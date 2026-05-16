নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ পাছতে এনটিএত নিযুক্তি কেইবাগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া
এনটিএৰ প্ৰশাসনিক পদত কেইবাজনো উচ্চপদস্থ বিষয়াক নিযুক্তি ৷ অনুজা বাপাটক উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ এনটিএত যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান ৷
By ANI
Published : May 16, 2026 at 10:20 PM IST
নতুন দিল্লী : নীট-২০২৬ৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ পাছতে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা চমুকৈ এনটিএৰ প্ৰশাসনিক পদত কেইবাজনো উচ্চপদস্থ বিষয়াক নিযুক্তি দিয়া হৈছে । চৰকাৰী নিৰ্দেশ অনুসৰি, অনুজা বাপাটক উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ অন্তৰ্গত এনটিএত যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে । তেওঁক পাঁচ বছৰৰ বাবে বা পৰৱৰ্তী আদেশ লাভ নকৰালৈকে যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে পদত থাকিব ৷ একেদৰে ভাৰতীয় ৰাজহ সেৱা অৰ্থাৎ আইআৰএছত কৰ্মৰত ৰুচিতা বিজক এনটিএত যুটীয়া সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে, য’ত পাঁচ বছৰৰ কাৰ্যকাল বা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোহোৱালৈকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব ৷
তদুপৰিও, আইআৰএছ বিষয়া আকাশ জৈনক উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ অধীনত এনটিএত শ্বিফ্টিং ভিত্তিত যুটীয়া সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৷ তেওঁৰ কাৰ্যকাল ২০২৯ চনৰ ৪ ডিচেম্বৰলৈকে বা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোহোৱালৈকে । একেদৰে, আদিত্য ৰাজেন্দ্ৰ ভোজগাধীয়াক কেন্দ্ৰীয় কৰ্মচাৰী আঁচনিৰ অধীনত এনটিএত যুটীয়া সঞ্চালক হিচাপেও নিযুক্তি দিয়া হৈছে, যাৰ কাৰ্যকাল ১৬ মে’, ২০২৮ পৰ্যন্ত, বা পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নোহোৱালৈকে ।
ইফালে শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ চিবিআইয়ে নীট ২০২৬ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত জৰিত মূল অভিযুক্ত পিভি কুলকাৰ্ণী নামৰ অপৰাধীটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে । চিবিআইৰ তথ্য অনুসৰি, কুলকাৰ্ণী নামৰ অপৰাধীজন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাৰ পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰবক্তা ৷ তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰা মতে, ২০২৬ৰ এপ্ৰিল মাহৰ শেষ সপ্তাহত কুলকাৰ্ণীয়ে আন এজন অভিযুক্ত মনীষা ৱাঘমাৰেৰ সৈতে পুনেত থকা নিজৰ বাসগৃহত নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিশেষ প্ৰশিক্ষণ ক্লাছৰ আয়োজন কৰিছিল । ইফালে ১৪ মে'ত ৱাঘমেৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিবিআইয়ে ।
