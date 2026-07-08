ৰাম মন্দিৰৰ পিছত বগলামুখী শক্তিপীঠত কোটি টকাৰ অনুদান আত্মসাৎ !
অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ পিছত বগলামুখী শক্তিপীঠ মন্দিৰত কোটি কোটি টকাৰ অনুদান আত্মসাৎ ৷ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে মন্দিৰটোৰ নগদ ধন, সোণ-ৰূপ চুৰি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন ৷
Published : July 8, 2026 at 6:53 PM IST
আগৰ মালৱা(মধ্যপ্ৰদেশ): অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান চুৰি বিতৰ্কৰ অন্ত নপৰোতেই আন এক নতুন বিতৰ্ক পোহৰলৈ আহিছে ৷ এইবাৰ চোৰৰ কবলত পৰিছে মা বগলামুখী শক্তিপীঠ ৷ মধ্যপ্ৰদেশৰ এই শক্তিপীঠখনৰো কোটি কোটি টকাৰ অনুদান আত্মসাৎ হোৱাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ৷ মধ্যপ্ৰদেশৰ আগৰ মালৱাৰ বগলামুখী শক্তিপীঠ মন্দিৰৰ নাম সম্প্ৰতি দেশবাসীৰ চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ৷
অভিযোগ অনুসৰি মন্দিৰভাগলৈ ভক্তসকলে বৰঙণি হিচাপে দিয়া কোটি কোটি মূল্যৰ ধন আৰু গহনা নোহোৱা হৈছে ৷ জিলা উপায়ুক্তই বিষয়টোৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে তিনিজনীয়া তদন্তকাৰী দল গঠন কৰি দিছে ।
জানিব পৰা মতে, এটা বেচৰকাৰী সংস্থাই চৰকাৰী অনুমোদন অবিহনে বগলামুখী মন্দিৰ চৌহদৰ ভিতৰত যজ্ঞ, হৱনৰ দৰে অনুষ্ঠানৰ বাবদ অনুদান সংগ্ৰহৰ বাবে আগভাগ লৈছিল ৷ যাৰ বাবে ভক্তসকলক ইয়াৰ বিনিময়ত ৰচিদ দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা, সেয়াও সংস্থাটোৱে পালন কৰিছিল ৷ কিন্তু অনুদান সংগ্ৰহৰ বাবে সংস্থাটোৱে ব্যক্তিগত বেংক একাউণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি অনুদানৰ ধন আত্মসাৎ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছিল ৷
বিষয়টো সন্দৰ্ভত আগৰ মালৱাৰ জিলা আয়ুক্ত প্ৰীতি যাদৱৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে । জিলা আয়ুক্ত যাদৱে মঙলবাৰে সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দি তিনিজনীয়া তদন্ত সমিতি গঠন কৰে ।
২০২৪ চনৰ পৰা মন্দিৰৰ ভিতৰচ’ৰাত এখন ব্যক্তিগত সমিতিয়ে কাম কৰি আহিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ এই সমিতিখনে কোনো আইনী কৰ্তৃত্ব অবিহনে নিজাববীয়াকৈ ৰচিদ জাৰি কৰি অনুদান সংগ্ৰহ কৰি অহাৰো ইতিমধ্যে অভিযোগ পোৱা গৈছে ৷
জিলা আয়ুক্ত প্ৰীতি যাদৱে এই সংক্ৰান্তত কয়, ‘‘২০২৪ চনৰ পৰা মন্দিৰত সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অহা এই সংস্থাটোৱে ৰচিদ বহী ছপা কৰি অনুদান সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷ আনকি সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি মন্দিৰ চৌহদৰ ভিতৰত ভক্তসকলৰ পৰা সোণ আৰু ৰূপৰ গহণাও সংগ্ৰহ কৰিছিল । এই ৰচিদত বেংকৰ ব্যক্তিগত একাউণ্ট নম্বৰৰ লগতে আন কেইবাটাও ম’বাইল নম্বৰ উল্লেখ আছে ।’’
আগৰ মালৱা জিলা প্ৰশাসনৰ অধীনত এখন চৰকাৰী পৰিচালনা সমিতিৰ হাতত এই মন্দিৰৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে । এই সমিতিখনে মন্দিৰৰ পূজা-অৰ্চনাৰ লগতে চৌহদটো পৰিচালনাৰ কাম কৰে ৷ সমিতিখনৰ নেতৃত্বত আছে নলখেডাৰ মহকুমাধিপতি ৷
তদুপৰি কোনো ব্যক্তিগত সংস্থাৰ বাবে মন্দিৰত চান্দা বা গহনা সংগ্ৰহৰ কোনো অনুমতি বা ব্যৱস্থা নাই । ইয়াৰ পিছতো সংস্থাটোৱে যোৱা দুবছৰ ধৰি অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে কোটি কোটি মূল্যৰ নগদ ধন আৰু সোণ-ৰূপৰ গহনা সংগ্ৰহ কৰি ব্যক্তিগত বেংক একাউণ্টত জমা কৰিছে ।
আচৰিত কথা এয়ে যে মন্দিৰ সমিতিখনে এই কামৰ কোনো ভূ নাপালে ৷ মন্দিৰটোৱে লাভ কৰা ধন, সোণ-ৰূপৰ কোনো অভিলেখো ৰখা নহ’ল । যাৰ বাবে সংস্থাটোৱে বৰ্তমানলৈকে কিমান কোটি টকা আত্মসাৎ কৰিছে, তাৰ লেখ-জোখ নিৰ্ণয় কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে ।
নলখেড়াস্থিত মা বগলামুখী মন্দিৰ মধ্যপ্ৰদেশৰ অন্যতম উল্লেখনীয় ধৰ্মীয় স্থান । নিতৌ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই মন্দিৰটো দৰ্শন কৰে ৷ দেশৰ বহু আগশাৰীৰ ৰাজনীতিবিদেও বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ বিপক্ষে জয়লাভ কৰাৰ মানসেৰে মাৰ আশীৰ্বাদ ল’বলৈ আহে ৷
ইয়াৰোপৰি নলখেড়াৰ বগলামুখী মন্দিৰ তন্ত্ৰ অনুশীলনৰ কেন্দ্ৰ ৷ মন্দিৰ চৌহদৰ কাষৰ স্থানত তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় পূজাৰ বাবে দৈনিক যজ্ঞ, হৱন আৰু পূজা আদি অনুষ্ঠান কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক: ‘মোৰ জীৱনটো এখন খোলা কিতাপৰ দৰে’ : ৰাম মন্দিৰ বিতৰ্কৰ মাজতে মুখ খুলিলে চম্পত ৰায়ে