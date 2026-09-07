দিল্লীৰ ঘাতক অট্টালিকাৰ মালিক হৰিৰামক গ্ৰেপ্তাৰ
কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগত দিল্লী পৌৰ নিগমে সোমবাৰে কেইবাজনো বিষয়াক নিলম্বন কৰে ৷ দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি গ্ৰহণ কৰিব শুনানি ৷
By ANI
Published : September 7, 2026 at 3:09 PM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ সত্য নিকেতনৰ সমীপত দেওবাৰে ভাঙি পৰা অট্টালিকাটোৰ স্বত্বাধিকাৰী হৰিৰামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৷ হৰিয়ানাৰ ভিৱাড়ীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে হৰিৰামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷
দিল্লী আৰক্ষীয়ে অট্টালিকাটোৰ স্বত্বাধিকাৰী হৰিৰামক বিচাৰি উলিয়াবলৈ সোমবাৰে ১০টা পৃথক দল গঠন কৰিছিল । এই দলসমূহত স্থানীয় জিলা আৰক্ষী, বিশেষ কৰ্মচাৰী আৰু অন্যান্য অভিযানকাৰী দলসমূহ আছিল আৰু প্ৰতিটো দলৰ নেতৃত্বত অতিৰিক্ত উপ আৰক্ষী আয়ুক্ত পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়াৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছিল ।
হৰিৰামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সমগ্ৰ দিল্লী , হাৰিয়ানা আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল । দিল্লী আৰক্ষীয়েও তেওঁৰ বিৰুদ্ধে লুক আউট চাৰ্কুলাৰ (এল অ’ চি) জাৰি কৰিছিল ।
দিল্লী পৌৰ নিগমে এই ঘটনাৰ পাছত কৰ্তব্যত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগত সোমবাৰে দক্ষিণ মণ্ডলৰ উপ আয়ুক্ত , কাৰ্যবাহী অভিযন্তা, অধীক্ষক অভিযন্তা, মণ্ডলৰ সহকাৰী অভিযন্তা আৰু এজন কনিষ্ঠ অভিযন্তাকে ধৰি একাধিক বিষয়াক নিলম্বন কৰিছে ।
একেসময়তে সোমবাৰে দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সত্য নিকেতনৰ সমীপৰ ভৱন ভাঙি পৰা সন্দৰ্ভত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৷ আবেদনকাৰীয়ে মৃত্যু হোৱা প্ৰতিজন ছাত্ৰৰ পৰিয়ালক ১ কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ, সমগ্ৰ দিল্লীৰ পিজি আৰু হোষ্টেলৰ বিস্তৃত সুৰক্ষা অডিট, দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণৰ স্বতন্ত্ৰ তদন্তকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা বিচাৰিছে ।
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন বিভাগৰ ছাত্ৰ অনিকেত কুমাৰ গুপ্তাই অধিবক্তা উমেশ কুমাৰৰ জৰিয়তে দিল্লী চৰকাৰ আৰু অন্যান্য কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে পি আই এল দাখিল কৰিছে । এই আবেদনত সংবিধানৰ ২১ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱন আৰু সুৰক্ষাৰ মৌলিক অধিকাৰ সুৰক্ষা বিচৰা হৈছে ।
ইফালে অট্টালিকাটো ভাঙি কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত দিল্লী প্ৰশাসন কঠোৰ হৈছে ৷ অট্টালিকাটো ভাঙি পৰাৰ এদিন পিছতে দিল্লী চৰকাৰে সমগ্ৰ ৰাঝধানী চহৰখনত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা পাঁচ মহলীয়া অট্টালিকাসমূহ তৎকালীনভাৱে ছীল কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ।
দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে (চি এম অ’) সদৰী কৰা অনুসৰি, অট্টালিকাটো ভাঙি পৰাৰ পিছত সুৰক্ষামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷
চি এম অ’ই কয় যে বিল্ডিঙৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ দাখিল কৰা হৈছে আৰু গাফিলতিৰ বাবে দায়ী হোৱা এমচিডিৰ বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । লগতে অঞ্চলটোৰ ওচৰৰ পেয়িং-গেষ্ট (পিজি) থকাৰ ব্যৱস্থা আৰু অন্যান্য অট্টালিকাসমূহো ভালদৰে পৰিদৰ্শন কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু যিকোনো নীতি-নিদেৰ্শনা উলংঘন হ’লে ছীল কৰা হ’ব ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই সোমবাৰে পুৱা ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু চলি থকা অভিযানসমূহ পৰ্যালোচনা কৰে । তেওঁ দিল্লীবাসীৰ সুৰক্ষাৰ লগত আপোচ কৰা নহ’ব বুলি উল্লেখ কৰি গাফিলতিৰ ক্ষেত্ৰত কাকো ৰেহাই দিয়া নহ’ব বুলি কয় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী গুপ্তাই কয়, "চৰকাৰে দিল্লী পৌৰ নিগমৰ সহযোগত এনে এক নীতি প্ৰস্তুত কৰি আছে যিয়ে ৰাজহুৱা কাম-কাজৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সকলো অট্টালিকাৰ বাবে সময়ে সময়ে গাঁথনিগত অডিট আৰু সুৰক্ষা প্ৰমাণীকৰণৰ নিৰ্দেশ দিব ৷ ইয়াত পিজি, নাৰ্চিং হোম, বিদ্যালয় আৰু অন্যান্য সুবিধাও অন্তৰ্ভুক্ত ৷ সামান্য নীতি-নিৰ্দেশনাও উলংঘন হ’লে এনে কোনো কামৰ অনুমতি দিয়া নহ’ব ।"
দেওবাৰে অট্টালিকাটো ভাঙি পৰাৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "প্ৰায় ৮০% ধ্বংসাৱশেষ আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে; কেৱল বেছমেণ্টটোহে বাকী আছে । নিশ্চিত কৰা হৈছে যে বেছমেণ্টটো বানত বুৰ গৈছে আৰু পানী জমা হোৱাৰ বাবে পুৰণি গঠনটোৰ চলি থকা মেৰামতিৰ কামৰ সৈতে মিলি ভাঙিছে । এতিয়ালৈকে ১২ জন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে; ছয়জনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ছয়জনৰ অৱস্থা সুস্থিৰ ৷"