৈ গৈছিল আৰু য'তে ত'তে পৰি ৰৈছিল মৃতদেহৰ অংশ । যাৰ ফলত মৃতদেহ চিনাক্তকৰণত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল । কিন্তু সমগ্ৰ দেশতে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰক এক সুকীয়া পৰিচয় দিয়া নেশ্যনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ পাৰ্টীৰ ঘড়ীৰ চিহ্নই শেষত তেওঁৰ মৃতদেহ চিনাক্তকৰণত সহায় কৰিলে । যাৰ বাবে বহু অনুৰাগীয়ে কৈছে যে ঘড়ীটোৱে দাদাক তেওঁৰ পৰিচয় দিছিল আৰু ঘড়ীটোৱেই দাদাৰ মৃতদেহ চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে বুধবাৰে পুৱা বিমান দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা অজিত পাৱাৰৰ লগতে আন লোকৰ মৃতদেহ চিনাক্তকৰণত এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি হৈছিল । অৱশ্যে অজিত পাৱাৰে পিন্ধি আছিল ৰয়েল অক ব্ৰেণ্ডৰ এটা ঘড়ী । এই প্ৰিমিয়াম ঘড়ীটোৱে তেওঁৰ মৃতদেহ চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিছিল ।

দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত বিমানখনত থকা মৃতদেহবোৰৰ অংশ ছেদেলি-ভেদেলি হৈ পৰি আছিল । এনে পৰিস্থিতিত সোণৰ অলংকাৰ আৰু ঘড়ীৰ দৰে ব্যক্তিগত সামগ্ৰীয়ে চিনাক্তকৰণত সহায় কৰে । চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি এইবোৰ আইনগতভাৱে চিনাক্তকৰণৰ উদ্দেশ্যে ব্যৱহাৰ কৰা হয় । সেয়েহে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলে বিৰল আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে য'ত অজিত পাৱাৰক পৰিচয় দিয়া একেটা ঘড়ীৰ চিহ্নই তেওঁৰ শৰীৰটোও চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিছিল ।

অজিত পাৱাৰৰ আৰম্ভণিৰে পৰা ঘড়ীৰ প্ৰতি দুৰ্বলতা আছিল । তেওঁৰ আছিল ৰলেক্স আৰু অন্যান্য মূল্যৱান ঘড়ী । তেওঁৰ দলৰ চিহ্নটোও ঘড়ী । কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ পিছত তেওঁ গোটেই জীৱন ঘড়ীৰ চিহ্নটোৰ বাবে অক্লান্তভাৱে কাম কৰিছিল । তেওঁ দলটোক গঢ় দিছিল আৰু শাৰদ পাৱাৰৰ ফৈদৰ সৈতে বিভাজনৰ পিছতো ঘড়ীৰ চিহ্নৰ প্ৰচাৰ চলাই গৈছিল । জিলা পৰিষদ আৰু পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বাৰামতীত ৪ খন ৰেলীৰ জৰিয়তে পুনেত প্ৰচাৰ চলোৱাৰ কথা আছিল । কিন্তু বাৰামতী পোৱাৰ পূৰ্বেই তেওঁ এই সংসাৰৰ পৰা বিদায় ল'লে ।

অজিত পাৱাৰে বহু বছৰ ধৰি ৰয়েল অক কোম্পানীৰ চুইছ ঘড়ী ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল । তেওঁ পিন্ধা এই ঘড়ীটো দেশৰ বহু উদ্যোগপতিৰ হাততো দেখা যায় । বহু নেতা-অভিনেতাই এই ঘড়ীটো পিন্ধা দেখা যায় । ছলমান খান, শ্বাহৰুখ খান, অনন্ত আম্বানীৰ দৰে বিশিষ্ট ব্যক্তিও এই ঘড়ীৰ মালিক । ইয়াৰ মূল্য ২৫ লাখৰ পৰা ১.৫ কোটি টকা ।

বহু দশক ধৰি ৰাজনীতিত অজিত পাৱাৰ আৰু সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ সমীকৰণ পৰিচিত আছিল । সময়মতে আহি কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ তেওঁ সদায় চেষ্টা কৰিছিল । অজিত পাৱাৰে পুৱা ৬ বজাৰ পৰাই কাম আৰম্ভ কৰিছিল । সময় ৰাহি কৰিবলৈ তেওঁ বুধবাৰে গোটেই দিনটো বিমানেৰে যাত্ৰা কৰাৰ কথা আছিল । ইয়াৰ বাবে বিমানখনত সম্পূৰ্ণ ইন্ধনো ভৰোৱা হৈছিল । কিন্তু এই একেই ইন্ধন দুৰ্ঘটনাৰ পিছত জ্বলি উঠিল আৰু অজিত পাৱাৰে প্ৰাণ হেৰুৱালে ।

লগতে পঢ়ক :শোকত ম্ৰিয়মাণ বাৰামতীয়ে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে 'দাদা'ক দিলে শেষ বিদায়; অগণন গুণমুগ্ধৰ উপস্থিতিত দুই পুত্ৰই কৰিলে মুখাগ্নি

TAGGED:

AJIT PAWAR BODY IDENTIFICATION
AJIT PAWAR
ইটিভি ভাৰত অসম
AJIT PAWAR WATCH
AJIT PAWAR PLANE CRASH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.