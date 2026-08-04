ETV Bharat / bharat

ফুকেট-দিল্লী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত ভয়ংকৰ টাৰ্বুলেন্স: ক্ৰুসহ আহত কেবাজনো যাত্ৰী

মাজ আকাশতে ফুকেটৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত টাৰ্বুলেন্সৰ সৃষ্টি হয় ৷ ফলত কেইবাজনো যাত্ৰী আৰু ক্ৰু আহত হয় ।

Air India Phuket-Delhi Flight Hits Turbulence
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 3:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : মঙলবাৰে ফুকেটৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী এখন এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানত এক অঘটন সংঘটিত হয় ৷ মাজ আকাশতে বিমানখনৰ টাৰ্বুলেন্স হয়, ফলত বিমানখন কেবাবাৰো মাজ আকাশতে ওলট-পালটকৈ ঘূৰি থাকে ৷ এই ঘটনাৰ ফলত বিমানখনত থকা কেইবাজনো যাত্ৰী আৰু ক্ৰু মেম্বাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৷ অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত পাইলটে বিমানখন নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় আৰু ৰাজধানী দিল্লীত বিমানখন নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে ৷

এয়াৰবাছ এ৩২০ (A320) ৰ এআই২৩৭৯ (AI2379) বিমানখনত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷ মঙলবাৰে প্ৰায় ১১ বজাত দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত বিমানখন অৱতৰণ কৰে ৷ বিমানখন অৱতৰণ কৰাৰ পাছতে তাৎক্ষণিকভাৱে আহতসকলক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ৷ জানিব পৰা মতে, বিমানখনত ১৩৪জন যাত্ৰী আছিল ৷

বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য মতে, প্ৰায় ১০ জন যাত্ৰী আৰু দুজন ক্ৰু মেম্বাৰক চিকিৎসাৰ বাবে বিমানবন্দৰৰ পৰা মেডাণ্টা চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় ৷ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, ‘‘৪ আগষ্টত ফুকেটৰ পৰা দিল্লীলৈ অহা বিমান এআই২৩৭৯-ত টাৰ্বুলেন্সৰ সৃষ্টি হয় ৷ ফলত বিমানখনৰ ভিতৰচ’ৰাতো কিছু অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হয় ৷ এতিয়ালৈকে কোনো গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা নাই । সামান্য পৰিমাণে যাত্ৰী আৰু ক্ৰু মেম্বাৰ সামান্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ৷ আহতসকলক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱাৰ বাবে বিমানবন্দৰৰ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে ।"

প্ৰিন্স চাড্ডা নামৰ এজন যাত্ৰীয়ে এক্সত লিখিছে, ‘‘মই মোৰ ভাইটিৰ সৈতে এই বিমানত আছিলো ৷ বিমানখনত টাৰ্বুলেন্স হোৱাত মই আৰু মোৰ ভাইটি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলো ৷ বহু লোকে বেয়া আঘাত পাইছে ৷ কিছু লোকক ষ্ট্ৰেচাৰ আৰু হুইল শ্বেয়াৰৰ সহায়তহে বিমানৰ ভিতৰৰ পৰা উলিয়াব লগা হৈছিল ।’’

  • এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ আনুষ্ঠানিক বিবৃতি :

এয়াৰ ইণ্ডিয়াই নিশ্চিত কৰিছে যে ৪ আগষ্টত ফুকেটৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে অহা বিমান এআই২৩৭৯ খন মাজ আকাশতে টাৰ্বুলেন্স হয় ৷ যাৰ ফলত বিমানখন অস্থিৰ হৈ পৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত বিমানখন নিৰাপদে দিল্লীত অৱতৰণ কৰে, ফলত যাত্ৰী আৰু ক্ৰু মেম্বাৰে নিৰাপদে দিল্লী বিমান বন্দৰত উপস্থিত হয় ৷

এতিয়ালৈকে কোনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা নাই । অৱশ্যে কিছু যাত্ৰীয়ে সামান্য আঘাত পাইছে ৷ আহত যাত্ৰী আৰু ক্ৰু সদস্যক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ আমাৰ যাত্ৰী আৰু ক্ৰুৰ সুৰক্ষা আৰু মংগল এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ হৈয়ে আছে । ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক আমি সকলো প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াইছো আৰু তদন্তৰ অংশ হিচাপে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছো ।

লগতে পঢ়ক : অসমলৈ বান সাহাৰ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱাৰ মাচুল নলয় এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে

লগতে পঢ়ক : দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এলায়েন্স এয়াৰৰ বিমান; সুৰক্ষিত অসমৰ ১৫ যাত্ৰী

TAGGED:

এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমান
এয়াৰবাছৰ বিমান
বিমানত টাৰ্বুলেন্সৰ সৃষ্টি
এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ আনুষ্ঠানিক বিবৃতি
AIR INDIA FLIGHT HITS TURBULENCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.