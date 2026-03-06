সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা, ইখনৰ পিছত আনখন ৰাজ্যৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত
১৬ বছৰ বয়সৰ তলৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা ৷ কোনে জাৰি কৰিলে এই নিষেধাজ্ঞা ?
Published : March 6, 2026 at 8:33 PM IST
বিজয়ৱাড়া(অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ): ইখনৰ পিছত আনখন ৰাজ্যই সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰত জাৰি কৰিছে নিষেধাজ্ঞা ৷ বিশেষকৈ ১৬ বছৰ বয়সৰ তলৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে ৷
শুকুৰবাৰে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে যে ১৩ বছৰ বয়সৰ তলৰ শিশুৰ বাবে সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হ’ব ৷ যি নিৰ্দেশনা পৰৱৰ্তী তিনিমাহত পৰ্যায়ক্ৰমে কাৰ্যকৰী হ’ব ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে ১৩-১৬ বছৰ বয়সৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এই নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছে যদিও বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লৈহে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব ৷
বিধানসভাত বিত্ত বিধেয়ক সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয়, ‘‘আমি নিশ্চিত কৰিম যে ৯০ দিনৰ ভিতৰত ১৩ বছৰ বয়সৰ তলৰ শিশুৱে যাতে সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে ।’’
শুকুৰবাৰে কৰ্ণাটক চৰকাৰেও একেই ঘোষণা কৰিছিল ৷ ১৬ বছৰ বয়সৰ তলৰ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছত একেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে এইখন চৰকাৰেও ৷
ডাভোছত অনুষ্ঠিত বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চৰ বাৰ্ষিক সন্মিলনত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী ন’ৰা লোকেশে শিশুসকলৰ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰি নিষেধাজ্ঞাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ।
তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইংগিত দিয়ে যে চৰকাৰে শিশুৰ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে এক পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰি আছে । লগতে এই মাধ্যমৰ অপব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল’বলৈ আৰু মহিলাৰ সুৰক্ষাক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
এই প্ৰতিবেদন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ঘোষণা কৰা সিদ্ধান্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ৷
পূৰ্বে শুকুৰবাৰে কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰমাইয়াই ৰাজ্যখনত ১৬ বছৰৰ তলৰ শিশুৱে ছ’চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ কৰ্ণাটক বাজেট দাখিল কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ঘোষণা কৰে ।
শিশুসকলৰ মাজত ম’বাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ ৰোধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় । মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰমাইয়াই কয় যে শিশুসকলৰ ওপৰত ম’বাইল ফোন ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ ৰোধ কৰিবলৈ ১৬ বছৰৰ তলৰ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ কৰা হ’ব ৷
