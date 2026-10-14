জয়পুৰত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ যাত্ৰীবাহী বিমানৰ জৰুৰী অৱতৰণ

জয়পুৰত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ যাত্ৰীবাহী বিমানৰ জৰুৰী অৱতৰণ
বুধবাৰে কিয় জয়পুৰত এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ যাত্ৰীবাহী বিমান জৰুৰীভাৱে অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল ?
Published : October 14, 2026 at 3:39 PM IST
নতুন দিল্লী : গন্তব্য স্থানত উপনীত হ'বলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মিনিট থকা অৱস্থাতে জৰুৰীভাৱে অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল এয়াৰ এণ্ডিয়াৰ এখন যাত্ৰীবাহী বিমানে ৷ কাৰণ মাজ আকাশতে এয়াৰ এণ্ডিয়াৰ যাত্ৰীবাহী বিমান বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি লাভ কৰিছিল পাইলটে ৷ সেয়ে ততাতৈয়াকৈ বিমানখন জৰুৰীভাৱে অৱতৰণ কৰিবলগীয়া হয় ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, জার্মানীৰ ফ্ৰাংকফৰ্টৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ এখন বিমান মাজ আকাশতে বোমাৰে উৰুৱাই দিয়া হ'ব বুলি মেছেজ লাভ কৰিছিল বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷ তাৰ পাছতে দিল্লী বিমান বন্দৰৰ পৰিৱৰ্তে জয়পুৰ বিমানবন্দৰত জৰুৰীকালীনভাৱে অৱতৰণ কৰা হয় বিমানখন ৷
#WATCH | Rajasthan: An Air India flight AI2030 operating from Frankfurt to Delhi was diverted to Jaipur following a security alert over a suspected hijack threat. The aircraft landed safely at Jaipur International Airport and was moved for security checks. The alert remains under investigation. Visuals of the aircraft at the airport.— ANI (@ANI) October 14, 2026
উল্লেখ্য যে, AI-2030 নম্বৰৰ বিমানখন জাৰ্মানীৰ পৰা উৰা মাৰিছিল আৰু বুধবাৰে ভাৰতৰ আকাশমাৰ্গত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে পাইলটজনে বিশেষ ‘7500’ ক'ড ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ কোনো বিমান যেতিয়া হাইজেক বা সন্ত্ৰাসবাদীৰ কৱলত পৰা বুলি সন্দেহ কৰা হয় বা বিমানত বিশেষ কাৰণত অসুবিধাই দেখা দিয়ে তেতিয়া এই 7500 ক'ডৰ দ্বাৰা পাইলটে এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰোলাৰক খবৰ দিয়ে ৷
এই ক'ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে স্বীকৃত বিমান পৰিবহন খণ্ডৰ ট্ৰেন্সপণ্ডাৰ ক’ড ৷ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ AI-2030 নম্বৰৰ বিমানখনৰ পাইলটজনেও এই বিশেষ ক'ড ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ সেয়ে পুৱা প্ৰায় ৯ বজাত আহমেদাবাদ এয়াৰ ট্ৰেফিক কণ্ট্ৰোলে বিমানখনৰ পৰা এটা জৰুৰীকালীন সংকেত লাভ কৰাৰ লগে লগে জৰুৰীভাৱে জয়পুৰত বিমানখন অৱতৰণ কৰোৱা হয় ৷
প্ৰশাসনে জনোৱা অনুসৰি, বিমানখনত প্ৰায় ৩০০ যাত্ৰী আছিল ৷ জয়পুৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে বিমানখনক মূল টাৰ্মিনেলৰ পৰা আঁতৰত থকা নিৰাপদ ‘আইছ’লেচন ৱে’লৈ লৈ যোৱা হয় আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সমগ্ৰ অঞ্চলটো ঘেৰাও কৰি ৰাখে । বিমানখনৰ যাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহ তন্ন তন্নকৈ তালাচীও চলোৱা হয় যদিও বিশেষ একো পোৱা নগ'ল ৷
লগতে পঢ়ক :চিজেপি নেতা সৌৰভ দাস আৰু আশুতোষ ৰাংকাক গ্ৰেপ্তাৰ, ৫ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ