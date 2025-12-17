এইবাৰ দেশজুৰি টোল তুলিব এ আয়ে: সংসদত গাডকাৰীয়ে দিলে বৰ্ণনা

এইবাৰ দেশজুৰি টোল তুলিব এ আয়ে: সংসদত গাডকাৰীয়ে দিলে বৰ্ণনা
দেশত কাৰ্যকৰী হ'ব টোল সংগ্ৰহৰ নতুন ব্যৱস্থা । টোল প্লাজাত ৰৈ থাকিব নালাগিব বাহন ।
By PTI
Published : December 17, 2025 at 5:56 PM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে বুধবাৰে ৰাজ্যসভাত কয় যে ২০২৬ চনৰ শেষৰ ফালে সমগ্ৰ দেশতে মাল্টি লেন ফ্ৰী ফ্ল' (এম এল এফ এফ) টোল ব্যৱস্থা আৰু এ আই চালিত ঘাইপথ ব্যৱস্থাপনা কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব ।
সংসদত আজি প্ৰশ্নোত্তৰ কালত উত্তৰ দি পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী গাডকাৰীয়ে কয় যে এই নতুন প্ৰযুক্তি এ আইৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব । বাহনসমূহে আৰু টোল প্লাজাত ৰৈ থাকিব নালাগিব । ইয়াৰ দ্বাৰা ১৫০০ কোটি টকাৰ ইন্ধন ৰাহি হ'ব আৰু চৰকাৰী ৰাজহ ৬,০০০ কোটি টকা যোগ হ'ব ।
তেওঁ কয়, "মাল্টি-লেন ফ্ৰী ফ্ল' টোল এটা অতি ভাল সুবিধা । আগতে আমি টোলত ধন দিব লাগে আৰু ইয়াৰ বাবে ৩ৰ পৰা ১০ মিনিট সময় লাগে; তাৰ পিছত ফাষ্টটেগৰ দ্বাৰা সময় ৬০ ছেকেণ্ড বা তাতোকৈ কমলৈ নামি আহিছে । আমাৰ ৰাজহ কমেও ৫,০০০ কোটি টকা বৃদ্ধি পাইছে । ফাষ্টটেগৰ স্থান ল'ব পৰা এম এল এফ এফৰ প্ৰৱৰ্তনৰ লগে লগে এতিয়া বাহনসমূহে সহজে টোল অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব । প্লাজাসমূহত সৰ্বোচ্চ ঘণ্টাত ৮০ কিলোমিটাৰ বেগত চলাচল কৰিব পাৰিব আৰু টোলত কাকো ৰখাব নোৱাৰিব ।" তেওঁ কয়, "আমাৰ লক্ষ্য হৈছে ইয়াক শূন্য মিনিটলৈ হ্ৰাস কৰা আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ফাষ্টটেগৰ সৈতে এ আই আৰু চেটেলাইট নম্বৰ প্লেট চিনাক্তকৰণো অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব ।"
নীতিন গাডকাৰীয়ে সদনত কয়, "২০২৬ চনৰ ভিতৰত আমি এই কাম ১০০ শতাংশ সম্পূৰ্ণ কৰিম আৰু যেতিয়া এই কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব, তেতিয়া আমাৰ আয় ১৫০০ কোটি টকা ৰাহি হ'ব আৰু আমাৰ আয় আৰু ৬,০০০ কোটি টকা বৃদ্ধি পাব । টোল ফাঁকি শেষ হ'ব । কোনো সমস্যা নহ'ব আৰু মানুহে টোল প্লাজাত ৰৈ থাকিব নালাগে ।"
গাডকাৰীয়ে লগতে কয় যে এই নতুন প্ৰযুক্তিয়ে মানুহক নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব আৰু ভ্ৰমণৰ সময়ো হ্ৰাস কৰিব । তেওঁ কয় যে চৰকাৰৰ দায়িত্ব কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, ৰাজ্যিক ঘাইপথ বা চহৰৰ পথৰ বাবে নহয় । তেওঁ কয় যে কেতিয়াবা ৰাজ্যিক আৰু চহৰৰ পথত সংঘটিত হোৱা সমস্যাবোৰ সামাজিক মাধ্যমত এনেদৰে দেখুওৱা হয় যেন সেইবোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় । পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "আমি ব্যৱস্থাটোক স্বচ্ছ আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো ।"
