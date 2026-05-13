এয়াৰ ইণ্ডিয়াই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা বন্ধ কৰা নাই, বিমানৰ সংখ্যা হ্ৰাসহে কৰিছে

এয়াৰ ইণ্ডিয়াই স্পষ্ট কৰি দিছে যে জুলাই মাহলৈ সকলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা বন্ধ বুলি ওলোৱা খবৰৰ সত্যতা নাই ।

এয়াৰ ইণ্ডিয়া
By ANI

Published : May 13, 2026 at 12:48 PM IST

নতুন দিল্লী: মধ্য প্ৰাচ্যৰ সংঘাত আৰু তাৰ পিছত ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত ভাৰতৰ বিমান পৰিবহণ সংস্থা এয়াৰ ইণ্ডিয়াই অহা জুলাই মাহলৈ সকলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা বন্ধ কৰাৰ এক খবৰ পোহৰলৈ আহিছিল । কিন্তু এয়াৰ ইণ্ডিয়াই এই খবৰ সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে । ইন্ধনৰ নাটনিৰ বাবে সকলো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱা বন্ধ কৰি দিয়াৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি এয়া এক উৰাবাতৰি আৰু সম্পূৰ্ণ মিছা বুলি অভিহিত কৰিছে ।

কিন্তু সূত্ৰৰ মতে বিমান ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক সংঘাত অব্যাহত থকাৰ মাজতে এয়াৰ ইণ্ডিয়াই অহা ৩ মাহৰ বাবে কিছুমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিছে ।

এক্সৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰা বিবৃতিত বিমান সংস্থাটোৱে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যকলাপ সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম হৈ আছে আৰু বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ সেৱাৰ কোনো বিমান বাতিলৰ কথা ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ।

যোৱা সপ্তাহত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ চিইঅ' কেম্পবেল উইলছনে বিমান সংস্থাটোৰ বৈঠকৰ সময়ত মুখ্য কাৰ্যবাহী চিএইচআৰঅ' (মুখ্য মানৱ সম্পদ বিষয়া) ৰবীন্দ্ৰ কুমাৰ জিপি আৰু চিএফঅ' সঞ্জয় শৰ্মাৰ সন্মুখত বিমান উদ্যোগটোৱে সন্মুখীন হোৱা উল্লেখযোগ্য বাহ্যিক প্ৰত্যাহ্বান আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়াত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছিল ।

ইয়াৰ ভিতৰত আছে পাকিস্তানৰ আকাশমাৰ্গ বন্ধ হৈ থকা- যিটো অদূৰ ভৱিষ্যতে অব্যাহত থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে, সমগ্ৰ পশ্চিম এছিয়াত সংঘাত আৰু আকাশমাৰ্গ বন্ধ হোৱাৰ ফলত ভূ-ৰাজনৈতিক সংঘাত, টকাৰ মূল্য হ্ৰাস আৰু বিমান ইন্ধনৰ মূল্য ২.৫-৩ গুণ বৃদ্ধি । সামূহিকভাৱে এই কাৰকসমূহে ভ্ৰমণৰ ইচ্ছা আৰু গ্ৰাহকৰ আস্থাত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে ।

বিমান পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক ব্যয় বহন কৰা ইন্ধৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে সংস্থাসমূহৰ খৰচত হেঁচা অব্যাহত ৰাখিছে । বৰ্তমানৰ পৰিৱেশত অনুশাসনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি উইলছনে খৰচৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰাৰ আহ্বান জনায় । তেওঁ কয়, "এই কঠিন সময়ত আমি আমাৰ খৰচৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰাটো প্ৰয়োজন ।" তেওঁ কৰ্মচাৰীসকলক বিবেচনাধীন ব্যয় বন্ধ কৰিবলৈও আহ্বান জনাইছে ।

