বয়স মাথোঁ এটা সংখ্যাহে... পঞ্চাশোৰ্ধ হ'লেও থমকি ৰোৱা নাই গতি

বয়স মাথোঁ এটা সংখ্যাহে... পঞ্চাশোৰ্ধ হ'লেও থমকি ৰোৱা নাই গতি
ক্ৰীড়া-ফিটনেছেৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা কেইগৰাকীমান ব্য়ক্তি ।
Published : April 21, 2026 at 3:06 PM IST
নিজামাবাদ (তেলেংগানা): বয়স মাথোঁ এটা সংখ্যাহে, শাৰীৰিক কচৰতৰ বাবে ই প্ৰতিবন্ধকতা নহয় । পঞ্চাশোৰ্ধ হ'লেও মনৰ শক্তিৰেই অসাধ্য় সাধন কৰিব পাৰি । তেলেংগানাৰ ইন্দুৰৰ কেইগৰাকীমান ব্য়ক্তিয়েই সেই কথাকেই প্ৰমান কৰিছে । যিসময়ত একাংশ যুৱক-যুৱতীয়ে অত্য়াধিক ক্লান্তিবোধ কৰাৰ লগতে নিজকে বেছি বয়সীয়াল যেন অনুভৱ কৰিছে সেই সময়তেই ইন্দুৰৰ কেইগৰাকীমান ৫০ বছৰৰ উৰ্ধৰ বাসিন্দাই ক্ৰীড়া আৰু ফিটনেছক অনুসৰণ কৰি শক্তিশালী উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ।
৭১ বছৰতো টাইকোৱাণ্ডোৰ ব্লেক বেল্ট :
নিজামাবাদৰ ৭১ বছৰীয়া বচৱা লক্ষ্মীনাছায়া নামৰ ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকীয়ে সক্ৰিয় হৈ থাকিবলৈ ফিটনেছৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ পৰে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “মই যোগাসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো আৰু পাছত টাইকোৱণ্ডোৰ দিশে আগবাঢ়িলো ।” ২০২০ চনত তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে আৰু ২০২৩ চনত ব্লেক বেল্ট লাভ কৰে । ২০২৪ চনত তেওঁ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত সোণ আৰু পুডুচেৰিত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰে । এই লোকজনে নিতৌ বচৱা গাৰ্ডেনত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি আগন্তুক প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে সাজু হৈছে ।
৫২ বছৰীয়া মাৰাথন দৌৰবিদে বহুজনক প্ৰেৰণা দিছে :
ডাঃ শ্ৰীণু নায়িক নামৰ দন্ত চিকিৎসকগৰাকীয়ে নিজৰ পেছাত দীৰ্ঘদিন ধৰি মনোনিবেশ কৰাৰ পিছত খেলা-ধুলাৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুক কৰি তুলিছে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “প্ৰথমতে মোৰ সন্দেহ আছিল; কিন্তু মই নিজকে আগুৱাই নিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছিলো ।” বিগত আঠ বছৰ ধৰি তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে প্ৰশিক্ষণ লৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠানত প্ৰতিযোগিতাত ১৫বাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে । আনক প্ৰেৰণা যোগাবৰ বাবে তেওঁ জিলাৰ মাষ্টাৰ্ছ এটলেটিক্স এছচিয়েচন প্ৰতিষ্ঠা কৰে, য’ত এতিয়া ৩৫ বছৰৰ ওপৰৰ ৩০ তকৈও বেছি খেলুৱৈয়ে উৎকৃষ্টতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
৫১ বছৰ বয়সত সাঁতুৰি লাভ কৰিলে পদক :
৫১ বছৰীয়া অন্নপূৰ্ণাই সুস্বাস্থ্যৰ বাবে সাঁতুৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল; কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ প্ৰতিযোগিতামুখী হৈ পৰে । ২০১০ চনত তেওঁৰ প্ৰথম ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত পদক লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ ১৫খন ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কাজাকিস্তান, শ্রীলংকা আৰু ডুবাইৰ দৰে দেশত তেওঁ ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে । তেওঁ কয়, “ধাৰাবাহিকতাই হৈছে মূল কথা ।” তেওঁ ৰাজ্যিক প্ৰতিযোগিতাত চাৰিটা সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
৬৬ বছৰত শৰীৰৰ বাবে যোগাসন :
এন ললিতা নামৰ ৬৬ বছৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে যোৱা ১৫ বছৰৰ পৰা নিতৌ দুঘণ্টা যোগাসনৰ অভ্য়াস কৰি আহিছে । তেওঁ ৰাজ্যিক ভিত্তিত আয়োজিত ১৫ টা প্ৰতিযোগিতাত পদক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত চাৰিটা পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁ কয়, “যোগসনে মোক মানসিক শান্তি আৰু শক্তি দিয়ে । "
৫৫ বছৰত চাইক্লিং :
৫৫ বছৰীয়া ব্য়ৱসায়ী চিট্টুৰি শ্ৰীহৰিয়ে ব্যস্ত সময়সূচীৰ পাছতো কঠোৰ ফিটনেছ অভ্যাস মানি চলে । নিয়মিত ব্যায়ামৰ লগত নিতৌ ৩৪ কিলোমিটাৰ চাইক্লিং কৰে । তেওঁ ধৰ্মপুৰী, যাদাগিৰিগুত্তা, ভদ্ৰাচলম আৰু তিৰুপতিৰ দৰে তীৰ্থস্থানলৈ দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিছে । ২০২৪ চনৰ হায়দৰাবাদত হোৱা এইচচিএল চাইক্লিং ইভেণ্টত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ আত্মবিশ্বাস দুগুণে বৃদ্ধি পায় ।
