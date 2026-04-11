বংগ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ ঘৰত পুনৰ ইডিৰ অভিযান, নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত জেৰা
শনিবাৰে পুৱাই একাধিক বিষয়া কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ এক বৃহৎ দলৰ সৈতে পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ নাকতালা ঘৰত উপস্থিত হয় ।
Published : April 11, 2026 at 2:32 PM IST
কলকাতা : ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰৱৰ্তক সঞ্চালকালয় চমুকৈ ইডিয়ে পুনৰবাৰ পশ্চিম বংগৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ তদন্ত তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । এই গোচৰ সন্দৰ্ভত ইডিয়ে দক্ষিণ কলকাতাত অৱস্থিত ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰী পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ নাকতালা বাসগৃহত হঠাৎ অভিযান চলায় । ইয়াৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই প্ৰসন্ন ৰায়ৰ নিউ টাউনৰ বাসগৃহত পৃথকে অনুসন্ধান অভিযান চলাই আছে ।
কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ ভিতৰৰ সূত্ৰ অনুসৰি, শনিবাৰে পুৱাই একাধিক বিষয়া কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ এক বৃহৎ দলৰ সৈতে পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ নাকতালা ঘৰত উপস্থিত হয় । নিৰাপত্তাৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় বাহিনীৰ লোকে ক্ষীপ্ৰতাৰে বাসগৃহৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত কঠোৰ চোৰাংচোৱাগিৰি আৰম্ভ কৰে ।
ইয়াৰ পিছতে তদন্তকাৰীয়ে ঘৰটোত উপস্থিত থকা এজন ব্যক্তিৰ সৈতে দীৰ্ঘ সময় কথা-বতৰা পাতে । পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে সোধা-পোছা কৰে ব্যক্তিগৰাকীক । ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছতে ইডিৰ বিষয়াসকলে পোনপটীয়াকৈ ঘৰটোত প্ৰৱেশ কৰে, য’ত উপস্থিত আছিল প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী । ইডিৰ বিষয়াসকলে পাৰ্থ চেটাৰ্জীক কেইবাটাও নিৰ্দিষ্ট বিষয়ক লৈ জেৰা আৰম্ভ কৰে ।
মন কৰিবলগীয়া যে প্ৰায় চাৰি বছৰ পূৰ্বে এই নাকতালা বাসগৃহৰ পৰাই পাৰ্থ চেটাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । ২০২২ চনৰ ২২ জুলাইত ইডিৰ বিষয়াসকল পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ ঘৰলৈ গৈছিল । প্ৰায় ২৪ ঘণ্টা ধৰি চলোৱা তালাচী অভিযানৰ পিছত ২৩ জুলাইত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত গোচৰত যথেষ্ট সময় ন্যায়িক জিম্মাত থকাৰ পিছত শেহতীয়াকৈ তেওঁক জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হয় ।
তদন্তকাৰী সূত্ৰৰ মতে, এছ এছ চি নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ তদন্ত অধিক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ বাসগৃহত বৰ্তমানৰ তালাচী অভিযান বিশেষভাৱে আৰম্ভ কৰা হৈছে । নিযুক্তিৰ অনিয়মৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আৰু নথি-পত্ৰ সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী নতুনকৈ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে । ইতিমধ্যে পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ বাসগৃহৰ পৰা কেইবাটাও কম্পিউটাৰ আৰু প্ৰিণ্টাৰ জব্দ কৰা বুলি বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে ।
ইডিৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে যে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৰ বিষয়াসকলে সন্দেহ কৰিছে যে নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত অবৈধ ধন তেওঁৰ নিজৰ একাউণ্টকে ধৰি পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত একাধিক ব্যক্তিৰ বেংক একাউণ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল ।
তদুপৰি ইডিৰ তদন্তকাৰীয়ে বিশ্বাস কৰে যে দুৰ্নীতিৰ জৰিয়তে জমা হোৱা কোটি কোটি টকা একাধিক শ্বেল কোম্পানীৰ জৰিয়তে বিনিয়োগলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, আৰু তেওঁলোকে সন্দেহ কৰে যে এই প্ৰক্ৰিয়াত পাৰ্থ চেটাৰ্জীয়ে ভূমিকা লৈছিল ।
ইফালে, পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ বাসগৃহত শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ পুনৰ উপস্থিতিয়ে ৰাজনৈতিক মহলত জল্পনা-কল্পনাৰ ইন্ধন যোগাইছে । ৰাজনৈতিক প্ৰতিষ্ঠানৰ এক উল্লেখযোগ্য অংশই বিশ্বাস কৰে যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই কাৰ্যকলাপে ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ আৰু অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব ৷ কিন্তু এই নিযুক্তি দুৰ্নীতিৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত কেৱল পাৰ্থ চেটাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাছিল; বৰঞ্চ কেইবাজনো চৰকাৰী বিষয়াকো জিম্মাত লোৱা হৈছিল । আন বহুতো ব্যক্তি সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে ।
