বাংলাদেশলৈ যাবগৈ উমা, এইবাৰ ভাৰতত দুৰ্গা পূজা চাবলৈ নাপায় হাহাকাৰ কণমানি হৃদয়ত

বাংলাদেশলৈ যাবগৈ উমা, এইবাৰ ভাৰতত দুৰ্গা পূজা চাবলৈ নাপায় হাহাকাৰ কণমানি হৃদয়ত
পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে বাংলাদেশৰ নিজা ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ সাজু হৈছে ৯ বছৰীয়া উমা সৰকাৰ । কিন্তু মনত দুখ ভাৰতত দুৰ্গা পূজা চাবলৈ নোপোৱাৰ ৷
Published : September 29, 2026 at 10:12 PM IST
গুৱাহাটী: দুবছৰ পূৰ্বে অবৈধভাৱে সীমান্ত পাৰ হৈ ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি এক অনিশ্চিত ভৱিষ্য়তৰ দিশে আগবঢ়াৰ পাছত পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে বাংলাদেশৰ নিজা ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ সাজু হৈছে ৯ বছৰীয়া উমা সৰকাৰ ।
এই খবৰত কণমানিগৰাকী স্বাভাৱিতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ৷ কিন্তু যোৱা দুবছৰ আশ্ৰয় গৃহত কটোৱা শিশুটিয়ে ভাৰত এৰি যোৱা আৰু ইয়াত লগ পোৱা বহু সমনীয়াৰ পৰা আঁতৰি যাবলগীয়া হোৱাত কিছু পৰিমাণে দুখো পাইছে ৷
এই পৰিয়ালটোৱে অবৈধভাৱে সীমান্ত পাৰ হৈ ইস্কন মন্দিৰ দৰ্শনৰ বাবে ভাৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল । কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত বৈধ ভ্ৰমণৰ নথি-পত্ৰ নথকাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে । কিশোৰীগৰাকীক জলপাইগুৰি জিলাৰ আশ্ৰয় গৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰে ।
এতিয়া ডেৰ বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ পাছত উমাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে ৷ কিন্তু উমাই ভাৰতত দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিব বিচাৰিছে । ‘‘ভাৰতত দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিবলৈ আৰু কেইদিনমানহে বাকী আছিল !’’ উমাই হুমুনিয়াহ কাঢ়ি ক'লে ।
উমা বাংলাদেশৰ কমিলা জিলাৰ হৰিমপুৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা ৰবি সৰকাৰ আৰু ৰাণী সৰকাৰ (নাম সলনি কৰা হৈছে)ৰ কন্যা । উমা কমিলাৰ কথলিয়া বজাৰ কে জি স্কুলৰ ছাত্ৰী আছিল ।
পৰিয়ালটোৰ ভাৰতৰ ইস্কন মন্দিৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ গভীৰ ইচ্ছা আছিল যদিও সীমান্ত পাৰ হ’বলৈ তেওঁলোকৰ হাতত প্ৰয়োজনীয় আইনী নথি-পত্ৰ নাছিল । এটা চক্ৰৰ দ্বাৰা বিপথে পৰিচালিত হৈ ২০২৪ চনৰ আৰম্ভণিতে চাংৰাবন্ধা সীমান্তৰে তেওঁলোকে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে ।
কিন্তু গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত তথ্য লাভ কৰি বি এছ এফে তেওঁলোকক আটক কৰে । প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকক কোচবিহাৰ পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰত ৰখা হৈছিল, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জলপাইগুৰি কেন্দ্ৰীয় পুনৰ্বাসন কেন্দ্ৰলৈ বদলি কৰা হৈছিল । উমাই মাক-দেউতাকৰ কাষত কাৰাগাৰত বহু সময় কটালে ।
পিছত উমা ছয় বছৰৰ ওপৰৰ নাবালিকা হোৱাৰ বাবে ২০২৪ চনৰ ২৪ ছেপ্টেম্বৰত অনুভৱ হোমলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । যদিও উমা আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে কেইবাবাৰো আলোচনা কৰা হৈছিল, তথাপিও বিভিন্ন আইনী জটিলতাৰ বাবে প্ৰক্ৰিয়াটো স্থবিৰ হৈ পৰিছিল । ইফালে যোৱা দুবছৰত উমাই আশ্ৰয় গৃহটোৰ ভিতৰতে এটা নতুন পৰিয়াল লাভ কৰে ।
অনুভৱ হোমত কেইবাজনো সমনীয়াৰ সৈতে উমাৰ বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠে আৰু পঢ়া-শুনা, চিত্ৰকলা, সংগীতৰ প্ৰতি গভীৰভাৱে নিমগ্ন হয় । এই সময়ছোৱাত উমাই এই নতুন পৰিয়ালটোৰ সৈতে দুটাকৈ দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰে ।
এতিয়া উমাৰ নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময় আহি পৰিছে । ইতিমধ্যে উমাৰ পৰিয়ালক বাংলাদেশলৈ উভতি যোৱাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে । জানিব পৰা মতে, উমাৰ পিতৃ-মাতৃ ৰবি আৰু ৰাণীক বেৰহামপুৰ কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়াৰ লগতে উমাকো সোমবাৰে বেৰহামপুৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে । তাৰ পৰাই উমা মাক-দেউতাকৰ সৈতে বাংলাদেশলৈ উভতি যাব ।
নিজ গৃহলৈ উভতি যোৱাৰ প্ৰতি উমাই মিশ্ৰিত আৱেগ প্ৰকাশ কৰে । ৰঙীন পেঞ্চিল খামুচি ধৰি উমাই দুৰ্গা দেৱীৰ ছবি আঁকি আছিল । যদিও উমা ঘৰলৈ উভতি যোৱাত সুখী, তথাপিও ইয়াত দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ ঠিক আগতেই তেওঁ উভতি যাবলৈ অনিচ্ছুক । আশ্ৰয় গৃহত বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে নতুন কাপোৰ পিন্ধি পূজা চোৱাৰো পৰিকল্পনাও কৰিছিল উমাই ।
ইটিভি ভাৰতৰ আগত ভাৰতলৈ কেনেকৈ আহিছিল সেই বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি উমাই কয়, ‘‘মই জলপাইগুৰি ঘৰত থকা দুবছৰ হ'ল । ইয়াত মই চিত্ৰকলা, গান, আৰু নৃত্য শিকিলোঁ । মইও বহু বন্ধু পালোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে দুৰ্গা পূজাও উপভোগ কৰিছোঁ । দুৰ্গা পূজা পুনৰ আহিল ।’’
উমাই আৰু কয়, ‘‘তেওঁলোকে মোক এই অনুষ্ঠানৰ বাবে কাপোৰ কিনি দিছিল । সেইবাবেই মই এতিয়াই সকলো এৰি বাংলাদেশলৈ উভতি যাব নিবিচাৰোঁ । ঘূৰি যোৱাৰ আগতে ইয়াত আৰু কেইদিনমান কটাব বিচাৰোঁ । দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ সময়ত ভাৰতত থাকিব বিচাৰোঁ ।’’
কান্দি কান্দি উমাই ক'লে, ‘‘মই ইয়ালৈ উভতি আহিম । মই সকলোৰে লগত ফোনত যোগাযোগ কৰি থাকিম ।’’
পশ্চিম বংগ আৰু বাংলাদেশৰ মাজৰ সংযোগ সদায় অনন্য । ১৯৪৭ চনত বংগ বিভাজন পূব আৰু পশ্চিম দুয়োখন বংগৰ ইতিহাসৰ এক গভীৰ আৱেগিক অধ্যায়, যিয়ে অঞ্চলটোৰ ভূ-ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সলনি কৰাই নহয়, ৰাতিটোৰ ভিতৰতে পূৰ্বপুৰুষৰ বন্ধন বিচ্ছিন্ন কৰি লাখ লাখ লোকক গৃহহীন কৰিছিল ।
বিভাজনৰ ফলত হোৱা আৱেগিক যন্ত্ৰণাৰ মাজতো মানুহে প্ৰশাসনিক সিদ্ধান্ত মানি ল’বলৈ বাধ্য হ’ল । আজিও তেওঁলোকৰ শিপাৰ টান ৰৈ গৈছে, ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত আধ্যাত্মিক বন্ধন সুদৃঢ় আৰু কঠিন হৈয়ে আছে । আশ্ৰয় শিবিৰত সকলোৰে হৃদয় জয় কৰা উমাৰ সৈতে এই দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিব নোৱাৰিব বুলি তাইৰ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু তত্ত্বাৱধায়কসকলেও "গভীৰ দুখ" কৰিছে ।
জলপাইগুৰিৰ অনুভৱ হোমৰ সমন্বয়ক দীপাশ্ৰী ৰায়ে কয়, ‘‘উমা দুবছৰ আগতে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু আইন অনুসৰি এতিয়া ভাৰতত থাকিব নোৱাৰিব । শাস্তি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত পৰিয়াল বাংলাদেশলৈ উভতি যাব লাগিব । সেইবাবেই তাই কান্দিছে । ইয়াত বন্ধুত্ব গঢ়ি তুলিছে আৰু বহুতো পাঠ্যক্ৰমৰ বাহিৰৰ কাম শিকিছে । ইয়াত দুবছৰ কটাই দুৰ্গা পূজা উপভোগ কৰাৰ পিছত আজি তাইৰ হৃদয়খন গধুৰ হৈ পৰিছে ৷’’
ৰায়ে কয় যে তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ বেৰহামপুৰ জেলৰ পৰা মুকলি হ’বলৈ ওলাইছে, আৰু উমা তেওঁলোকৰ সৈতে বাংলাদেশলৈ উভতি যাবলগীয়া হৈছে । ‘‘তথাপিও তাই দুৰ্গা পূজাৰ আগতে ভাৰতৰ পৰা যাব নিবিচাৰে । আমাৰো বৰ বেয়া লাগে; সকলোৱে তাইক বহুত ভাল পায় । কিন্তু সকলোৱে আইন মানি চলিব লাগিব । তাই ভিছা লৈ আমাৰ ওচৰলৈ উভতি আহিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।’’ তেওঁ লগতে কয় ৷
জাতীয় স্বাৰ্থত বিভিন্ন কাৰণত প্ৰশাসনিক সীমাৰ সৃষ্টি হয়, আৰু পৰিয়ালবোৰ হঠাতে জন্মস্থানৰ পৰা স্থানান্তৰিত হয়, বিচ্ছেদৰ জোকাৰণিত নতুন ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বাধ্য হয় । তথাপিও সমাজ, সংস্কৃতি, আত্মীয়তা আৰু আন্তৰিক বন্ধন অক্ষত আৰু অবিচ্ছেদ্য হৈ থকাৰ সময়তে প্ৰায়ে কোনেও লক্ষ্য নকৰাকৈ ভৌগোলিক বা প্ৰশাসনিক বিভাজন মনৰ অন্তৰ্নিহিত গুহাত নোহোৱা হৈ যায় ।
সেইবাবেই নিজৰ গৃহভূমিলৈ, এই শৰতত ঘূৰি যোৱাৰ প্ৰবল ইচ্ছা থকাৰ পিছতো সীমান্তৰ এই প্ৰান্তৰ বংগত কিছু সময় কটোৱাৰ বাবে উমাৰ হৃদয় যাগিছে, য’ত দুৰ্গা পূজাৰ উত্তেজনা বিয়পিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
অনুভৱ হোমৰ পৰামৰ্শদাতা পৌলামী সূত্ৰধৰে তেওঁৰ উভতি যোৱাৰ কথা মানি লৈছে । ‘‘তাই আমাৰ লগত বহুদিনৰ পৰা আছিল আৰু সকলোৰে লগত ঘনিষ্ঠ হৈ পৰিছিল । অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে তাই ঘূৰি যোৱাৰ নিৰ্দেশ আহিল । আমাৰ কোনোৱেই আইনৰ ওপৰত নহয়, গতিকে তাই যাব লগা হ'ল । আমি সকলোৱে তাইক মিছ কৰিম ।’’ সূত্ৰধৰে কয় ৷
লগতে পঢ়ক: ৫৫ বছৰ ধৰি ৩৪ টা মন্দিৰ সুৰক্ষাত ব্ৰতী মুছলমান ব্যক্তি, চৰকাৰৰ পৰা পোৱা নাই সহাৰি