'শান্তি চুক্তি'ত স্বাক্ষৰ নকৰে, ঘোষণা AISA নেত্ৰী নেহা ব'ৰাৰ
শান্তিপূৰ্ণ চুক্তিপত্ৰ আমাৰ গণতান্ত্ৰিক মত প্ৰকাশৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰিপন্থী- নেহা ব'ৰা
By PTI
Published : October 24, 2026 at 8:06 PM IST
নতুন দিল্লী : 'শান্তি বণ্ড'ত চুক্তি কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰা জাননীক দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাই দাখিল কৰা আবেদন খাৰিজ কৰাৰ এদিন পিছতে, শনিবাৰে এআইএছএ(AISA)ৰ সভানেত্ৰী নেহা ব'ৰাই মন্দিৰ মাৰ্গ আৰক্ষী থানাৰ বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ হয় ৷
বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশত বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়ত দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰণ কৰি নেহা ব'ৰাৰ অধিবক্তাক সেই নথি-পত্ৰসমূহ প্ৰদান কৰে ৷ যিবোৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে শান্তি শৃংখলা ভংগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল আৰু নেহাক ২৯ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ সময়সীমা বান্ধি দিয়ে ।
নেহাৰ অধিবক্তা অভীক চিমনীয়ে কয়, "অহা শুনানিত জাননীখনৰ উত্তৰ দিয়াৰ পূৰ্বে সকলো বিবেচনা কৰা হ'ব ৷ ন্যায়ালয়ে কিছুমান নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে আৰু কৈছে যে প্ৰতিপক্ষই শান্তি শৃংখলা ভংগ হ’ব পৰা ইংগিত দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সকলো সমল আমাক যোগান ধৰিব লাগিব । ২৯ তাৰিখে হ’বলগীয়া পৰৱৰ্তী শুনানিৰ পূৰ্বে আমি এইবোৰ পৰীক্ষা কৰিম ৷"
ইফালে নেহা ব'ৰাই শনিবাৰে কয়, "বিশেষ কাৰ্যবাহী দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত কোনো শান্তিপূৰ্ণ চুক্তিপত্ৰত স্বাক্ষৰ নকৰো । প্ৰতিবাদক স্তব্ধ কৰিবলৈ এনে বণ্ড ব্যৱহাৰ কৰাটো সংবিধান প্ৰদত্ত গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদৰ অধিকাৰ উলংঘা কৰাৰ দৰে । দেশৰ আদালতে সিদ্ধান্ত ল’ব যে শান্তিপূৰ্ণ চুক্তিপত্ৰৰ কাৰ্যকৰীকৰণ আৰু ব্যাখ্যা আমাৰ গণতান্ত্ৰিক ভিন্নমত প্ৰকাশৰ মৌলিক অধিকাৰৰ পৰিপন্থী ।"
চিজেপিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকেৰ উদাহৰণ দি ব'ৰাই উল্লেখ কৰে, "আন্দোলনক আগুৱাই লৈ যাবলৈ 'শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদক 'শান্তি ভংগ' বুলি ঘোষণা কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । শান্তিপূৰ্ণ চুক্তিপত্ৰ’ত স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছতো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । দীপকেয়ে ত্ৰিৰংগা হাতত লৈ থকা অৱস্থাতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল ৷"
এআইএছএৰ নেত্ৰী ব'ৰাই ১৬ অক্টোবৰত মণ্ডী হাউচত হোৱা এক প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আটক কৰাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে সংবিধানে নাগৰিকসকলক শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিজৰ ভিন্নমত প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে ।
গণতন্ত্ৰ মানে কেৱল নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাই নহয়, ই নাগৰিকসকলক তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ আৰু অন্যান্য মৌলিক স্বাধীনতাৰ প্ৰতি অহা ভাবুকিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাটোও অন্তৰ্ভুক্ত কৰে ।
লগতে পঢ়ক: কণ্টেইন ক্ৰিয়েটৰ আমিৰক শ্ব'কিনক পুনৰ পাঁচদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ