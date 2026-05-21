অৱতৰণৰ সময়তেই ঘটিল অঘটন, কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা ১৮১ বিমানযাত্ৰীৰ

অৱতৰণৰ সময়তেই ঘটিল অঘটন, কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা ১৮১ বিমানযাত্ৰীৰ
বেংগালুৰু বিমানবন্দৰত অৱতৰণৰ সময়ত ৰাণৱেত খুন্দা মাৰিলে এখন এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানে ৷ যাত্ৰী আৰু বিমান কৰ্মীৰ মাজত হাহাকাৰ ৷
Published : May 21, 2026 at 5:30 PM IST
নতুন দিল্লী: নিৰ্ধাৰিত সময়ত বৃহস্পতিবাৰে দিল্লীৰ পৰা বেংগালুৰু অভিমুখে আহি আছিল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ AI2651 বিমানখন ৷ সকলো ঠিকেই আছিল ৷ কিন্তু অৱতৰণৰ সময়তে ঘটিল এক অঘটন ৷ পুৱা বেংগালুৰু বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়ত ১৮১ জন যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানখনৰ টেইলষ্ট্ৰাইক হয় ৷ ফলত বিমান যাত্ৰী আৰু ক্ৰুৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে ৷
পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰাউণ্ডত থকা সকলো কৰ্মচাৰীয়ে বিমান পৰীক্ষা কৰাৰ অন্তত যাত্ৰী আৰু ক্ৰুক সুৰক্ষিতভাৱে নমাই আনে ৷ এই ঘটনাৰ ফলত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই ৷
এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয় যে বিমানখনে “অৱতৰণৰ সময়ত টেইল ষ্ট্ৰাইকৰ সন্মুখীন হৈছিল” । মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে জনোৱা মতে, বিমানখন নিৰাপদে অৱতৰণ কৰা হয় আৰু সকলো যাত্ৰী তথা ক্ৰুক নমাই আনিবলৈ সক্ষম হয় ।
এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, বিমানখন স্থলভাগ স্পৰ্শ কৰিবলৈ লওতেই “ৱেক টাৰ্বুলেন্স”ৰ সন্মুখীন হয়, তাৰ পিছত পাইলটে গ’-এৰাউণ্ড কৌশল সম্পন্ন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । সূত্ৰটোৱে লগতে কয় যে এই কৌশলৰ সময়ত টেইল ষ্ট্ৰাইক হৈছিল ।
টেইলষ্ট্ৰাইক কি ?
টেক অফ বা লেণ্ডিঙৰ সময়ত বিমানৰ চকাৰ আগতেই আন অংশ ৰাণৱেত খুন্দা মাৰিলে টেইলষ্ট্ৰাইক হয় । এই ঘটনা হ’লে বিমানখনৰ গাঁথনিগত পৰিদৰ্শন বাধ্যতামূলক হৈ পৰে ।
এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, কাষেৰে এখন ডাঙৰ বিমানৰ উৰণৰ ফলতে এই “ৱেক টাৰ্বুলেন্স”ৰ সৃষ্টি হৈছে । সূত্ৰটোৱে জনোৱা মতে, AI2651 বিমানখনত ১৮১ জন যাত্ৰী আছিল ।
এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ মুখপাত্ৰই কয় যে বিমানখন বিশদ পৰিদৰ্শনৰ বাবে গ্ৰাউণ্ড কৰা হৈছে আৰু এই কাণ্ডৰ তদন্ত প্ৰতিষ্ঠিত পদ্ধতি অনুসৰি, সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্ৰণ কৰ্তৃপক্ষৰ সমন্বয়ত কৰা হ’ব ।
বেংগালুৰুৰ পৰা দিল্লীলৈ উভতি অহাৰ কথা আছিল AI2652 নম্বৰৰ বিমানখন ৷ ইতিমধ্যে এই ঘটনাত বাবে বেংগালুৰুৰ পৰা দিল্লীলৈ ওভতনি যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে । ক্ষতিগ্ৰস্ত যাত্ৰীসকলক ইয়াৰ বিকল্প ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে ।
মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, ‘‘বেংগালুৰুৰ আমাৰ গ্ৰাউণ্ড টীমসমূহে প্ৰয়োজনীয় সকলো সহায় আগবঢ়াইছে ৷ যাত্ৰীসকলে পোৱা অসুবিধাৰ বাবে দুঃখিত ৷ ফ্লাইট ট্ৰেকিং ৱেবছাইট Flightradar24.com ৰ তথ্য অনুসৰি এই বিমানখন A321 বিমানেৰে চলোৱা হৈছিল ।’’