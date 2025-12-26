ETV Bharat / bharat

মালদাৰ হোটেল-ৰেস্তোৰাঁত বাংলাদেশী নাগৰিকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ

দেশৰ স্বাৰ্থৰ হকেই শিলিগুৰিৰ পিছত এইবাৰ মালদাৰ হোটেল আৰু ৰেস্তোৰাঁৰ মালিকৰ সিদ্ধান্ত ।

Hotels in Malda shut doors to Bangladeshi Nationails
মালদাৰ হোটেল-ৰেস্তোৰাঁত বাংলাদেশী নাগৰিকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 26, 2025 at 4:07 PM IST

মালদা : শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ চুবুৰীয়া দেশ বাংলাদেশত সৃষ্টি হোৱা অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে মালদাৰ হোটেলত বাংলাদেশী নাগৰিকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে । বাংলাদেশত সৃষ্টি হোৱা ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক অস্থিৰতাৰ লগতে ভাৰত-বাংলা সীমান্তত নিৰাপত্তা কটকটীয়া কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পশ্চিম বংগৰ মালদাৰ হোটেল আৰু ৰেস্তোৰাঁৰ মালিকসকলে ।

অৱশ্য়ে ভাৰতলৈ চিকিৎসাৰ বাবে অহা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হ'ব নে নহয় সেই বিষয়ে এতিয়াও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই মালিকসকলে । আনহাতে আন একাংশ ব্য়ৱসায়ীয়েও তেওঁলোকৰ এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে ।

মালদা জিলা হোটেল আৰু ৰেস্তোৰাঁ মালিক সন্থাৰ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুৰীয়ে সীমান্তত অনুপ্ৰৱেশ বৃদ্ধি আৰু উগ্ৰপন্থীয়ে ভ্ৰমণকাৰীৰ বেশ লোৱাৰ আশংকাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি জাতীয় স্বাৰ্থ আৰু নিৰাপত্তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি মন্তব্য় কৰিছে । এই সিদ্ধান্তৰ বাবে দৈনিক প্ৰায় ১ লাখ টকাৰ আৰ্থিক লোকচান হোৱা বুলি মন্তব্য় কৰি তেওঁ কয়, "আমাৰ বাবে দেশৰ সন্মান প্ৰথম ।"

তেওঁ আৰু কয়, "সম্প্ৰতি বাংলাদেশী নাগৰিকক ভিছা প্ৰদান কৰাত বাধা আৰোপ কৰা হৈছে । সেয়েহে আমি তেওঁলোকক হোটেলৰ কোঠা ভাৰা নিদিও । অৱশ্য়ে ভাৰতলৈ চিকিৎসাৰ বাবে অহা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা নাই । অতি শীঘ্ৰে এই ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব । এতিয়া মালদাৰ হোটেলত কোনো বাংলাদেশী নাই ।" মঙলবাৰে তেওঁলোকে এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আৰক্ষী প্ৰশাসনক অৱগত কৰে ।

ইপিনে, এই মাহৰ আৰম্ভণিতে শিলিগুৰিৰ হোটেলত বংলাদেশী পৰ্যটকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰা হৈছিল । বাংলাদেশৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে পশ্চিম বংগৰ হোটেল সংস্থাই শিলিগুৰিৰ লগতে আশে-পাশে থকা হোটেলত বাংলাদেশীৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে ।

বৃহত্তৰ শিলিগুৰি হোটেল কল্য়াণ সংস্থাই জাৰি কৰা এখন জাননীত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতীয় জাতীয় পতাকাৰ প্ৰতি অহা ভাবুকি, বাংলাদেশত সংঘটিত শেহতীয়া ঘটনা প্ৰবাহে ভাৰত-বাংলাদেশৰ মাজত প্ৰভাৱ পেলোৱাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

অশান্তি অব্যাহত থকাৰ সময়তে হোটেলৰ মালিকসকলে নিজৰ স্থিতি বজাই ৰাখিছে, ৯৩টা পঞ্জীয়নভুক্ত প্ৰতিষ্ঠানে বাংলাদেশী নাগৰিকক অনুমতি দিয়াৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈছে । হোটেলৰ মালিকসকলে নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগক এই কাৰ্যৰ কাৰণ বুলি উল্লেখ কৰাৰ ফলত বাংলাদেশৰ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে উত্তৰ বংগৰ ৮খন জিলাত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে ।

