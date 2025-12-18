বিমান যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ, ইণ্ডিগ'ৰ অচলাৱস্থাৰ মাজত এইবাৰ কি হ'ল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ?

বিমান যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ, ইণ্ডিগ'ৰ অচলাৱস্থাৰ মাজত এইবাৰ কি হ'ল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ?
বিমানেৰে ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে নেকি ? তেনেহ'লে সাৱধান ! এইবাৰ এয়াৰ ইণ্ডিয়াইও দিছে সতৰ্কবাণী ।
By ANI
Published : December 18, 2025 at 10:29 AM IST
নতুন দিল্লী : ইণ্ডিগ'ৰ অচলাৱস্থাৰ ফলত ইতিমধ্যে দেশৰ লাখ লাখ যাত্ৰী প্ৰভাৱিত হৈছে । কেৱল টিকট বাতিল হোৱাই নহয় বিলম্ব যাত্ৰাই সমস্যাত পেলাইছে যাত্ৰীসকলক । তাৰ মাজতে আকৌ ভাৰতৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিমান সংস্থা এয়াৰ ইণ্ডিয়াই যাত্ৰীসকলৰ বাবে বিশেষ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে । দিল্লীকে ধৰি উত্তৰ আৰু পূব ভাৰতৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰৰ যাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি দিয়া হৈছে সতৰ্কবাণী । বহু বিমান বাতিল বা যাত্ৰাত বিলম্ব হ'ব পাৰে বুলি বিমান সংস্থাটোৱে সতৰ্ক কৰি দিছে যাত্ৰীসকলক ।
আচলতে বৰ্তমান সময়ত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘন কুঁৱলীৰ প্ৰভাৱ দেখা গৈছে । যাৰ ফলত দৃশ্যমানতা হ্ৰাস পাইছে । এনে পৰিস্থিতিত বিমান পৰিচালনাত সম্ভাৱ্য বাধাৰ কথা আগতীয়াকৈ যাত্ৰীসকলক সতৰ্ক কৰি দিছে বিমান সংস্থাটোৱে । বিশেষকৈ দিল্লী আৰু সমগ্ৰ উত্তৰ আৰু পূব ভাৰতৰ কেইবাটাও বিমানবন্দৰত ঘন কুঁৱলীৰ বাবে অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰত বিমান পৰিচালনাত সম্ভাৱ্য বাধাৰ বিষয়ে যাত্ৰীসকলক সতৰ্ক কৰি দিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াই । বিমান সংস্থাটোৱে কয় যে দৃশ্যমানতা হ্ৰাস পালে বিমান যাত্ৰাত পলম বা বাতিল হ'ব পাৰে, যাৰ ফলত ইয়াৰ বহল নেটৱৰ্কত প্ৰভাৱ পৰিব ।
বুধবাৰে এক্সৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে জাৰি কৰা বিবৃতিত এয়াৰ ইণ্ডিয়াই বিশেষকৈ চলি থকা ছুটী বা বন্ধৰ সময়ছোৱাত ভ্ৰমণকাৰীসকলক বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে বিমানৰ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । যাত্ৰীসকলক তেওঁলোকৰ যাত্ৰাৰ পৰিকল্পনা অধিক ফলপ্ৰসূভাৱে কৰিবলৈ বিমান সংস্থাটোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত লিংক (https://www.airindia.com/in/en/manage/flight-status.html)ত আপডেটসমূহ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
#TravelAdvisory— Air India (@airindia) December 17, 2025
Over the next few days, potential dense fog conditions resulting in poor visibility may impact flight operations at our primary hub in Delhi, and a few airports in northern and eastern India, with a cascading effect in some other cities across our network. To…
বিমান সংস্থাটোৱে কৈছে যে কুঁৱলীৰ সৈতে জড়িত ব্যাঘাত লাঘৱ কৰাৰ বাবে কেইবাটাও সক্ৰিয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, য'ত কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা আৰু স্থলভাগত সমন্বয় বৃদ্ধি কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত বিমান সংস্থাটোৱে তলত দিয়া লিংকটো প্ৰদান কৰিছে (https://bit.ly/4agYVyF)। কিন্তু তাৰ পিছতো সংস্থাটোৱে স্বীকাৰ কৰিছে যে ঘন কুঁৱলীৰ পৰিস্থিতি তীব্ৰতৰ হ'লে হঠাতে বিমান বাতিল বা পলম হ'ব পাৰে ।
এয়াৰ ইণ্ডিয়াই যাত্ৰীসকলক আশ্বাস দিছে যে তেওঁলোকৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ বিমানবন্দৰসমূহত ২৪ ঘণ্টাই উপলব্ধ হৈ সহায় আগবঢ়াব আৰু সম্ভৱ হ'লে বিকল্প ভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা কৰিব । বিমান সংস্থাটোৱে নিজৰ 'ফ'গকেয়াৰ' পদক্ষেপৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে, যাৰ অধীনত কুঁৱলীৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা বিমানত বুকিং কৰা যাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ পঞ্জীয়নভুক্ত মোবাইল নম্বৰৰ জৰিয়তে আগতীয়া সতৰ্কবাণী লাভ কৰিব ।
'ফ'গকেয়াৰ' সুবিধাৰ অধীনত যোগ্য যাত্ৰীসকলে কোনো অতিৰিক্ত চাৰ্জ নোলোৱাকৈ বিমান যাত্ৰাৰ সময়সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ বিকল্প থাকিব বা জৰিমনা নিদিয়াকৈ সম্পূৰ্ণ ধন ঘূৰাই বিচৰাৰ বিকল্প থাকিব বুলি এয়াৰ ইণ্ডিয়াই জানিবলৈ দিয়ে । বিমান সংস্থাটোৱে ভ্ৰমণকাৰীসকলৰ ধৈৰ্য আৰু সহযোগিতাৰ আহ্বান জনাই পুনৰ কয় যে বতৰ সম্পৰ্কীয় কাৰ্যকৰী প্ৰত্যাহ্বানসমূহ পৰিচালনা কৰাৰ বাবে যাত্ৰী আৰু ক্ৰুৰ সুৰক্ষা আৰু মংগল তেওঁলোকৰ শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ ।
লগতে পঢ়ক :ইণ্ডিগ' বিমানৰ সংকট: ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি জনোৱা পি আই এল গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ ন্য়ায়ালয়ৰ