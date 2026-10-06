এয়াৰ মাৰ্শ্বেল আশুতোষ দীক্ষিতক ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ নতুন মুৰব্বী হিচাপে নিযুক্তি
বিভিন্ন ধৰণৰ বিমান উৰণৰ অভিজ্ঞতা থকা এয়াৰ মাৰ্শ্বেল আশুতোষ দীক্ষিত হ’ল এয়াৰ ষ্টাফৰ ভাইচ চিফ ।
Published : October 6, 2026 at 7:55 PM IST
নতুন দিল্লী : এয়াৰ মাৰ্শ্বেল আশুতোষ দীক্ষিতক ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ নতুন মুৰব্বী হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । আশুতোষ দীক্ষিত ভাৰতৰ ২৯ সংখ্যক এয়াৰ ষ্টাফৰ মুৰব্বী হ’ব । ২০২৬ চনৰ ৩১ অক্টোবৰৰ পৰা দুপৰীয়া তেওঁৰ নিযুক্তি কাৰ্যকৰী হ’ব।
২০২৬ চনৰ ৩১ অক্টোবৰত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া এয়াৰ চিফ মাৰ্শ্বেল অমৰ প্ৰীত সিঙৰ ঠাইত তেওঁ নিযুক্ত হৈছে ৷ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিযোগে এই কথা সদৰী কৰিছে ৷
এয়াৰ মাৰ্শ্বেল আশুতোষ দীক্ষিত ২০২৬ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা বৰ্তমান পৰ্যন্ত এয়াৰ ষ্টাফৰ ভাইচ চিফ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ উপ-প্ৰধান হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে । আশুতোষ দীক্ষিতৰ মিৰাজ-২০০০, MiG ভেৰিয়েণ্ট, এইচপিটি-৩২ (HPT-32), এন-৩২(An-32), এভ্ৰ’, কিৰণ, জগুয়াৰ, আই এল-৭৮ (IL-78), হক আৰু তেজছৰ লগতে বিভিন্ন বিমান উৰণৰ বিৰল অভিজ্ঞতা আছে ।
The Government has appointed Air Marshal Ashutosh Dixit, PVSM, AVSM, VM, VSM, presently serving as Vice Chief of the Air Staff, as the 29th Chief of the Air Staff, in the rank of Air Chief Marshal, with effect from the afternoon of October 31, 2026. He will succeed Air Chief Marshal Amar Preet Singh, who superannuates on October 31, 2026. An Experimental Test Pilot and Qualified Flying Instructor with over 3,500 hours of flying experience, Air Marshal Dixit has held key operational and strategic appointments, including CISC, HQ IDS and AOC-in-C, Central Air Command— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) October 6, 2026
দীক্ষিত এজন পৰীক্ষামূলক টেষ্ট পাইলট আৰু এজন যোগ্য উৰণ প্ৰশিক্ষক । প্ৰায় চাৰি দশকজুৰি চলাই থকা এই সেৱা কেৰিয়াৰৰ সময়ছোৱাত তেওঁ অপাৰেশ্ব’ন চফেড সাগৰ, অপাৰেশ্ব’ন ৰক্ষক, ক’প-ইণ্ডিয়া আৰু অপাৰেশ্ব’ন সেন্দূৰৰ দৰে অসংখ্য অপাৰেচন আৰু অনুশীলনত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছে ।
এয়াৰ মাৰ্শ্বেল দীক্ষিত বাহিনীটোৰ ভিতৰতে স্বদেশী LCA তেজছ আৰু অন্যান্য স্বদেশী বিমান প্ৰকল্পৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে পৰিচিত । দীক্ষিতে চৰকাৰৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল পদক্ষেপক আৰু অধিক প্ৰচাৰ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
তেওঁক ১৯৮৬ চনৰ ০৬ ডিচেম্বৰত IAF ৰ যুঁজাৰু বিমানৰ শাখাত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিষয়া হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় । এয়াৰ মাৰ্শ্বেল দীক্ষিত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা একাডেমী, প্ৰতিৰক্ষা ষ্টাফ চাৰ্ভিচ কলেজ (বাংলাদেশ) আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মহাবিদ্যালয়তো শিক্ষা অৰ্জন কৰিছিল ৷ দীক্ষিতৰ ৩৫০০ ঘণ্টাৰো অধিক উৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে ।