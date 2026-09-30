অস্ত্ৰ এৰি দেখুৱালে কলমৰ শক্তি: মেট্ৰিকত প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ প্ৰাক্তন নক্সালবাদী
পলমকৈ শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'লেও আত্মসমৰ্পণকাৰী নক্সালবাদী অৰ্জুনে মেট্ৰিকত সফলতাৰ কাৰণ হিচাপে প্ৰতিটো পদক্ষেপতে আৰক্ষীয়ে আগবঢ়োৱা সহায়ৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
Published : September 30, 2026 at 5:11 PM IST
বিজাপুৰ (ছত্তীশগড়) : এগৰাকী উগ্ৰবাদী । এসময়ত বন্দুক-বোমা, হিংসা-আক্ৰমণ, উগ্ৰবাদ-প্ৰতিহিংসা আদিয়েই আছিল জীৱনৰ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনাক্ৰম । লক্ষ্য বুলিবলৈ হ'লে সন্মুখত অন্ধকাৰ ভৱিষ্যৎ । ৰক্তৰ নদী বোৱাই উল্লাস কৰি সৰ্বসাধাৰণক ভীতিগ্ৰস্ত কৰাই আছিল জীৱন ।
ঘনঘোৰ অৰণ্যৰ মাজত লুকাই থাকি, আৰক্ষী-নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি, বন্দুক আৰু গ্ৰেনেডৰ সৈতে খেলা কৰি পুনৰ এজন স্বাভাৱিক ব্যক্তি হিচাপে নিজকে নিৰাপদ আৰু সুৰক্ষিত জীৱন যাপন প্ৰক্ৰিয়ালৈ পুনৰ ঘূৰাই অনাটো হয়তো সহজ নাছিল । এয়া হৈছে অৰ্জুন নামৰ এগৰাকী নক্সালবাদীৰ কাহিনী ।
অস্ত্ৰ এৰি মূলসুঁতিলৈ অৰ্জুন
অৰ্জুন অয়াম । সামাজিক তিৰস্কাৰ আৰু মানসিক আঘাতকো আওকাণ কৰি স্বাভাৱিক জীৱনলৈ উভতি অহাটো তেওঁৰ বাবে কঠিন আছিল । কিন্তু ছত্তীশগড়ৰ বস্তাৰত নক্সালবিৰোধী অভিযানৰ পিছত অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি তেওঁ নিজকে পুনৰ এটা সুযোগ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লয় । ইয়াৰ পিছত প্ৰথম বিভাগত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁৰ সেই সংকল্পক বাস্তৱত পৰিণত কৰে ।
টডকা গাঁৱৰ অৰ্জুনে কয়, "এসময়ত মোৰ নেতাসকলে মোক যি দায়িত্ব দিছিল সেয়া আছিল চূড়ান্ত আৰু অপৰিবৰ্তনীয় । মাটিৰ তলত বোমা (লেণ্ডমাইন) পুতি থোৱাই হওক বা নিৰাপত্তাৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি ক্ষতি কৰাই হওক, এই সকলোবোৰ কাম আছিল নক্সাল সংগঠনত থাকি পালন কৰিবলগীয়া এক অপৰিহাৰ্য কৰ্তব্য । কিন্তু এতিয়া আৰু তেনে নহয় । এতিয়া মোৰ জীৱন সলনি হৈ গৈছে ।"
কলমৰ দ্বাৰা সপোন বাস্তৱ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি
২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত যেতিয়া অৰ্জুনে আন ২০০ সশস্ত্ৰ মাওবাদীৰ সৈতে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি মূলসুঁতিৰ জীৱনক আঁকোৱালি লৈছিল, তেতিয়া তেওঁ নিজৰ জীৱনটোক এক নতুন আৰম্ভণি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল । তেনেদৰেই তেওঁৰ বহুদিনীয়া শৈশৱৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল । কি আছিল তেওঁৰ সপোন ? তেওঁৰ সপোন আছিল শিক্ষিত হৈ সমাজৰ বাবে কিবা এটা ভাল কাম কৰা । আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ এই ইচ্ছাৰ কথা প্ৰশাসনৰ আগত জনাইছিল । প্ৰশাসনেও কোনো পলম নকৰাকৈ তেওঁক সমৰ্থন কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰিছিল ।
অস্ত্ৰতকৈ কলমৰ শক্তি বেছি
অৰ্জুনে এসময়ত অস্ত্ৰ এৰি হাতত কলম তুলি ল'লে । ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ জীৱনত কিবা এটা অৰ্থৱহ কাম কৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লয় । তেওঁ আত্মসমৰ্পণকাৰী উগ্ৰবাদীৰ পুনৰ্সংস্থাপন কেন্দ্ৰত থাকি দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলায় ।
তেওঁৰ একাগ্ৰতা আৰু দৃঢ় মনোবলৰ বাবে ৫০০ নম্বৰৰ ভিতৰত পৰীক্ষাত ৩৩৫ নম্বৰ লাভ কৰে । ইয়াৰ পৰা এইটোৱে প্ৰমাণিত হয় যে কিবা এটা ভাল কাম কৰাৰ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিয়ে মানুহক সফলতাৰ দিশলৈ লৈ যায় ।
বিজাপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক উমেশ প্ৰসাদ গুপ্তাই অৰ্জুনক তেওঁৰ সফলতাৰ বাবে অভিনন্দন জনায় । তেওঁৰ পৰৱৰ্তী শিক্ষা জীৱনৰ বাবে সকলো ধৰণৰ সহায়-সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰো আশ্বাস দিয়ে । তেওঁ কয়, "কঠিন পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছতো অৰ্জুনে মেট্ৰিকত প্ৰথম বিভাগ অৰ্জন কৰিছে । দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে ৩৩৫ নম্বৰ লাভ কৰিছে । এই কৃতিত্বই তেওঁৰ জীৱনৰ ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনৰ দিশত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।"
আৰক্ষীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা
অৰ্জুনৰ সফলতাত আৰক্ষী বিষয়াসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । পৰীক্ষাৰ সমগ্ৰ প্ৰস্তুতিৰ সময়ছোৱাত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াসকলে অহৰহ তেওঁৰ মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় কিতাপ আৰু অধ্যয়নৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰিছিল ।
তেওঁলোকে অৰ্জুনক পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদন পূৰণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চূড়ান্ত অধ্যয়ন প্ৰক্ৰিয়ালৈকে প্ৰতিটো পৰ্যায়তে সহায় কৰিছিল । যাৰ ফলত তেওঁৰ জীৱনৰ অতীতৰ ক'লা অধ্যায়ৰ কথা নাভাবি পৰীক্ষাত মনোনিবেশ কৰিব পাৰিছিল আৰু ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছিল বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে জনায় ।
গুপ্তাই লগতে কয়, "তেওঁৰ অধিক শিক্ষাৰ বাবে আমি সকলো ধৰণৰ সহায় আগবঢ়াম । তেওঁৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সপোনো পূৰণ হ'ব । তেওঁৰ গাঁৱৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ সৈতে তেওঁৰ সংযোগ প্ৰশংসনীয় । আমি আশাকৰোঁ যে অৰ্জুনে ভাল কাম কৰি যাব আৰু তেওঁৰ গাঁৱৰ ল'ৰা-ছোৱালীক শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰিব আৰু অঞ্চলটোৰ উন্নয়নত অৰিহণা যোগাব ।"
অৰ্জুনৰ সংকল্প
অৰ্জুনে এতিয়া নিজৰ গাঁৱৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ লগত কাম কৰাৰ মনস্থ কৰিছে । গাঁওখনৰ লগতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰো উন্নয়নৰ বাবে শিক্ষাই এক নতুন পথ প্ৰশস্ত কৰাৰ একমাত্ৰ মাধ্যম বুলি বিশ্বাস কৰা অৰ্জুনে কয়, "মই গাঁৱৰ ল'ৰা-ছোৱালীক উচ্চ শিক্ষাৰ সুযোগ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰোঁ । মই মোৰ গাঁৱত এজন 'শিক্ষা দূত' হ'ব বিচাৰোঁ । শিশুসকলৰ মাজত শিক্ষাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰোঁ ।"
অৰ্জুনৰ প্ৰচেষ্টা এক উদাহৰণ
অৰ্জুনৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ বিষয়ে কেৱল তেওঁৰ গাঁৱতে নহয়, সমগ্ৰ অঞ্চলটোত চৰ্চা চলি আছে । আত্মসমৰ্পণৰ পিছত পুনৰ্বাসন আৰু মূলসুঁতিৰ সৈতে মিলি যোৱাৰ ইতিবাচক উদাহৰণৰ দ্বাৰা অৰ্জুনে প্ৰমাণ কৰিছে যে প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিস্থিতিৰ মাজতো দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সঠিক পথ প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত অৰিহণা যোগাব পাৰি ।