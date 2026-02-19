ETV Bharat / bharat

আপুনি কাপোৰ কিনিবলৈ এতিয়াৰ পৰা অসুবিধা নাপাব, টিচিএছৰ এআই স্মাৰ্ট মিৰ'ৰে সলনি কৰিব অভ্য়াস

ভাৰত মণ্ডপমৰ দৰ্শকে এআই ইমপেক্ট ছামিট ২০২৬ৰ সময়ত টিচিএছৰ এআই চালিত স্মাৰ্ট মিৰ’ৰ পৰীক্ষা কৰে, আৰু কাপোৰ পিন্ধা বা সলনি কৰাৰ অনুভৱ কৰে নতুন অভিজ্ঞতা

AI Impact Summit 2026
ভাৰত মণ্ডপমৰ দৰ্শকে এআই ইমপেক্ট ছামিট ২০২৬ৰ সময়ত টিচিএছৰ এআই চালিত স্মাৰ্ট মিৰ’ৰ পৰীক্ষা কৰে (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 19, 2026 at 5:38 PM IST

নতুন দিল্লী : ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত ভাৰত এআই ইমপেক্ট ছামিট ২০২৬ত খুচুৰা উদ্যোগক ৰূপান্তৰিত কৰা প্ৰযুক্তিৰ এক দৰ্শনীয় প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । ভাৰতীয় আই টি কোম্পানী টাটা কনছালটেন্সি ছাৰ্ভিচেছ (টি চিএছ)য়ে এনে এক যুগান্তকাৰী সমাধান প্ৰদৰ্শন কৰিলে যিয়ে মানুহে কেনেকৈ কাপোৰৰ বজাৰ কৰে তাৰ নতুন সংজ্ঞা দিব পাৰে ।

টি চি এছে শীৰ্ষ সন্মিলনত নিজৰ বহু প্ৰত্যাশিত এআই ভিত্তিক ভাৰ্চুৱেল ট্ৰাইল ৰুম প্ৰদৰ্শন কৰে, যিটো দ্ৰুতগতিত অন্যতম আকৰ্ষণীয় দিশত পৰিণত হয় । বিশেষকৈ দীঘলীয়া শাৰী পাতি বা অহৰহ কাপোৰ সলনি কৰাৰ হেঁচা এৰাই চলিব বিচৰা গ্ৰাহকসকলৰ বাবে এই প্ৰযুক্তি আকৰ্ষণীয় ।

স্মাৰ্ট মিৰ'ৰে কেনেকৈ কাম কৰে

কোম্পানীটোৰ বিষয়াসকলৰ মতে, টি চি এছ সমাধানটো উন্নত কম্পিউটাৰ ভিজন প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা চালিত 'স্মাৰ্ট মিৰ'ৰ'ৰ চাৰিওফালে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

যেতিয়া কোনো গ্ৰাহকে ডিজিটেল পৰ্দাৰ সন্মুখত থিয় হয়, তেতিয়া কেমেৰা আৰু চেন্সৰে ব্যক্তিজনৰ শৰীৰৰ আকৃতি, উচ্চতা আৰু অনুপাতৰ বাস্তৱ সময়ৰ জোখ-মাখ উচ্চ সঠিকতাৰে ধৰি ৰাখে ।

তাৰ পিছত গ্ৰাহকে পৰ্দাত প্ৰদৰ্শিত ষ্ট’ৰৰ ডিজিটেল কেটেলগৰ পৰা নিজৰ আকাংক্ষিত কাপোৰৰ বস্তু নিৰ্বাচন কৰে । কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে এআই ব্যৱস্থাই নিৰ্বাচিত কাপোৰবোৰ গ্ৰাহকৰ ডিজিটেল অৱতাৰত ফিট কৰি প্ৰদৰ্শন কৰে । এই প্ৰযুক্তিৰ স্বকীয়তা হ’ল ই কেৱল এটা ষ্টেটিক ইমেজ প্ৰদৰ্শন নকৰে । 3D ৰেণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি, চিষ্টেমে দেখুৱাই যে লৰচৰ, বেঁকা, আৰু খোজ কঢ়াৰ সময়ত সাজ-পোছাক কেনেকুৱা হ'ব, ফিট আৰু বাস্তৱিক অনুভূতি প্ৰদান কৰে ।

এটা খুচুৰা বিপ্লৱৰ সৃষ্টি

এই উদ্ভাৱন কেৱল দৃশ্যগত ছলনা নহয়; ইয়াক এটা শক্তিশালী ব্যৱসায়িক গোচৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত । অনলাইন শ্বপিঙত প্ৰায় ৩০-৪০ শতাংশ কাপোৰ ঘূৰাই দিয়া হয়, বেছিভাগেই বেয়া ফিটিঙৰ বাবে । ভাৰ্চুৱেল ট্ৰায়েলৰ সহায়ত, যিয়ে আগতীয়াকৈ ফিটিঙৰ স্পষ্ট ধাৰণা প্ৰদান কৰে, খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে ৰিটাৰ্ণৰ হাৰ যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিব পাৰে ।

বহু বজাৰ কৰা লোকে ইতিমধ্যে আনে পিন্ধা কাপোৰ চেষ্টা কৰিবলৈ দ্বিধাবোধ কৰে । এই কন্টাক্টলেছ ব্যৱস্থাই সেই চিন্তা নাইকিয়া কৰে আৰু সময় ৰাহি কৰে ।

এআই ব্যৱস্থাই কেৱল কাপোৰ প্ৰদৰ্শন কৰাতকৈও অধিক কাম কৰে । ই এজন গ্ৰাহকৰ ছালৰ ৰং আৰু শৰীৰৰ আকৃতি বিশ্লেষণ কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত সৰ্বোত্তম দেখা ৰং, আৰ্হি আৰু শৈলীৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

দৰ্শকে উদ্ভাৱনক প্ৰশংসা কৰে

ভাৰত মণ্ডপমৰ দৰ্শনাৰ্থীসকলে 'স্মাৰ্ট মিৰ'ৰ' জৰিয়তে উৎসাহেৰে বিভিন্ন সাজ-পোছাকৰ চেষ্টা কৰা দেখা গৈছিল ।

এই ব্যৱস্থাটো পৰীক্ষা কৰা মনোজ জৈনে কয় যে অভিজ্ঞতা অতি উত্তম । "মই এযোৰ সাজ-পোছাক বাছি লৈছিলো আৰু কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে, সেইযোৰ পিন্ধা মোৰ ছবিখন পৰ্দাত ওলাল । ইয়াৰ ফলত অহৰহ কাপোৰ সলনি কৰাৰ হেঁচা নাইকিয়া হ'ল । মই ভাল পাইছিলোঁ ।" মনোজ জৈনে কয় ।

আন আন দৰ্শকে আশা প্ৰকাশ কৰে যে এই প্ৰযুক্তি অতি সোনকালে খুচুৰা বিপণীত উপলব্ধ হ’ব, যাৰ ফলত গ্ৰাহকে এই সুবিধাৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে লাভৱান হ’ব ।

টি চি এছৰ এই পদক্ষেপে ইংগিত দিয়ে যে ভাৰত এতিয়া কেৱল চফ্টৱেৰ সেৱাৰ শক্তিশালী কেন্দ্ৰ নহয়, বৰঞ্চ জীৱনশৈলীৰ অভিজ্ঞতাৰ ভৱিষ্যত ডিজাইন কৰা বিশ্বব্যাপী শক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । মলসমূহৰ পৰম্পৰাগত ট্ৰাইল ৰুমৰ ঠাইত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা চালিত স্মাৰ্ট স্ক্ৰীণ লোৱাৰ দিনটো হয়তো বহু দূৰত নহয় ।

ইটিভি ভাৰত অসম
