ETV Bharat / bharat

ফুকেট-দিল্লী অভিমুখী বিমানত একাধিক কাৰিকৰী বিসংগতি, চাৰি ছেকেণ্ডৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰত বিমান

আকাশমাৰ্গৰ পৰা অকস্মাতে তললৈ নামি অহা বিমানখনত থকা ১৪৫ জন যাত্ৰীৰ ভিতৰত কমেও ২৪ জন আহত হৈছিল ।

AIR INDIA PHUKET DELHI FLIGHT
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2026 at 5:05 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: বিগত ৪ আগষ্টত ফুকেটৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে উৰা মৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমান উৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে আকস্মিকভাৱে প্ৰায় ৩০০ ফুট তললৈ নামি আহিছিল ৷

সেই সময়ত পাইলটৰ আসনত থকা লোক দুজনে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সেৱন কৰাৰ কথা পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্তৰ জৰিয়তে পোহৰলৈ আহিছিল ৷ যাৰ বাবে পাইলট দুজনক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছিল ৷

এই ঘটনাটোৰ তদন্ত আজিও অব্যাহত আছে ৷ যোৱা ৪ আগষ্টত ফুকেটৰ পৰা দিল্লীলৈ উৰা মৰা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এআই২৩৭৯ নং বিমানখনত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে থকা একাধিক হাইড্ৰলিক চিষ্টেম বিকল হোৱাৰ বাবে প্ৰায় চাৰি ছেকেণ্ডৰ বাবে বিমানখন উৰণৰ অৱস্থাতে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ যায় আৰু ই আকাশমাৰ্গৰ পৰা ৩০০ ফুট তললৈ নামি যায় । এই তথ্য প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে ৷

এই ঘটনাটোত বিমানখনত থকা ১৪৫ জন যাত্ৰীৰ ভিতৰত কমেও ২৪ জন আহত হয় ৷ বিমান দুৰ্ঘটনা তদন্ত ব্যুৰোৱে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷ প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে যে এই ঘটনাৰ সময়ত বিমানখনৰ হাইড্ৰ’লিক ব্যৱস্থাটোৰ দুই ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে তিনিবাৰকৈ বিজুতি ঘটিছিল আৰু সাত ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত এয়া পুনৰবাৰ হৈছিল ৷

প্ৰতিবেদন অনুসৰি, হাইড্ৰ’লিক ব্যৱস্থাৰ বিকলতাৰ বাবে লিফ্ট আৰু আইলেৰনৰ পৃষ্ঠভাগ প্ৰায় চাৰি ছেকেণ্ডৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰে । লিফ্ট আৰু আইলেৰন হৈছে এখন বিমানৰ জটিল উৰণ নিয়ন্ত্ৰণ পৃষ্ঠ ৷ লিফ্টে উলম্ব গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বিপৰীতে আইলেৰনে পাৰ্শ্বীয় গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।

অৰ্থাৎ ৪ আগষ্টত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ফুকেট-দিল্লী অভিমুখী এআই২৩৭৯ নং বিমানখনে উৰণৰ সময়ত চাৰি ছেকেণ্ডৰ বাবে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল আৰু তাৰ পিছত পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ পৰিছিল । ভাৰতীয় সময় অনুসৰি ৯:৩২:৪৫ ৰ ঠিক পূৰ্বে এটা হাইড্ৰ’লিক চিষ্টেমৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল আৰু আন দুটা চিষ্টেমত ৯:৩২:৪৫ সময়ত বিসংগতি ধৰা পৰিছিল ৷

তাৰপিছত ৯:৩২:৫১ বজাত তিনিওটা ব্যৱস্থাই পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ পৰে ৷ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে এই ব্যৱস্থাৰ আচৰণ হাইড্ৰ’লিক চাপ হেৰুওৱাৰ বাবেই হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে ৷ অন্ততঃ দুটা চাপৰ চুইচে হাইড্ৰ’লিক অৱস্থা কম দেখুৱাইছিল, যাৰ ফলত এক্টিভেটৰবোৰে কাম কৰা বন্ধ কৰি দিছিল ।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি, একাধিক হাইড্ৰলিক ব্যৱস্থা বিকল হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে প্ৰথমগৰাকী পাইলটে বিমানখন তললৈ নমাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷ কিন্তু উৰণ নিয়ন্ত্ৰণে কোনোধৰণৰ সঁহাৰি নিদিলে । যিহেতু উৰণৰ পিছৰ প্ৰতিবেদনত একাধিক বিজুতিৰ কথা প্ৰকাশ পাইছিল, সেয়েহে বিমানখনৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থা বিশ্লেষণ কৰি হঠাতে আকাশমাৰ্গৰ পৰা তললৈ নামি অহাৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰা হৈছিল ।

এই ঘটনাৰ ছদিনৰ পাছত অৰ্থাৎ ১০ আগষ্টৰ এক বিশ্লেষণত এয়াৰবাছে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা অধিক তথ্য বিচাৰে । এই ঘটনাৰ পিছত আপডেট সন্দৰ্ভত কোনো সবিশেষ তথ্য লাভ কৰিব পৰা নগ’ল ।

অৱশ্যে ইয়াৰ পিছতো বিমানখনে নিৰাপদে নতুন দিল্লী বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰে । তাৰ পিছতে প্ৰয়োজনীয় সকলো কাৰিকৰী, কাৰ্যকৰী, চিকিৎসা আৰু মানৱীয় দিশৰ সৈতে জড়িত প্ৰমাণসমূহ পদ্ধতিগতভাৱে সংগ্ৰহ, সংৰক্ষণ আৰু পৰীক্ষাৰ কামত নিয়োজিত হৈ পৰা বুলি তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে লগতে কয় ।

আনহাতে, বিমানখনৰ পাইলটৰ শৰীৰত নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে ৷ তাৰপিছত এয়াৰ ইণ্ডিয়াই কোম্পানীটোৰ সকলো পাইলটৰ ক্ষেত্ৰতে এনে পদাৰ্থৰ উপস্থিতি পৰীক্ষা কৰাৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । এই পৰীক্ষাই টাটা গ্ৰুপৰ মালিকানাধীন এয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ ৫ হাজাৰৰো অধিক পাইলটক সামৰি ল’ব ।

লগতে পঢ়ক: ৩০০ ফুট তললৈ নামিল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান; পাইলটক নিলম্বন

TAGGED:

AIR INDIA PHUKET DELHI FLIGHT
এয়াৰ ইণ্ডিয়া ফুকেট দিল্লী বিমান
TURBULENCE IN AI FLIGHT
অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়
AIR INDIA PHUKET DELHI FLIGHT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.