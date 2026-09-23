চাকৰিৰ ওপৰত এআইৰ প্ৰভাৱ : অন্য দেশৰ তুলনাত ভাৰতীয়ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি ?
পিউ ৰিছাৰ্চ চেণ্টাৰে প্ৰকাশ কৰা সমীক্ষা অনুসৰি এআইৰ ফলত চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষতি হ'ব বুলি অধিক লোকে আশংকা কৰিছে ।
Published : September 23, 2026 at 8:16 PM IST
নতুন দিল্লী : কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ (এআই) বহুল ব্যৱহাৰ আৰু ইয়াৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰভাৱক লৈ বিশ্বজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । তেনে সময়তে পিউ ৰিছাৰ্চ চেণ্টাৰৰ এক সমীক্ষাই নিয়োগ বা চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰখনত এক উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই প্ৰতিবেদনে ভাৰতীয়সকলৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ চাকৰিৰ সুৰক্ষা সন্দৰ্ভত এক ভয়ংকৰ ছবি পোহৰলৈ আনিছে ।
৩৭ খন দেশৰ ভিতৰত ৩৪ খন দেশৰ নাগৰিকক সামৰি লোৱা এই সমীক্ষাত আগন্তুক দুটা দশকত নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কেনে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত মতামত লোৱা হৈছে । সমীক্ষা অনুসৰি ভাৰত অতি জটিল পৰিস্থিতিত পৰিব পাৰে । নাগৰিকৰ মতামত অনুসৰি প্ৰভাৱিত দেশসমূহৰ ভিতৰত তালিকাৰ নিম্ন স্থানত ভাৰত থাকিব পাৰে ।
ভাৰতত কৰা সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে যে ২৯ শতাংশ অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে এআইৰ ফলত নিয়োগ সৃষ্টি হ্ৰাস হ'ব বুলি আশা কৰিছে । আনহাতে ২১ শতাংশই নতুন চাকৰিৰ সুযোগৰ প্ৰতি আশাবাদী হোৱা দেখা গৈছে । আন ১২ শতাংশই এই প্ৰযুক্তিয়ে বিশেষ প্ৰভাৱ নেপেলাই বুলি মতামত প্ৰকাশ কৰিছে ।
অৱশ্যে ৩৫ শতাংশই কয় যে তেওঁলোক এতিয়াও এআইৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে নিশ্চিত নহয়, যিয়ে এই প্ৰযুক্তিৰ সম্ভাৱ্য প্ৰভাৱৰ বিষয়ে সাধাৰণ সজাগতাৰ অভাৱক প্ৰতিফলিত কৰিছে ।
পিউ ৰিছাৰ্চ চেণ্টাৰৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতীয়সকলে বহুলাংশে অনুভৱ কৰিছে যে এআইয়ে ধনী আৰু দুখীয়াৰ মাজত সম্পদৰ বৈষম্য বৃদ্ধি কৰিব । সমগ্ৰ দেশৰ ৪২,১৫১ গৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সমীক্ষাত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতত আয় আৰু বয়সৰ ভিত্তিত এআইৰ সজাগতা তীব্ৰভাৱে বিভক্ত হৈ আছে ।
ভাৰতত ১৮-৩৪ বছৰ বয়সৰ ৩৩ শতাংশ লোকে বিশ্বাস কৰে যে অহা ২০ বছৰত এআইৰ ফলত নিয়োগৰ সুযোগ হ্ৰাস হ'ব । আনহাতে ৩৪-৪৯ বছৰ বয়সৰ ৩০ শতাংশ আৰু ৫০ বছৰ আৰু তাতকৈ অধিক বয়সৰ ২০ শতাংশ লোকে এই কথা বিশ্বাস কৰে ।
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে, "ভাৰতে মধ্যমীয়া বয়সৰ ব্যৱধান (+১৩) দেখুৱাইছে, যিটো কানাডাৰ সৈতে সমান । আমেৰিকা (+৭) বা ফ্ৰান্স(+১০)তকৈ বেছি কিন্তু ফিলিপাইনছ(+২৫) আৰু ছিংগাপুৰ(+২৪)ৰ দৰে অধিক আয়ৰ দেশতকৈ যথেষ্ট কম ।"
মধ্যমীয়া আয়ৰ দেশসমূহত অধিক পৃথক আশা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ দৰে উন্নত দেশসমূহে নিয়োগৰ উদ্বেগৰ সৰ্বাধিক মাত্ৰা ৭৬ শতাংশ দেখুৱাইছে । আনহাতে আমেৰিকাত এই হাৰ ৭১ শতাংশ । ১৮ খন উচ্চ আয়ৰ দেশৰ ৫৫ শতাংশ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ গড় হিচাপত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ফলত চাকৰি কৰ্তন হ'ব বুলি আশংকা কৰিছে । আনহাতে ভাৰত, নাইজেৰিয়া, থাইলেণ্ডৰ দৰে ১৮ খন মধ্যমীয়া আয়ৰ দেশত মাত্ৰ ৩৬ শতাংশই এই আশংকা কৰিছে ।
এআইৰ ফলত নিয়োগ কৰ্তন হ্ৰাস হ'ব বুলি বিভিন্ন মহলে আশংকা কৰাৰ সময়ত উদ্যোগ বিশেষজ্ঞসকলেও নিজৰ নিজৰ দৃষ্টিভংগী আগত ৰাখিছে । গোল্ডমেন চেক্সৰ এক প্ৰতিবেদনত আশা কৰা হৈছে যে ১০ বছৰৰ বাবে এআইৰ ৰূপায়ণৰ ফলত নিবনুৱাৰ হাৰ ০.৬ শতাংশ পইণ্ট বৃদ্ধি পাব পাৰে । মেককিনজি এণ্ড কোম্পানীৰ জ্যেষ্ঠ অংশীদাৰ তথা প্ৰযুক্তি আৰু এআইৰ বিশ্বব্যাপী নেতা কেট স্মাজে কয় যে এআইৰ সৈতে সফল হোৱা প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ইয়াৰ সংহতিক কেৱল প্ৰযুক্তিগত পৰিৱৰ্তন নহয়, জনতাৰ ৰূপান্তৰ হিচাপেহে গণ্য কৰিছে ।
অসমতো আশংকা বৃদ্ধি
এআইৰ ফলত চাকৰি হেৰুওৱা বা চাকৰিৰ সুৰক্ষাক লৈ শেহতীয়াভাৱে অসমতো উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে । বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে । ছপা মাধ্যমৰ ডাটা ভিত্তিক বহু পদ বিলুপ্তি হোৱাৰো আশংকা কৰা হৈছে । একেদৰে তথ্য প্ৰযুক্তি, বেংকিং, গ্ৰাহক সেৱা, ডিজিটেল মাৰ্কেটিং আদিত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হৈছে ।
কিছু সময় ধৰি আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে বিভিন্ন বেনাৰ, পোষ্টাৰ আদিৰ ডিজাইন বা প্ৰস্তুত কৰাত জড়িত লোকসকল এআইৰ প্ৰভাৱত পৰিছে । কাৰণ বহুলোকে এতিয়া নিজৰ ব্যৱসায় বা যিকোনো কামৰ বাবে এখন বেনাৰ বা পোষ্টাৰৰ ডিজাইন নিজেই মোবাইলত বা কম্পিউটাৰত এআইৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰি লোৱা দেখা গৈছে । এনে ক্ষেত্ৰত এই কামত জড়িত বহু লোকৰ উপাৰ্জন কমি আহিছে ।
একেদৰে সাহিত্য ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰম্ভ হৈছে । যিহেতু এআইৰ বিভিন্ন সঁজুলিৰ দ্বাৰা কম সময়তে বহু পৃষ্ঠাৰ নথি-পত্ৰ সহজে অনুবাদ কৰিব পাৰি সেয়ে আগতে এনেবোৰ কাম কৰি উপাৰ্জন কৰা লোকসকলো কিছু পৰিমাণে চিন্তিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
গেলেফু মাইণ্ডফুলনেছ চিটিৰ বাবে ভাৰত-অসমৰ সহযোগিতাক প্ৰশংসা ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ