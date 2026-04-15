ৰাঘৱ চাড্ডাৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত কেন্দ্ৰৰ হস্তক্ষেপ, নিৰাপত্তা সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ প্ৰশ্ন

সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডাৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰৰ বিষয়টোক লৈ কেতবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছে ৷ সকলোৱে আম আদমি পাৰ্টীক কঠোৰ সমালোচনা কৰিছে ৷

ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডা (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 15, 2026 at 8:06 PM IST

চণ্ডীগড়: ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডাৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ ৷ পঞ্জাবৰ বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰাঘৱ চাড্ডাৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে আম আদমি পাৰ্টীৰ চৰকাৰক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

আইএনএছৰ মতে, চোৰাংচোৱা ব্যুৰো(আই বি)ৰ ভাবুকিৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত আপৰ সাংসদগৰাকীক জেড কেটেগৰী নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰি গৃহ মন্ত্ৰালয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰে । এতিয়াৰে পৰা সাংসদগৰাকীৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব দিল্লী আৰু পঞ্জাবৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়ে ।

চাড্ডাক নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ সন্দৰ্ভত আইএনএছৰ টুইট (IANS)

কেন্দ্ৰৰ উদ্দেশ্যক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আপে

এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি আম আদমি পাৰ্টীৰ মুখ্য মুখপাত্ৰ প্ৰিয়ংকা কক্কৰে কয়, ‘‘ৰাজনীতিত এয়া কোনো কাকতলীয় ঘটনা নহয় । আম আদমি পাৰ্টীয়ে ৰাজ্যসভাৰ উপ-দলপতি পদৰ পৰা ৰাঘৱ চাড্ডাক অপসাৰণ কৰি তেওঁৰ স্থানত অশোক মিট্টালক নিযুক্তি দিয়াৰ পিছত বুধবাৰে ইডিয়ে মিট্টালৰ ঘৰত অভিযান চলাইছে । শেহতীয়াকৈ আমি সূত্ৰৰ পৰা তথ্য লাভ কৰিছিলো যে চাড্ডাক বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে সাক্ষাৎ কৰিছিল ৷ য’ত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল যে তেওঁক জেড+ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ আনহাতে, মিট্টালৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হ’ব । এয়া অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ।’’

কংগ্ৰেছৰ প্ৰত্যুত্তৰ - সমালোচনা, প্ৰশ্ন

কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা গুৰদাসপুৰ লোকসভাৰ সাংসদ সুখজিন্দৰ ৰান্ধৱাই চাড্ডাৰ নিৰাপত্তা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্তক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । ৰান্ধৱাই কয়, ‘‘গণতন্ত্ৰত নিৰাপত্তাক কেতিয়াও ৰাজনৈতিক আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত নহয় । হঠাতে নিৰাপত্তা হ্ৰাস বা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সিদ্ধান্তই কেইবাটাও প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰে । এই সিদ্ধান্তসমূহ প্ৰকৃত ভাবুকিৰ ধাৰণাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি লোৱা হৈছে নে দলীয় আভ্যন্তৰীণ সমীকৰণৰ ফল ? জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ ব্যৱসায় ৰাজনৈতিক লাভৰ বাবে কৰিব নোৱাৰি । এই বিষয়ত স্বচ্ছতা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু পঞ্জাৱৰ ডিজিপিয়ে এই সিদ্ধান্তৰ আঁৰৰ কাৰণসমূহ ব্যাখ্যা কৰিব লাগিব ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মই যেতিয়া গৃহমন্ত্ৰী হৈ আছিলো, তেতিয়া কেৱল চোৰাংচোৱা আৰু চিআইডিৰ প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিতহে এনে সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিল । এনে স্পৰ্শকাতৰ বিষয়ত প্ৰতিষ্ঠানিক পদ্ধতি আৰু নিৰাপত্তা সংস্থাৰ পৰা পৰামৰ্শ বাধ্যতামূলক । এতিয়া যদি কোনো ভাবুকি নাই, তেন্তে আগতে ইমান কঠোৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কিয় কৰা হৈছিল ? যদি আগতে ভাবুকি আহিছিল, তেন্তে এতিয়া নিৰাপত্তা আঁতৰোৱাৰ লগে লগে কি পৰিৱৰ্তন হৈছে ? ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণৰ নিমিত্তি ৰাজহুৱা কৰৰ ধন ৰাজনৈতিক কামত ব্যয় কৰা উচিত নহয় ।’’

কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক সুখপাল খেড়াই এক্সত লিখিছে, ‘‘ৰাঘৱ চাড্ডাক জেড+ নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰি তাৰপিছত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বিষয়টোৱে ভগৱন্ত মানৰ শাসনকালত নিৰাপত্তাৰ আসোঁৱাহপূৰ্ণ দিশটো উদঙাই দিছে !’’

‘‘কংগ্ৰেছৰ বিধায়কে নিৰাপত্তাৰ নামত চাৰিজন ব্যক্তিগত নিৰাপত্তা বিষয়া(পিএছঅ’) লাভ কৰে ৷ আনহাতে, কুলদীপ ধলিৱালৰ দৰে আম আদমিৰ বিধায়কে ১৯-২০ জন নিৰাপত্তাৰক্ষী লাভ কৰে ৷ আনকি আম আদমি পাৰ্টীৰ পঞ্জাব সমষ্টিৰ প্ৰভাৰীসকলৰ লগতে ৮-১০ জন নিৰাপত্তাৰক্ষী থাকে । কিহৰ বাবে ? যদিহে সামৰ্থ আৰু ভাবুকিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰা হ’লহেঁতেন, তেন্তে সিদ্ধু মুছেৱালা আদিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাব নালাগিলেহেঁতেন । আমি পঞ্জাৱৰ ৰাজনীতিবিদ আৰু বিষয়াসকলক দিয়া নিৰাপত্তা আবণ্টনৰ বিষয়ত শ্বেতপত্ৰৰ দাবী জনাইছো, কিয়নো ইয়াৰ ফলত চৰকাৰী কোষাগাৰত বৃহৎ লোকচান হৈছে’’ -খেড়াই লগতে কয় ।

