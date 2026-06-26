অৰুণাচলৰ বিধ্বংসী বান-ভূমিস্খলনৰ পাছত বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পক লৈ পুনৰ শংকা
বৃহৎ নদীবান্ধ প্ৰকল্পই জনজীৱনত যে বিস্তৰ ক্ষতি কৰিব সেয়া প্ৰায় প্ৰমাণিত হৈছে ।
Published : June 26, 2026 at 7:13 PM IST
তেজপুৰ : যোৱা ২৪ জুনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেই পান্যোৰ (Keyi Panyor) জিলাত সংঘটিত বিধ্বংসী বান আৰু ভূমিস্খলনত এজন লোকৰ মৃত্যু আৰু চাৰিজন লোক বৰ্তমানেও নিখোজ হোৱাৰ লগতে য়াজালি (Yazali) আৰু সংলগ্ন অঞ্চলত বাসগৃহ, পথ-ঘাট আৰু বিভিন্ন ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয় । এই দুৰ্যোগৰ পাছতে ৰাজ্যখনৰ বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহক লৈ পুনৰ ব্যাপক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ।
স্থানীয় বাসিন্দা আৰু পৰিৱেশবিদসকলে দাবী কৰিছে যে প্ৰবল বৰষুণৰ লগতে উত্তৰ-পূব বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডৰ (NEEPCO) পৰিচালিত জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পসমূহৰ পৰা এৰি দিয়া পানীয়েও পৰিস্থিতি অধিক জটিল কৰি তুলিব পাৰে । যদিও এই দুৰ্যোগৰ সঠিক কাৰণ নিৰ্ণয়ৰ বাবে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, তথাপিও ঘটনাটোৱে অৰুণাচল প্ৰদেশত দ্ৰুতগতিত আগবঢ়া জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পৰিৱেশগত আৰু সামাজিক প্ৰভাৱক লৈ পুনৰ গভীৰ আলোচনা আৰু উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত অসমৰ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা তেজপুৰৰ এখন সাপ্তাহিক বাতৰিকাকত 'গণকণ্ঠ' ৰ সম্পাদক ডঃ প্ৰাণজিৎ হাজৰিকাই ইটিভি ভাৰতক কয়, "যোৱা কেইটামান দিনত অৰুণাচল প্ৰদেশত সৃষ্টি হোৱা প্ৰলয়ংকৰ বানে ৰাজ্যখনৰ এক বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল তচনচ কৰাৰ বাতৰি দেশৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰিছে ।
ইতিমধ্যে এই সংক্ৰান্তীয় ভিডিঅ'বিলাক সমাজিক মাধ্যম আৰু টেলিভিছনযোগে সম্প্ৰচাৰিত হৈছে । যদিও অত্যধিক বৰষুণ আৰু ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি কোৱা হৈছে, বহুতে ইয়াৰ কাৰণ হিচাপে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেই পান্যোৰ জিলাৰ পান্যোৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পটোক জগৰীয়া কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এইবাবেই মুখ্যতঃ এনে ঘটনা অৰুণাচল প্ৰদেশত ঘটিছে আৰু তাৰবাবে প্ৰভাৱ অসমৰ সীমামূৰীয়া জিলাকেইখনতো পৰিছে । ইতিমধ্যে বিভিন্ন মহলে শংকা প্ৰকাশ কৰাৰ দৰেই বৃহৎ নদীবান্ধ প্ৰকল্পই জনজীৱনত যে বিস্তৰ ক্ষতি কৰিব ই প্ৰায় প্ৰমাণিত হৈছে । সেয়ে অসমৰ বহুকেইটা জাতীয় সংগঠনে সোৱণশিৰি আৰু ৰঙানদী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণক লৈ বিৰোধিতা কৰি আহিছে ।"
ইয়াৰ উপৰি কয়, "উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ যিহেতু ভূমিকম্প প্ৰবণ,সেয়েহে যিকোনো সময়তে বৃহৎ ভূমিকম্পৰ ফলত এনে বিদ্যুৎ প্ৰকল্প ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তেনেহ'লে বিশেষকৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ নামনি অংশ ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হ'ব । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুই পাৰত গঢ় লৈ উঠা এটা সভ্যতা আৰু ইয়াৰ জনজীৱন নিমিষতে চাৰখাৰ হৈ যাব । সেইবাবেই এনে বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতা হৈ আহিছে ।"
ডঃ হাজৰিকাই কয়, "এটা কথা ঠিক যে জলবিদ্যুৎ শক্তি অবিহনে উন্নয়ন বাধাগ্ৰস্ত হ'ব । উন্নয়নত বাধা পৰাটো কোনো সচেতন ব্যক্তিয়ে নিবিচাৰে । কিন্তু বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ বাবে সৃষ্টি হোৱা সম্ভাৱ্য ভয়াৱহতাক কোনোৱে উলাই কৰিব নোৱাৰে । বিশেষজ্ঞসকলেও এনে মতেই প্ৰকাশ কৰিছে ।"
লগতে কয়, "বৃহৎ নদীবান্ধৰ এনে ভয়াৱহতাৰ কথা চিন্তা কৰিয়েই পশ্চিমীয়া দেশত এনে বান্ধ নিৰ্মাণৰ বিপৰীতে সৰু সৰু বান্ধ নিৰ্মাণৰ যোগেদি সৃষ্টি হোৱা বিদ্যুতৰে উন্নয়ন অব্যাহত ৰাখিছে । এই ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতে সৃষ্টি হ'ব পৰা যিকোনো ধৰণৰ ভয়াৱহতাৰ কথা চিন্তা কৰাটো সময়ৰ আহ্বান ।"
তেওঁ কয় যে ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰৰ কেবিনেট কমিটী অব ইক'নমিক এফেয়াৰ্ছে (CCEA) অৰুণাচল প্ৰদেশত দুটা নতুন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ অনুমোদন জনাইছে । প্ৰায় ৪০ হাজাৰ কোটি টকাৰ ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হ'বলগা এই দুটা প্ৰস্তাৱিত বান্ধ হ'ল কমলা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰু কলাই (২) জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প । আগন্তুক ৮ বছৰত নিৰ্মাণ আৰম্ভ হ'বলগা এই দুই প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বৃহৎ অৰণ্য ধ্বংস হ'ব ।
এতিয়া কথা হ'ল, এনেদৰে বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লগতে অসমৰ জনজীৱনলৈ এক অশনি সংকেত কঢ়িয়াই অনাটো অতিকৈ চিন্তনীয় বিষয় । কাৰণ অৰুণাচল প্ৰদেশত এনে প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হোৱা মানে তাৰ প্ৰভাৱ অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত বিশেষভাৱে পৰিব ।
তেওঁ কয় যে যিকোনো সম্ভাৱ্য ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বাবে আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব অসম ।
-তেজপুৰৰ পৰা প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ সহযোগত এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে