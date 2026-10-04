যন্তৰ-মন্তৰৰ প্ৰতিবাদ : AISA-ৰ সভাপতি নেহা বোৰাক মুকলি
বোৰাক নৰেলা ঔদ্যোগিক এলেকাৰ থানাত মুকলি কৰি দিয়া হয়, কিন্তু তেওঁৰ ফোন আৰু বেগ সন্ধানহীন।
Published : October 4, 2026 at 9:55 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ ৷ এই প্ৰতিবাদত অংশ লোৱা বহু কেইগৰাকী নেতা-কৰ্মীক দিল্লী আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ সভাপতি নেহা বোৰাকো প্ৰতিবাদত অংশ লোৱাৰ বাবেই আটক কৰিছিল ৷ অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক মুকলি কৰি দিয়া হয় ৷
দেওবাৰে নিখিল ভাৰত ছাত্ৰ সন্থাই অভিযোগ কৰা অনুসৰি, যন্তৰ-মন্তৰৰ সমীপত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভানেত্ৰী নেহা বোৰাক চৰকাৰী নম্বৰপ্লেটবিহীন এখন বাহনত জোৰ-জুলুমকৈ উঠাই কোনো অজ্ঞাত স্থানলৈ নিয়ে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত নেত্ৰীগৰাকীক নৰেলা ঔদ্যোগিক এলেকাৰ থানাৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
🚨SOS🚨 AISA President Neha Bora has been picked up by Delhi Police in an unauthorised vehicle, WITHOUT A SINGLE FEMALE CONSTABLE! WE DO NOT KNOW WHERE THEY ARE TAKING THEM! THEIR WHEREABOUTS ARE UNKNOWN! @DelhiPolice has crossed EVERY LIMIT!— AISA (@aisa_official_) October 4, 2026
ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে বোৰাক অবৈধভাৱে আটক কৰি বাহনখনত নিয়াৰ সময়ত বাহনখনৰ ভিতৰত কোনো মহিলা আৰক্ষী বিষয়া নাছিল বুলি অভিযোগ কৰে ৷
সংগঠনটোৱে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৷ পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘দিল্লী আৰক্ষীয়ে আইছাৰ সভাপতি নেহা বোৰাক কোনো মহিলা কনিষ্টবল নোহোৱাকৈ অবৈধভাৱে এখন বাহনত লৈ গৈছে ! ক’লৈ লৈ গৈছে আমি নাজানো ! তেওঁৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত আমি অজ্ঞাত ! দিল্লী আৰক্ষীয়ে সকলো সীমা অতিক্ৰম কৰিলে ! এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত দিল্লী আৰক্ষীৰ কোনো তাৎক্ষণিক সঁহাৰি পোৱা নাই ।’’
আন এটা পোষ্টত সংগঠনটোৰ তৰফৰ পৰা এনেদৰে কোৱা হয়, ‘‘বোৰাক নৰেলা ঔদ্যোগিক এলেকাৰ থানাৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হৈছে । অৱশ্যে তেওঁৰ বেগটো আৰু ফোনটো এতিয়ালৈকে লাভ কৰা নাই ৷ আমি তেওঁক সহায় কৰিবলৈ আৰু তেওঁৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ অধিবক্তাৰ এটা দল থানালৈ পঠিয়াইছো ।’’
🚨 UPDATE: AISA President Neha Bora has been released at Narela Industrial Area Police Station. However, her phone and bag are not with her. We are sending a team of lawyers to the police station to ensure her safety and assist her.— AISA (@aisa_official_) October 4, 2026
দেওবাৰে একেৰাহে তৃতীয়টো দিনৰ বাবে আইছাৰ কৰ্মীসকলে যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভিতৰচ’ৰাত স্বেচ্ছাচাৰীভাৱে কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সংগঠনটোৱে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী জনাইছিল । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে যন্তৰ-মন্তৰৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ একাধিক বেৰিকেড স্থাপনৰ লগতে নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰি তোলে ৷
সংগঠনটোৱে অশোক পথৰ অন্ধ্ৰভৱন চক্ৰৰ পৰা যন্তৰ-মন্তৰ অভিমুখে সমদল উলিয়াই শ্লোগান দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । যেতিয়া আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বেৰিকেড অতিক্ৰম কৰাত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়া নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে তীব্ৰ বাকবিতণ্ডাত লিপ্ত হয় ৷ তাৰমাজতে নেহাই বেৰিকেড ভংগ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ উদ্যত হয় আৰু আৰক্ষীয়ে তেওঁক বাধা প্ৰদান কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে ১৫০ জনতকৈ অধিক প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছিল ৷ তাৰপিছতে দেওবাৰে এই সমদল বাহিৰ কৰা হৈছিল । শুকুৰবাৰেও মধ্য দিল্লীত এক বিক্ষোভৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে ৫০০ৰো অধিক প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰিছিল ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আছিল নেহা বোৰা আৰু আপৰ নেতা-কৰ্মী যোগেন্দ্ৰ যাদৱ অন্যতম ।
Where is Delhi Police taking Neha on their own? This is not detention it is kidnapping! https://t.co/dFBBh1EaLa— Neha (@neha_aisa) October 4, 2026
শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই প্ৰতিবাদৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীয়ে অনুমতি দিয়া নাছিল ৷ যাৰ বাবে মধ্য দিল্লীত অতিৰিক্ত আৰক্ষী বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছিল । যন্তৰ-মন্তৰলৈ যোৱা কেইবাটাও পথত আৰক্ষীয়ে বেৰিকেড স্থাপন কৰিছিল ৷ প্ৰতিবাদৰ সময়ত সমীপতে থকা একাংশ মেট্ৰ’ ষ্টেচনতো মানুহৰ চলাচলত সাময়িকভাৱে বাধা আৰোপ কৰা হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে, শেহতীয়াকৈ দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ তদন্তমূলক প্ৰতিবেদনত নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে এছআইআৰৰ সৈতে জড়িত সিদ্ধান্ত আৰু আদেশ সন্দৰ্ভত বিগত ১০ মাহত কমেও ১৪ বাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আপত্তি উত্থাপন কৰাৰ এক অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল ৷ যাৰ বাবে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিল । তেওঁলোকে কয় যে এই সিদ্ধান্ত আৰু আদেশ তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে বা পৰামৰ্শ অবিহনে জাৰি কৰা হৈছে ।
এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত দুজনকৈ আয়ুক্তই অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বাবে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈ নিৰ্বাচন আয়োগে যিকোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰচ’ৰাত হোৱা বৈঠকৰ সময়ত ভিন্ন মতামত আৰু মন্তব্য কৰাটো স্বাভাৱিক বুলি উল্লেখ কৰে ৷ ইয়াৰোপৰি ইয়াৰ সকলো আদেশৰ সম্পূৰ্ণ আইনী বৈধতা আছে আৰু প্ৰতিষ্ঠিত আইনী পদ্ধতি অনুসৰি জাৰি কৰা হয় বুলিও মন্তব্য কৰে ।
লগতে পঢ়ক: শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব নেকি নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ, ২০ বছৰৰ পুৰণি ফাইল খুলিছে চৰকাৰে