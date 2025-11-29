A320 ছিৰিজৰ বিমান সন্দৰ্ভত ডাঙৰ আপডেট: এয়াৰ ইণ্ডিয়া-ইণ্ডিগোৱে জাৰি কৰিছে সতৰ্কবাণী

ETV Bharat / bharat

এয়াৰবাছ A320 ছিৰিজৰ বিমানৰ ছফ্টৱেৰত প্ৰয়োজনীয় পৰিৱৰ্তন সন্দৰ্ভত এক সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ।

November 29, 2025

নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় বিমান সংস্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এয়াৰবাছ A320 ছিৰিজৰ বিমানৰ সম্প্ৰতি কাৰিকৰী মেৰামতিৰ কাম চলি আছে । সংবাদ সংস্থা ANI-এ প্ৰকাশ কৰা তথ্য মতে, এই বিমানসমূহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ছফ্টৱেৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন । ইয়াক আপডেট কৰিবলৈ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব । সেয়ে এই সময়ছোৱাত বিমান সেৱাত কিছু প্ৰভাৱ পৰিব, যাৰ ফলত কেইবাটাও পথত বিমান যাত্ৰাত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে ।

ইতিমধ্যে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে এয়াৰবাছ A318, A319, A320 আৰু A321 বিমানৰ সুৰক্ষা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । অধিসূচনাখনত উল্লেখ কৰা মতে, বিমানখনৰ ইনস্পেকশ্যন আৰু ম’ডিফিকেশ্যন বাধ্যতামূলক আৰু ইয়াক সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।

শনিবাৰে ঘৰুৱা বিমান সংস্থা এয়াৰ ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডিগোৱে সম্ভাৱ্য পলম আৰু সময়সূচী সলনি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এয়াৰবাছে নিজৰ বিশ্বব্যাপী থকা A320 পৰিয়ালৰ বাবে জাৰি কৰা কাৰিকৰী নিৰ্দেশনাৰ পিছতে এই ঘোষণা কৰা হৈছে ৷

ছ’চিয়েল মিডিয়াত এয়াৰ ইণ্ডিয়াই এক পোষ্টত উল্লেখ কৰে যে, A320 ছিৰিজৰ বিমান সম্প্ৰতি সকলো বিমান পৰিচালকৰ সৈতে সেৱাত আছে । ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই প্ৰয়োজনীয়তাৰ লগত ইয়াৰ বহৰৰ এটা অংশত ছফ্টৱেৰ/হাৰ্ডৱেৰ পৰিৱৰ্তন জড়িত থাকিব ।

পোষ্টটোত কোৱা হৈছে, "এয়াৰ ইণ্ডিয়াই দুখ প্ৰকাশ কৰি কৈছে যে ইয়াৰ ফলত যাত্ৰীসকলৰ যিকোনো অসুবিধা হ’ব পাৰে, যেতিয়ালৈকে সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটো সলনি নহয় ৷ আমি গ্ৰাহকসকলক অনুৰোধ কৰিছো যে তেওঁলোকৰ নিজৰ বিমানৰ অৱস্থা পৰীক্ষা কৰক ৷’’

ইয়াৰ মাজতে, ১১ নৱেম্বৰত এয়াৰ ইণ্ডিয়াই নিজৰ পুৰণি A320neo বিমানৰ বাবে ৰেট্ৰ’ফিট কাৰ্যসূচী সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । ২৭খন বিমানৰ ভিতৰত শেষৰখন বিমানে একেবাৰে নতুন কেবিনৰ ভিতৰৰ অংশ আৰু বিমান সংস্থাটোৰ নতুন চমত্‍কাৰী ড্ৰেছৰ সৈতে সেৱাত যোগদান কৰিব ।

এয়াৰ ইণ্ডিয়াই এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে প্ৰকাশ কৰিছে যে, ১৪খন নতুনকৈ ডেলিভাৰী কৰা A320neo বিমান আৰু ভিষ্টাৰাৰ একত্ৰীকৰণৰ পিছত এয়াৰ ইণ্ডিয়াত সংযুক্ত কৰা বিমানৰ সৈতে বিমান সংস্থাটোৱে এতিয়া ১০৪খন A320 বিমান পৰিচালনা কৰে ৷ এই সকলোবোৰৰ কেবিন ইণ্টেৰিয়ৰ নতুন বা উন্নীতকৃত বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷

এক্সৰ এটা সুকীয়া পোষ্টত ইণ্ডিগ’ই সুৰক্ষাক সৰ্বোচ্চ বুলি উল্লেখ কৰে আৰু নিশ্চিত কৰে যে ই সকলো সুৰক্ষা প্ৰট’কল অনুসৰি নিজৰ A320 বিমানৰ প্ৰয়োজনীয় আপডেটসমূহ অতি সাৱধানে আৰু সযতনে ৰূপায়ণ কৰি আছে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে এই সতৰ্কতামূলক আপডেটসমূহ কাৰ্যকৰী কৰি থকাৰ সময়ত কিছু বিমানৰ সময়সূচীত সামান্য পৰিৱৰ্তন হ’ব পাৰে ।

এয়াৰবাছে বিশ্বব্যাপী A320 বিমানৰ বাবে কাৰিকৰী পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে । তেওঁলোকে কয়, ‘‘আমি সকলো সুৰক্ষা প্ৰট’কল অনুসৰি আমাৰ বিমানৰ প্ৰয়োজনীয় আপডেটসমূহ অতি সাৱধানে আৰু সযতনে সম্পূৰ্ণ কৰি আছো ।’’

ইণ্ডিগোৱে লিখিছে, "আমাৰ দলে যাত্ৰীসকলক পুনৰ বুকিং, আপডেট আৰু তথ্যৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ ২৪/৭ ঘণ্টাই উপলব্ধ হৈ আছে । যাত্ৰীসকলে বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ আগতে বিমান সেৱাৰ এপ/ৱেবছাইটত তেওঁলোকৰ শেহতীয়া বিমানৰ অৱস্থানৰ বিষয়ে পৰীক্ষা কৰিব লাগে ।"

