ETV Bharat / bharat

অসমলৈ বান সাহাৰ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱাৰ মাচুল নলয় এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে

এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে কৰ্তৃপক্ষৰ ঘোষণা- বান সাহাৰ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱা মাচুল ৰেহাই দিয়া হৈছে ৷

এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ
বান সাহাৰ্য সামগ্ৰী কঢ়িওৱাৰ মাচুল নলয় এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে কৰ্তৃপক্ষই (AIR INDIA EXPRESS X)
author img

By PTI

Published : July 29, 2026 at 4:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: অসমৰ বন্যাৰ্তৰ দুখ-দুৰ্দশাৰ দেখি বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে কৰ্তৃপক্ষই ৷ যদিহে কোনো লোকে অসমলৈ বান সাহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হ'লে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে সামগ্ৰী কঢ়িওৱাৰ নামত কোনো মাচুল নলয় বুলি ঘোষণা কৰিছে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে কৰ্তৃপক্ষই ৷

মঙলবাৰে এক প্ৰেছ বিবৃতিৰ জৰিয়তে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰা অনুসৰি, "এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছে অসমলৈ সাহাৰ্য সামগ্ৰী পৰিবহণৰ বাবে সামগ্ৰী কঢ়িওৱা মাচুল ৰেহাই দিছে ৷ দিল্লী, বেংগালুৰু আৰু কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যোৱা এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ বিমানৰ ক্ষেত্ৰত এই নীতি প্ৰযোজ্য হ’ব ৷ সাহাৰ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰিব বিচৰা পঞ্জীয়নভুক্ত এনজিঅ’ আৰু স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সাহাৰ্য সংস্থাসমূহে ই মেইল ​​relief@airindiaexpress.comৰ জৰিয়তে যোগাযোগ কৰিব আৰু 917982118680 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে ৷"

উল্লেখ্য যে, বিমান সংস্থাটোৱে দিল্লীৰ পৰা দৈনিক ছয়খন, বেংগালুৰুৰ পৰা দৈনিক তিনিখন আৰু কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ দৈনিক দুখন বিমান সেৱা আগবঢ়ায় । আনহাতে বানপানীত ৭৫ জনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ৩.৩২ লাখ লোক বানত আক্ৰান্ত হৈছে ৷

ইফালে শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, গোলাঘাট, যোৰহাট, নগাঁও, শোণিতপুৰ, আৰু কামৰূপ (মহানগৰ)ত বানৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে আৰু ২১ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৬২২ খন গাঁৱৰ ৩ লাখ ৩২ হাজাৰ ৬৩৯ জন লোক বৰ্তমানো বানৰ মাজত আৱদ্ধ হৈ আছে ৷ চৰাইদেউ জিলাত সৰ্বাধিক ১.৪২ লাখ লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে শিৱসাগৰত ৯৭,০৭৪ গৰাকী আৰু যোৰহাট ৫৭,৩৭১ গৰাকী লোক বানত আক্ৰান্ত হৈ আছে ৷

লগতে পঢ়ক: দেশৰ ভিতৰতে শ্ৰেষ্ঠ বিমান বন্দৰটোলৈ নাযায় এজনো যাত্ৰী, নুৰে এখনো বিমান

TAGGED:

এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছ
চৰাইদেউ বান
শিৱসাগৰত বান
ETV BHARAT ASSAM
AIR INDIA EXPRESS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.