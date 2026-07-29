অসমলৈ বান সাহাৰ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱাৰ মাচুল নলয় এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে

অসমলৈ বান সাহাৰ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱাৰ মাচুল নলয় এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে
এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে কৰ্তৃপক্ষৰ ঘোষণা- বান সাহাৰ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা মাচুল ৰেহাই দিয়া হৈছে ৷
By PTI
Published : July 29, 2026 at 4:41 PM IST
নতুন দিল্লী: অসমৰ বন্যাৰ্তৰ দুখ-দুৰ্দশাৰ দেখি বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে কৰ্তৃপক্ষই ৷ যদিহে কোনো লোকে অসমলৈ বান সাহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হ'লে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে সামগ্ৰী কঢ়িওৱাৰ নামত কোনো মাচুল নলয় বুলি ঘোষণা কৰিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে কৰ্তৃপক্ষই ৷
মঙলবাৰে এক প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰা অনুসৰি, "এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে অসমলৈ সাহাৰ্য সামগ্ৰী পৰিবহণৰ বাবে সামগ্ৰী কঢ়িওৱা মাচুল ৰেহাই দিছে ৷ দিল্লী, বেংগালুৰু আৰু কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱা এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ বিমানৰ ক্ষেত্ৰত এই নীতি প্ৰযোজ্য হ’ব ৷ সাহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিব বিচৰা পঞ্জীয়নভুক্ত এনজিঅ’ আৰু স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সাহাৰ্য সংস্থাসমূহে ই মেইল relief@airindiaexpress.comৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিব আৰু 917982118680 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে ৷"
If you're a registered NGO or recognised relief organisation supporting flood relief efforts in Assam, we're here to help. #AssamFloods pic.twitter.com/stPBMqxB9B— Air India Express (@AirIndiaX) July 29, 2026
উল্লেখ্য যে, বিমান সংস্থাটোৱে দিল্লীৰ পৰা দৈনিক ছয়খন, বেংগালুৰুৰ পৰা দৈনিক তিনিখন আৰু কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ দৈনিক দুখন বিমান সেৱা আগবঢ়ায় । আনহাতে বানপানীত ৭৫ জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৩.৩২ লাখ লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে ৷
ইফালে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট, যোৰহাট, নগাঁও, শোণিতপুৰ, আৰু কামৰূপ (মহানগৰ)ত বানৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে আৰু ২১ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৬২২ খন গাঁৱৰ ৩ লাখ ৩২ হাজাৰ ৬৩৯ জন লোক বৰ্তমানো বানৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ আছে ৷ চৰাইদেউ জিলাত সৰ্বাধিক ১.৪২ লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰত ৯৭,০৭৪ গৰাকী আৰু যোৰহাট ৫৭,৩৭১ গৰাকী লোক বানত আক্ৰান্ত হৈ আছে ৷
লগতে পঢ়ক: দেশৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰটোলৈ নাযায় এজনো যাত্ৰী, নুৰে এখনো বিমান