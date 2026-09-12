বৃটিছৰ দেশত নগা: ঘৰলৈ উভতি আহি আছে নাগালেণ্ডৰ পূৰ্বপুৰুষ ! উৎফুল্লিত নগা সমাজ
এশ বছৰৰো অধিক সময় অক্সফ’ৰ্ডত থকাৰ পাছত নাগালেণ্ডলৈ উভতি আহিব ৩৯ জন নগা পূৰ্বপুৰুষৰ দেহাৱশেষ, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক প্ৰণৱ কুমাৰ দাসৰ এক প্ৰতিবেদন ।
Published : September 12, 2026 at 5:52 PM IST
তেজপুৰ : সুদীৰ্ঘ এশ বছৰৰো অধিক সময় নিজ মাতৃভূমিৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰ দূৰৈত থকাৰ পাছত অৱশেষত ঘৰলৈ উভতি আহিবলৈ সাজু হৈছে ৩৯ জন নগা পূৰ্বপুৰুষৰ দেহাৱশেষ বা লাওখোলা । ইংলেণ্ডৰ অক্সফ’ৰ্ডস্থিত পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়ামত সংৰক্ষিত হৈ থকা এই লাওখোলাসমূহ নাগালেণ্ডলৈ ঘূৰাই অনাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । ইয়াকে লৈ নগা সমাজ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ।
নগাসকলৰ বাবে ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত
নগা সমাজৰ বাবে এয়া কেৱল এটা বিদেশী সংগ্ৰহালয়ৰ পৰা মানৱ দেহৰ অৱশিষ্ট ঘূৰাই অনাৰ ঘটনায়ে নহয়; এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে পূৰ্বপুৰুষৰ ঘৰলৈ উভতি অহাৰ এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত । ঔপনিৱেশিক শাসনৰ সময়ত মাতৃভূমিৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা পূৰ্বপুৰুষসকলক পুনৰ নিজৰ মাটিলৈ ঘূৰাই অনাৰ এই প্ৰচেষ্টাক নগাসকলে মৰ্যাদা, পৰিচয়, স্মৃতি আৰু আত্মিক সম্পৰ্কৰ সৈতে জড়িত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰিছে ।
অক্সফ’ৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয় পৰিষদৰ অনুমোদন
উল্লেখ্য যে চলিত বছৰৰ ১৩ জুলাইত অক্সফ’ৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয় পৰিষদে ৩৯টা নগা পূৰ্বপুৰুষৰ দেহাৱশেষ নাগালেণ্ডলৈ পুনৰ প্ৰেৰণত অনুমোদন জনায় । পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়াম, ফ’ৰাম ফৰ নগা ৰিকনচিলিয়েচন, নগা হোহো, বিভিন্ন নগা জনগোষ্ঠীৰ সংগঠন, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু সমাজৰ বিভিন্ন প্ৰতিনিধিৰ সৈতে কেইবা বছৰ ধৰি চলা আলোচনাৰ পাছত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়।
এই কংকালসমূহ মূলতঃ বিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰ ঔপনিৱেশিক সময়ছোৱাৰ সংগ্ৰহৰ সৈতে জড়িত । ব্ৰিটিছ প্ৰশাসক আৰু নৃতত্ত্ববিদ জন হেনৰী হাটন আৰু জেমছ ফিলিপ মিলছৰ দৰে ব্যক্তিৰ নামো নগা জনগোষ্ঠীৰ ওপৰত চলোৱা নৃতাত্ত্বিক অধ্যয়ন আৰু বিভিন্ন মানৱ দেহাৱশেষ তথা সাংস্কৃতিক সামগ্ৰী সংগ্ৰহৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ।
নগা পূৰ্বপুৰুষৰ দেহাৱশেষ সাত সাগৰ তেৰ নদী পাৰ হোৱাটো সাঁথৰ
নগা প্ৰতিনিধিসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আহিছে— কেনেকৈ আৰু কোনবোৰ পৰিস্থিতিত তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষৰ দেহাৱশেষ নগা সমাজৰ অজ্ঞাতে মাতৃভূমিৰ পৰা আঁতৰাই নি পশ্চিমীয়া সংগ্ৰহালয় আৰু প্ৰতিষ্ঠানত সংৰক্ষণ কৰা হৈছিল ।
২০২০ চনত ফ’ৰাম ফৰ নগা ৰিকনচিলিয়েচনে পিট ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়ামৰ সৈতে আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগাযোগ আৰম্ভ কৰাৰ পাছত এই প্ৰচেষ্টাই নতুন গতি লাভ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত নগা হোহোৰ নেতা, জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, গৱেষক, গীৰ্জাৰ প্ৰতিনিধি আৰু সমাজৰ বিভিন্ন গোট এই আলোচনাত জড়িত হয় ।
নগা প্ৰতিনিধি দলৰ অক্সফ’ৰ্ড ভ্ৰমণ
২০২৫ চনৰ জুন মাহত নগা প্ৰতিনিধিৰ এটা দলে অক্সফ’ৰ্ড ভ্ৰমণ কৰি সংগ্ৰহালয়টোত সংৰক্ষিত হৈ থকা পূৰ্বপুৰুষসকলৰ দেহাৱশেষ প্ৰত্যক্ষ কৰে । সেই সাক্ষাৎ কেৱল এটা সংগ্ৰহালয় পৰিদৰ্শন নাছিল । প্ৰতিনিধিসকলৰ বাবে কাঁচৰ বাকচ বা সংৰক্ষণ কক্ষত থকা সেই দেহাৱশেষবোৰ কোনো পুৰণি সংগ্ৰহৰ অংশ নাছিল; সেইবোৰ আছিল তেওঁলোকৰ নিজৰ সমাজৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা মানুহ— তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ ।
ইয়াৰ পাছতে নগা প্ৰতিনিধি দলটোৱে ‘নগা অক্সফ’ৰ্ড ডিক্লাৰেচন অন ৰিপেট্ৰিয়েচন’ প্ৰকাশ কৰি পূৰ্বপুৰুষসকলৰ দেহাৱশেষ ঘূৰাই অনাৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।
ঘোষণাখনত মৰ্যাদা, পৰিচয়, সামূহিক স্মৃতি আৰু আত্মীয়তাৰ বিষয়সমূহ বিশেষভাৱে উত্থাপন কৰা হয় । এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো নগা সমাজৰ এক সামূহিক প্ৰচেষ্টা বুলি অধ্যাপিকা ডলী কিকনে উল্লেখ কৰে।
এক সামূহিক প্ৰচেষ্টা
ফ’ৰাম ফৰ নগা ৰিকনচিলিয়েচনৰ সৈতে জড়িত কিকনে কয়, “নগা পূৰ্বপুৰুষৰ মানৱ দেহাৱশেষ পুনৰ ঘূৰাই অনাটো এটা সামূহিক প্ৰচেষ্টা । ২০২০ চনৰ পৰা 'ফ’ৰাম ফৰ নগা ৰিকনচিলিয়েচনে' মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে নগা হোহোৰ নেতা, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু বিভিন্ন নগা সমাজ-সংগঠনৰ সৈতে কাম কৰি আহিছে । নগা জনগোষ্ঠীৰ সামূহিক দৃষ্টিভংগী, জ্ঞান আৰু সামাজিক ঐক্যৰ বাবেই আমি আজি এই পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোঁ ।”
তেওঁ এইবিষয়ে RRaD website-ত গৈ সকলোকে পঢ়িবলৈ আহ্বান জনায় । কেলহৌচেছি ৰিনো আংগামীয়ে এই ঘটনাক ঔপনিৱেশিক শাসনৰ সময়ত নগা সমাজৰ সৈতে সংঘটিত অন্যায়ৰ সৈতে সংযোগ কৰে ।
ব্ৰিটিছ উপনিৱেশে লুণ্ঠন কৰিছিল
তেওঁ কয়, “ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিকতাই আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ সময়ত আমাৰ মাতৃভূমিক লুণ্ঠন কৰিছিল । নগাসকলৰ অজ্ঞাতে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ পবিত্ৰ দেহাৱশেষ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু সেইবোৰ বৈজ্ঞানিক নমুনা বা ট্ৰফী হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল । তেওঁলোকৰ সৈতে যি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল, তাৰ বাবে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা ক্ষমা বিচৰা উচিত ।”
তেওঁৰ মতে, পূৰ্বপুৰুষসকল ঘৰলৈ ঘূৰি অহাটো নগা সমাজৰ বাবে এক গভীৰ স্বস্তিৰ বিষয় । “নগাসকলে সদায় মৃতদেহৰ প্ৰতি সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে । আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ দেহাৱশেষ ঘৰলৈ ঘূৰি অহাটো আমাৰ বাবে গভীৰ স্বস্তিৰ বিষয় । ইয়াত তেওঁলোকৰ যথাযথ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিব পাৰিম আৰু অৱশেষত তেওঁলোকে শান্তিৰে জিৰণি ল’ব পাৰিব ।” আংগামীয়ে কয় ।
নগা সমাজৰ পৰম্পৰাৰ সৈতে জড়িত বিষয়
পূৰ্বপুৰুষৰ দেহাৱশেষ ঘূৰাই অনাৰ বিষয়টো নগা সমাজৰ পৰম্পৰাৰ সৈতেও গভীৰভাৱে জড়িত বুলি উল্লেখ কৰে কন্যাক জনগোষ্ঠীৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিক লামফা কন্যাকে ।
তেওঁ কয়, “সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে, কন্যাক পৰম্পৰা অনুসৰি যদি আমি জানিব পাৰোঁ যে আমাৰ কোনো মানুহৰ দেহাৱশেষ ক’ৰবাত পৰি আছে, তেন্তে আমি সেই দেহাৱশেষ ঘূৰাই আনি সন্মান জনাবই লাগিব ।”
ইফালে, ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেন্সাৰ আলোটো নগায়ো সিদ্ধান্তটোক আদৰণি জনাইছে ।
পৰম্পৰাগতভাৱে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ বাবে আলোচনা
“এই কথা শুনি মই সঁচাকৈয়ে সুখী আৰু উৎসাহিত । মই ইয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু সেই মুহূৰ্তৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছোঁ । যেতিয়া এইটো হ’ব, ময়ো অংশগ্ৰহণ কৰিম । অৱশ্যে বৰ্তমান কেতিয়া এইটো হ’ব সেই সন্দৰ্ভত মোৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট তথ্য নাই ।” তেওঁ কয় ।
অৱশ্যে ৩৯টা দেহাৱশেষ কেতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে হস্তান্তৰ কৰা হ’ব আৰু কেতিয়া সেইবোৰ নাগালেণ্ডলৈ অনা হ’ব, সেই তাৰিখ এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই । নাগালেণ্ডত উপস্থিত হোৱাৰ পাছত দেহাৱশেষসমূহ ক’ত আৰু কেনেদৰে ৰখা হ’ব তথা পৰম্পৰাগতভাৱে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ বাবে উপযুক্ত স্থান নিৰ্ধাৰণৰ বিষয়েও আলোচনা চলি আছে ।
এক অন্তহীন বিতৰ্ক
ঔপনিৱেশিক সময়ছোৱাত আদিবাসী আৰু খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা মানৱ দেহাৱশেষ বিদেশী সংগ্ৰহালয়, বিশ্ববিদ্যালয় আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানত ৰখাৰ বিষয়টো বিশ্বজুৰি এতিয়া এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিতৰ্কৰ বিষয় ।
কিন্তু নগাসকলৰ বাবে এই বিষয়টো কোনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিতৰ্কৰ মাজত সীমাবদ্ধ নহয় । ইয়াৰ সৈতে জড়িত আছে তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষ, পৰম্পৰা আৰু মাতৃভূমিৰ সৈতে থকা সম্পৰ্ক । এশ বছৰৰো অধিক সময়ৰ পাছত ৩৯ জন নগা পূৰ্বপুৰুষ এতিয়া ঘৰলৈ উভতি অহাৰ পথত । বিদেশত সংৰক্ষিত হৈ থকা পূৰ্বপুৰুষসকল অৱশেষত উভতি আহিব, নিজৰ মাটিলৈ— য’ত তেওঁলোকৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে নিজৰ মানুহ আৰু পৰম্পৰাগত শেষকৃত্য ।