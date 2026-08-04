ফুকেট-দিল্লী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত ভয়ংকৰ টাৰ্বুলেন্স: ক্ৰুসহ আহত কেবাজনো যাত্ৰী

ফুকেট-দিল্লী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত ভয়ংকৰ টাৰ্বুলেন্স: ক্ৰুসহ আহত কেবাজনো যাত্ৰী
মাজ আকাশতে ফুকেটৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত টাৰ্বুলেন্সৰ সৃষ্টি হয় ৷ ফলত কেইবাজনো যাত্ৰী আৰু ক্ৰু আহত হয় ।
Published : August 4, 2026 at 3:23 PM IST
নতুন দিল্লী : মঙলবাৰে ফুকেটৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী এখন এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত এক অঘটন সংঘটিত হয় ৷ মাজ আকাশতে বিমানখনৰ টাৰ্বুলেন্স হয়, ফলত বিমানখন কেবাবাৰো মাজ আকাশতে ওলট-পালটকৈ ঘূৰি থাকে ৷ এই ঘটনাৰ ফলত বিমানখনত থকা কেইবাজনো যাত্ৰী আৰু ক্ৰু মেম্বাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত পাইলটে বিমানখন নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ৰাজধানী দিল্লীত বিমানখন নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে ৷
এয়াৰবাছ এ৩২০ (A320) ৰ এআই২৩৭৯ (AI2379) বিমানখনত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ মঙলবাৰে প্ৰায় ১১ বজাত দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বিমানখন অৱতৰণ কৰে ৷ বিমানখন অৱতৰণ কৰাৰ পাছতে তাৎক্ষণিকভাৱে আহতসকলক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ৷ জানিব পৰা মতে, বিমানখনত ১৩৪জন যাত্ৰী আছিল ৷
Air India confirms that flight AI2379, operating from Phuket to Delhi on 4 August, experienced a brief in-flight turbulence-related event during cruise, resulting in a momentary change in altitude. The aircraft landed safely in Delhi and all passengers and crew have safely… pic.twitter.com/BuwTWR9wee— IANS (@ians_india) August 4, 2026
বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য মতে, প্ৰায় ১০ জন যাত্ৰী আৰু দুজন ক্ৰু মেম্বাৰক চিকিৎসাৰ বাবে বিমানবন্দৰৰ পৰা মেডাণ্টা চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় ৷ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, ‘‘৪ আগষ্টত ফুকেটৰ পৰা দিল্লীলৈ অহা বিমান এআই২৩৭৯-ত টাৰ্বুলেন্সৰ সৃষ্টি হয় ৷ ফলত বিমানখনৰ ভিতৰচ’ৰাতো কিছু অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হয় ৷ এতিয়ালৈকে কোনো গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা নাই । সামান্য পৰিমাণে যাত্ৰী আৰু ক্ৰু মেম্বাৰ সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৷ আহতসকলক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ বাবে বিমানবন্দৰৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে ।"
I was on this flight with my brother and the injuries were quite severe. Many people had really bad injuries and had to be taken out on stretchers and wheelchairs.— pwnmachine 👾 (@princechaddha) August 4, 2026
I’m just very grateful that the flight landed safely. We were really worried if we would be able to land and it… https://t.co/WMaS1hI56f
প্ৰিন্স চাড্ডা নামৰ এজন যাত্ৰীয়ে এক্সত লিখিছে, ‘‘মই মোৰ ভাইটিৰ সৈতে এই বিমানত আছিলো ৷ বিমানখনত টাৰ্বুলেন্স হোৱাত মই আৰু মোৰ ভাইটি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলো ৷ বহু লোকে বেয়া আঘাত পাইছে ৷ কিছু লোকক ষ্ট্ৰেচাৰ আৰু হুইল শ্বেয়াৰৰ সহায়তহে বিমানৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াব লগা হৈছিল ।’’
#WATCH | Delhi: Several passengers injured after Air India flight encounters severe air turbulence while travelling from Phuket to Delhi pic.twitter.com/OM1lXKRKcm— ANI (@ANI) August 4, 2026
- এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ আনুষ্ঠানিক বিবৃতি :
এয়াৰ ইণ্ডিয়াই নিশ্চিত কৰিছে যে ৪ আগষ্টত ফুকেটৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে অহা বিমান এআই২৩৭৯ খন মাজ আকাশতে টাৰ্বুলেন্স হয় ৷ যাৰ ফলত বিমানখন অস্থিৰ হৈ পৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত বিমানখন নিৰাপদে দিল্লীত অৱতৰণ কৰে, ফলত যাত্ৰী আৰু ক্ৰু মেম্বাৰে নিৰাপদে দিল্লী বিমান বন্দৰত উপস্থিত হয় ৷
#WATCH | Delhi: A passenger says, “It had been an hour and a half since the flight. It was early morning. We were sleeping inside the flight. The flight suddenly stopped while moving and turned around…it kept moving like this for 2-3 minutes…15-20 passengers got injured…there… pic.twitter.com/S5SEDYUCqZ— ANI (@ANI) August 4, 2026
এতিয়ালৈকে কোনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা নাই । অৱশ্যে কিছু যাত্ৰীয়ে সামান্য আঘাত পাইছে ৷ আহত যাত্ৰী আৰু ক্ৰু সদস্যক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ আমাৰ যাত্ৰী আৰু ক্ৰুৰ সুৰক্ষা আৰু মংগল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ হৈয়ে আছে । ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক আমি সকলো প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াইছো আৰু তদন্তৰ অংশ হিচাপে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছো ।