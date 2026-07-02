৭৫ বছৰ বয়সতো ৩২টা ডিগ্ৰীৰ গৰাকী, পুনৰবাৰ ‘আচাৰ্য’ৰ পৰীক্ষাত বহিল মিলখীৰাম
‘বয়স মাথোঁ এটা সংখ্যাহে’-এই কথাষাৰ সত্য প্ৰমাণিত কৰি এগৰাকী বৰ্ষীয়ান ব্যক্তিয়ে সফলতাৰ বাট অতিক্ৰম কৰিছে ৷ তেওঁৰ এই যাত্ৰাৰ কাহিনীটো জানিবলৈ মন নাযায় নে ?
Published : July 2, 2026 at 8:45 PM IST
হামিৰপুৰ(হিমাচল প্ৰদেশ): একাগ্ৰতা, ধৈৰ্য আৰু অধ্যৱসায় এজন মানুহৰ সফলতাৰ মূলমন্ত্ৰ ৷ তেনেকৈয়ে বয়স মাথোঁ এটা সংখ্যাহে ৷ ই সফলতাৰ বাট কাটিবলৈ কোনো পথ বন্ধ নকৰে ৷ তেনে এগৰাকী ব্যক্তিক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এই প্ৰতিবেদন যুগুত কৰা হৈছে ৷
৭৫ বছৰীয়া এই ব্যক্তিগৰাকী হিমাচল প্ৰদেশৰ কাংগৰা জিলাৰ বাসিন্দা ৷ হামিৰপুৰত অনুষ্ঠিত ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাত এগৰাকী ছাত্ৰৰ ৰূপত এই ব্যক্তিগৰাকীক দেখাৰ পিছতহে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ হয় ৷ সাধাৰণতে এই বয়সত লোকসকল এলেহুৱা বা শক্তিহীন হ’বলৈ ধৰে ৷ কিন্তু এইগৰাকী ব্যক্তিক দেখিলে মানুহৰ এই ভ্ৰান্ত ধাৰণা নিমিষতে দূৰ হ’ব ৷ আনকি পৰীক্ষাগৃহত তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অনুপ্ৰাণিত আৰু উৎসাহিত কৰে ।
জিলাখনৰ কংগ্ৰাৰ গণ্ডাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা মিলখীৰাম নামৰ এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে বৰ্তমানলৈকে ৩২টা শৈক্ষিক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে । আনকি তেওঁ পিএইচডি ডিগ্ৰীও সফলতাৰে অৰ্জন কৰিছে ৷ মঙলবাৰে ইগনৌৰ হামিৰপুৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰত সংস্কৃত পৰীক্ষাৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ ৰূপত ব্যক্তিগৰাকীক দেখা যায় ৷ ইগনৌত সংস্কৃতত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীক ‘আচাৰ্য’ ডিগ্ৰীৰ সমতুল্য বুলি গণ্য কৰা হয় । এই কেন্দ্ৰত পৰীক্ষাত বহা মিলখীৰামেই আছিল সৰ্বাধিক বয়োজ্যেষ্ঠ পৰীক্ষাৰ্থী ৷
১৯৫২ চনৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰামে ১৯৭২ চনত বন বিভাগত যোগদান কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ১৯৭৬ চনত ধৰমশালাৰ এখন ব্যক্তিগত মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে । চাকৰি আৰু পৰিয়ালৰ দায়িত্ব দিনকদিনে বাঢ়ি যোৱাৰ পিছতো তেওঁ কেতিয়াও পঢ়া-শুনা এৰি দিয়া নাছিল । ২০১০ চনত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পদৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ সময়লৈকে ৰামে ২৬ টাকৈ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ৷ সময়ৰ লগে লগে সেই সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ ৩২ টা হৈছেগৈ ৷
তেওঁৰ শৈক্ষিক কৃতিত্বৰ তালিকাত থকা ডিগ্ৰীসমূহ হৈছে ক্ৰমে - বিএড, প্ৰভাকৰ, এলএলবি, সাংবাদিকতা(জেএমচি), বিএ(সংস্কৃত), এমএ(হিন্দী, ৰাজনীতি বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, ইংৰাজী, অৰ্থনীতি), এমবিএ, এমফিল আৰু হিন্দীত পিএইচডি ৷
তেখেতৰ মতে সমাজ আৰু ব্যক্তি উভয়ৰে বিকাশৰ বাবে শিক্ষা হৈছে আটাইতকৈ শক্তিশালী মাধ্যম ৷ তেওঁ উল্লেখ কৰে যে তেওঁৰ পত্নী বিদ্যা দেৱীয়ে এইক্ষেত্ৰত সদায়ে সহায় আৰু সমৰ্থন জনাই আহিছে ৷ এই দীঘলীয়া শৈক্ষিক যাত্ৰাত পত্নীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা বুলিও বৰ্ষীয়ান ব্যক্তি ৰামে জানিবলৈ দিয়ে ৷ তেওঁ ডঃ বাবাচাহেব আম্বেদকাৰক তেওঁৰ জীৱনৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰেৰণা বুলি গণ্য কৰে ।
উল্লেখ্য যে, মিলখীৰামৰ পত্নী বিদ্যা দেৱী বন বিভাগৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বিষয়াৰ বিপৰীতে পুত্ৰ ৰাকেশ কুমাৰ ৰে’ল মন্ত্ৰালয়ৰ এগৰাকী আইআৰটিএছ বিষয়া । ব্যক্তিগৰাকীয়ে এই সংক্ৰান্তত এনেদৰে কয়, ‘‘মোৰ পৰিয়ালৰ সমৰ্থনে বিশেষকৈ মোৰ পত্নী, পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়ে মোক সদায় আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা দিছে । পঢ়া-শুনা আৰু পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিত যাতে কোনো বাধাৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰবাবে মই শেহতীয়াকৈ চকু চিকিৎসাও কৰিছো ৷’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যদি শিকিবলৈ মনৰ ইচ্ছা মনতে ৰৈ যায়, তেন্তে তেনেক্ষেত্ৰত বয়স কেতিয়াও বাধা হ'ব নোৱাৰে । যুৱক-যুৱতীসকলে শিক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে কাৰণ জ্ঞান হৈছে এনে এক সম্পদ, যিটো কেতিয়াও কাঢ়ি নিব নোৱাৰি ।’’
আনহাতে, ইগনৌৰ হামিৰপুৰ অধ্যয়ন কেন্দ্ৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক সঞ্জয় কুমাৰে উল্লেখ কৰে যে মঙলবাৰে মিলখীৰামে ‘আচাৰ্য’ পৰীক্ষা দিবলৈ কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত হৈছিল । কুমাৰে কয়, ‘‘৭৫ বছৰ বয়সত তেওঁ কেন্দ্ৰটোত পৰীক্ষা দিবলৈ অহা সৰ্বাধিক বয়সীয়াল ব্যক্তি । তেওঁৰ উৎসাহ আৰু নিষ্ঠাৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে আমি তেওঁক ফুলৰ থোপাৰে আদৰণি জনাও । ৰামৰ কাহিনীয়ে প্ৰমাণ কৰে যে সফলতাৰ সংজ্ঞা বয়সৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা নহয় ৷ বৰং শিক্ষণ, অনুশাসন আৰু দৃঢ় মনৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণৰ দ্বাৰাহে ইয়াক সংজ্ঞায়িত কৰা হয় ।’’
কুমাৰে যুৱচামক উদ্দেশ্যি কয় যে, যি সময়ত বহু যুৱক-যুৱতীয়ে সৰু সৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে পঢ়া-শুনা এৰি দিয়ে, সেই সময়ত ৰামে সমাজৰ বাবে প্ৰেৰণা হিচাপে কাম কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ছয়টা প্ৰজন্মৰ এখন ঘৰ: ৮৩ সদস্যৰ পৰিয়ালে জীয়াই ৰাখিছে একতাৰ পৰম্পৰা