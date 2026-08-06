১.২৮ কোটি টকা মূল্যৰ সোণ জব্দ বিমানবন্দৰত, এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ কৰ্মচাৰীসহ পাঁচজনক আটক

১.২৮ কোটি টকা মূল্যৰ সোণ জব্দ বিমানবন্দৰত, এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ কৰ্মচাৰীসহ পাঁচজনক আটক
ইন্দোৰ বিমানবন্দৰৰ জৰিয়তে সোণৰ চোৰাং সৰবৰাহ সন্দৰ্ভত কেইবাদিনো ধৰি ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয়ে তথ্য লাভ কৰি আহিছে ।
Published : August 6, 2026 at 3:47 PM IST
ইন্দোৰ: মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰ বিমানবন্দৰত প্ৰায় ১.২৮ কোটি টকা মূল্যৰ প্ৰায় ১ কেজি সোণ জব্দ ৷ ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয়ে সোণখিনি জব্দ কৰাৰ লগতে এই সন্দৰ্ভত এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ গ্ৰাউণ্ড ডিউটি কৰ্মচাৰীকে ধৰি পাঁচজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । ইন্দোৰ জিলা আদালতত সঞ্চালকালয়ে জনোৱা মতে, অভিযুক্তই আবুধাবিৰ পৰা ৰূপৰ খাৰুৰ দৰে দেখা ধাতুৰ টুকুৰাৰ ভিতৰত লুকুৱাই সোণখিনি আনিছিল ।
আবুধাবিৰ পৰা সোণ সৰবৰাহ
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ইন্দোৰ বিমানবন্দৰৰ জৰিয়তে সোণৰ চোৰাং সৰবৰাহ সন্দৰ্ভত কেইবাদিনো ধৰি ৰাজহ চোৰাংচোৱা সঞ্চালকালয়ে (Directorate of Revenue Intelligence) তথ্য লাভ কৰি আহিছে । আবুধাবিৰ পৰা বিমানযোগে অহা সোণ ইন্দোৰৰ একাংশ ব্যৱসায়ীক অবৈধভাৱে যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ তথ্যও সংস্থাটোৱে লাভ কৰে ।
এই তথ্যৰ ভিত্তিত DRI-ৰ দলটোৱে ৩ ৰ পৰা ৪ আগষ্টৰ ভিতৰত দুজন সন্দেহযুক্ত লোকক ধৰিছিল । তালাচীৰ সময়ত বিষয়াসকলে সন্দেহযুক্ত লোকসকলৰ সৈতে দুডাল ৰূপৰ খাৰু উদ্ধাৰ কৰে । খাৰু দুডাল পৰীক্ষা কৰাৰ সময়ত তাৰ ভিতৰত লুকুৱাই থোৱা সোণ পোৱা গৈছিল । পৰৱৰ্তী তদন্তত পোহৰলৈ আহে যে প্ৰায় ১.২৮ কোটি টকাৰ সোণ সৰবৰাহ কৰা হৈছে ।
পাঁচজন ব্যক্তিক আটক
পৰৱৰ্তী সময়ত DRI-এ আবুধাবিৰ পৰা ইন্দোৰলৈ অহা গোবিন্দ পোৰৱাল নামৰ পাঁচজন ব্যক্তিক আটক কৰে ৷ লগতে এয়াৰ ইণ্ডিয়া এক্সপ্ৰেছৰ গ্ৰাউণ্ড ডিউটি কৰ্মচাৰী বাসুদেৱ বৰ্ণালে, অমান গেহলট, সঞ্জয় মুঞ্জে আৰু অজয় কুমাৰ সেনকো আটক কৰা হয় । তদন্তত দেখা গৈছে যে চোৰাং ব্যৱসায়ৰ নেটৱৰ্কত তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে ভূমিকা বেলেগ বেলেগ ।
DRI-ৰ তথ্য অনুসৰি গোবিন্দ পোৰৱালে অবৈধভাৱে আবুধাবিৰ পৰা সোণ আনিছিল । অভিযোগ অনুসৰি বিমান সংস্থাৰ কৰ্মচাৰী বাসুদেৱে শুল্ক পৰীক্ষা অবিহনে বিমানবন্দৰৰ বাহিৰত থকা পোৰৱালৰ পাৰ্চেল এৰ’ব্ৰিজৰ পৰা তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল । এজন টেক্সি চালকো নেটৱৰ্কৰ অংশ আছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে ।
ইয়াৰ পিছতে ইন্দোৰৰ এজন ব্যৱসায়ীক সোণখিনি বিক্ৰী কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে । এই পৰ্যন্ত DRI-এ অভিযুক্তৰ পৰা ১ কেজি সোণ জব্দ কৰিছে । পাঁচোজন অভিযুক্তক ইন্দোৰ জিলা আদালতত হাজিৰ কৰোৱাত ১৪ দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে । তদন্তৰ অংশ হিচাপে বিমানবন্দৰত নিয়োজিত অন্যান্য কৰ্মচাৰীকো DRI-এ জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
লগতে পঢ়ক: ধৰ্ষণৰ গোচৰত তৰুণ তেজপালক দোষী সাব্যস্ত বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ