নকলৰ মাধ্যম হিচাপে স্মাৰ্ট চশমা পিন্ধা শিক্ষাৰ্থীক পৰীক্ষাগৃহৰ পৰা বহিষ্কাৰ
বাংগালুৰুৰ মাউণ্ট কাৰ্মেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ নকলৰ অভিনৱ কৌশল...
Published : November 4, 2026 at 1:07 PM IST
বাংগালুৰু : একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত নকল কৰাৰ কৌশলবোৰ সলনি কৰিলে । আগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে জোতাৰ ভিতৰত, পেণ্ট-চাৰ্টৰ পকেটত সৰু সৰু কাগজৰ টুকুৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হাতৰ তলুৱাত লিখিছিল । এই পদ্ধতিবোৰ জেন জিয়ে সলনি কৰাত সেই ঠাই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ে গ্ৰহণ কৰিছে।
এইবাৰ বাংগালুৰুত পৰীক্ষা হলৰ ভিতৰত স্মাৰ্ট চশমা পিন্ধি থকা অৱস্থাত এজন শিক্ষাৰ্থী ধৰা পৰাত তেওঁক পৰীক্ষাগৃহৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হয় । মাউণ্ট কাৰ্মেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষাৰ্থীক অৱশিষ্ট প্ৰথম ষাণ্মাসিক পৰীক্ষাত এনে চশমা ব্যৱহাৰ কৰাত তেওঁক পৰীক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হৈছে । পৰীক্ষাত অসৎ উপায় অৱলম্বন কৰাৰ অভিযোগত ছাত্ৰজনক নিৰীক্ষকে বহিস্কাৰ কৰে।
এই ঘটনাটো যোৱা ৩ নৱেম্বৰত সংঘটিত হয় । প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ পৰীক্ষাৰ সময়ত এগৰাকী পৰীক্ষাগৃহৰ পৰিদৰ্শকে ছাত্ৰজনৰ চশমাযোৰ অস্বাভাৱিকভাৱে ডাঙৰ দেখা পোৱাত ডেৰ ঘণ্টা ধৰি ছাত্ৰজনক নিৰীক্ষণ কৰে । পিছত পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে ছাত্ৰজনৰ ওচৰলৈ গৈ চশমাযোৰ পৰীক্ষা কৰাৰ অনুমতি বিচাৰে ।
এইদৰে পৰীক্ষা কৰাৰ পিচতেই বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সন্দেহযুক্ত স্মাৰ্ট চশমাযোৰ শিক্ষাৰ্থীজনৰ পৰা কাঢ়ি নিয়ে । এই চশমাযোৰ পৰীক্ষাগৃহৰ পৰিদৰ্শকগৰাকীয়ে পিন্ধিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে সেই যন্ত্ৰটোৰ পৰা এটা শব্দ শুনিবলৈ পায় ।চশমাযোৰত ইলেক্ট্ৰনিক বৈশিষ্ট থকাৰ সন্দেহ কৰি তেওঁ সেইযোৰ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ হাতত গতাই দিছিল ।
এই চশমাযোৰৰ মূল্য প্ৰায় ৩৪,০০০ টকা মূল্যৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ মতে, শিক্ষাৰ্থীজনক বাকী থকা পৰীক্ষাসমূহৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে । লগতে এই ঘটনাটো সন্দৰ্ভত শিক্ষাৰ্থীজনৰ পিতৃ-মাতৃক অৱগত কৰা হৈছে । মাউণ্ট কাৰ্মেল বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ ওচৰত কোনো গোচৰ ৰুজু কৰা হোৱা নাই । বিশ্ববিদ্যালয়খনে ৰাজহুৱাকৈ এইটোও প্ৰকাশ কৰা নাই যে শিক্ষাৰ্থীজনে স্মাৰ্ট চশমাযোৰ কি নিৰ্দিষ্ট কামত ব্যৱহাৰ কৰিছিল ।
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য অধ্যাপক লেখা জৰ্জে কয় যে প্ৰতিষ্ঠানখন পৰীক্ষাৰ শৃংখলা ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু ইয়াৰ মূল্যায়ন ব্যৱস্থাৰ সততা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ । ভাৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্যগৰাকীয়ে যন্ত্ৰটো চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা বাবে পৰিদৰ্শকগৰাকীৰ সজাগতাৰ শলাগ লয় ।
লগতে পঢ়ক:তিনিচুকীয়াৰ পৰা সন্ধানহীন আঠজনৰো অধিক যুৱক, চিন্তিত পৰিয়াল
স্বাস্থ্যবান সমাজ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত চিকিৎসকসকলে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব: অশোক সিংহল