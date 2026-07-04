স্বামীক হত্যা কৰি বাথৰূমত পুতি ওপৰত টাইলছ লগাইছিল ৰুবীয়ে

স্বামীক হত্যা কৰি বাথৰূমত পুতি ওপৰত টাইলছ লগাইছিল ৰুবীয়ে
স্বামীৰ বাবে ৰুবীয়ে খীৰ প্ৰস্তুত কৰি তাত ২০ টাতকৈও অধিক টোপনিৰ বড়ি মিহলাই দিয়ে ।
Published : July 4, 2026 at 9:07 AM IST
আগ্ৰা: এগৰাকী মহিলাই স্বামীক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰি বাথৰূমত মৃতদেহ পুতি থোৱাৰ এক ঘটনাই সমগ্ৰ আগ্ৰা অঞ্চলত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ আগ্ৰাৰ ছিকন্দৰা থানাৰ অন্তৰ্গত ভাৰতপুৰৰ ৪৪ বছৰীয়া সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মাই পত্নী ৰুবী, মাতৃ কমলা আৰু দুগৰাকী কন্যাসহ ৰেনুকা ধাম কলনীত পৰিয়ালৰ সৈতে বাস কৰিছিল ।
২৬ মে’ত ৰুবীয়ে নিজৰ স্বামী সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ দিয়ে থানাত । প্ৰায় ৪৫ দিন ধৰি ৰুবীয়ে স্বামীৰ নিৰুদ্দেশৰ কথা পৰিয়ালক কৈ আহিছিল ।
বিষয়টোৰ গুৰুত্বলৈ লক্ষ্য ৰাখি শুকুৰবাৰে বিয়লি পৰীক্ষণৰ অজুহাতত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হয় ছিকন্দৰা আৰক্ষীৰ এটা দল । আৰক্ষীক দেখি আতংকিত হৈ পৰে মহিলাগৰাকী, ফলত আৰক্ষীৰো সন্দেহৰ সৃষ্টি হয় আৰু কঠোৰ জেৰাৰ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীক হত্যাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে ।
মহিলাগৰাকীয়ে দিয়া স্বীকাৰোক্তি অনুসৰি আৰক্ষীয়ে ঘৰটোৰ বাথৰূমৰ পৰা টাইলছ আঁতৰাই স্বামী সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মাৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ।
ইতিমধ্যে অভিযুক্ত পত্নীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে । সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মাক কিয় হত্যা কৰা হ’ল, হত্যাকাণ্ডৰ লগত আৰু কোন জড়িত আছিল আদি বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে । আৰক্ষীৰ মতে, প্ৰমাণৰ ভিত্তিত অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
খীৰত মিহলাই দিছিল টোপনিৰ বড়ি:
আৰক্ষীৰ জেৰাৰ সময়ত অভিযুক্ত ৰুবীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁৰ স্বামীয়ে প্ৰতিদিনে মদ্যপান কৰাৰ পিছত তেওঁৰ সৈতে কাজিয়া কৰে । এই কথাত বিৰক্ত হৈ তেওঁ স্বামীক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰে ।
সেই অনুসৰি স্বামীৰ বাবে খীৰ প্ৰস্তুত কৰি তাত ২০ টাতকৈও অধিক টোপনিৰ বড়ি মিহলাই দিয়ে । সেই খীৰ খাই গভীৰ টোপনিত পৰাৰ পিছতেই ৰুবীয়ে সুৰেন্দ্ৰক হত্যা কৰে আৰু এজন ৰাজমিস্ত্ৰীক মাতি আনি বাথৰূমৰ টাইলছ আঁতৰাই মৃতদেহটো পুতি পুনৰ ওপৰত টাইলছ লগাই থয় ।
লগতে পঢ়ক: সমগ্ৰ ভাৰতত বাৰিষাৰ আগমন, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা জাৰি