ETV Bharat / bharat

জালনোটৰ পিছত এইবাৰ ২০ টকীয়া জালমুদ্ৰা: ছাহাৰানপুৰত নেটৱৰ্ক উৎখাত, গ্ৰেপ্তাৰ ২

উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে এই জালমুদ্ৰাবোৰ ক’ত উৎপাদন হৈছে, উৎপাদন আৰু বিতৰণ নেটৱৰ্ক আৰু ইতিমধ্যে বজাৰত কিমান পৰিমাণে উলিয়াই দিছে সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ।

COUNTERFEIT COINS SAHARANPUR
কোনটো আচল কোনটো নকল ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 12, 2026 at 3:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ছাহাৰানপুৰ (উত্তৰ প্ৰদেশ) : উত্তৰ প্ৰদেশৰ ছাহাৰানপুৰত এটা বৃহৎ জালনোটৰ গোচৰৰ তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে জালমুদ্ৰাৰ ৰেকেটৰ উত্থানে আৰক্ষী বিভাগক আলোড়িত কৰিছে । চিটী কোটৱালি আৰক্ষী আৰু বিশেষ অভিযান গ্ৰুপৰ (এছ অ’ জি) যৌথ দলে ২০ টকীয়া জালমুদ্ৰাৰ সৈতে দুজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।

জব্দ কৰা মুদ্ৰাৰ মূল্য প্ৰায় ১.২০ লাখ টকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে । প্ৰাথমিক সোধা-পোছাৰ পৰা অনুমান কৰা হৈছে যে বজাৰত এই নকল মুদ্ৰাসমূহ প্ৰচলনৰ বাবে এক সুনিৰ্দিষ্ট কমিছন ভিত্তিক ব্যৱস্থাই কাম কৰি আছে ।

আৱাস বিকাশ কল'নীৰ বাসিন্দা কুলদীপ আৰু বিপিনক আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত থকা অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । এতিয়ালৈকে কৰা তদন্তৰ পৰা এইটো জানিব পৰা গৈছে যে তেওঁলোকে এই নকল মুদ্ৰাসমূহ বজাৰলৈ লৈ যোৱা আৰু চলাই ৰখাত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল।

আৰক্ষীয়ে এতিয়া এই যুটিটোৰ আঁৰৰ মাষ্টাৰমাইণ্ড কোন সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, যাতে জালমুদ্ৰা যোগানৰ প্ৰকৃত উৎস চিনাক্ত কৰিব পাৰে । জেৰাৰ সময়ত পোহৰলৈ অহা তথ্যই আৰক্ষীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । সোধা-পোছাৰ সময়ত এজন অভিযুক্ত কুলদীপে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ বজাৰত প্ৰচলন কৰা প্ৰতি ৪ হাজাৰ টকাৰ জালমুদ্ৰাৰ বিপৰীতে ৪০০ টকাৰ কমিচন লাভ কৰে । ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল এইটো এনে এটা নেটৱৰ্ক, য’ত জালমুদ্ৰাৰ যোগানকাৰীসকল আৰু সেয়া প্ৰচলন কৰাসকল পৃথক পৃথক ।

আৰক্ষী অধীক্ষক (চিটী) ব্যোম বিন্দালে কয় যে আৰক্ষীয়ে এতিয়া এইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে কমিছনৰ বিনিময়ত নকল মুদ্ৰা প্ৰচলন কৰিবলৈ আন কাৰোবাকো নিযুক্তি দিয়া হৈছিল নেকি । প্ৰায় ১.২০ লাখ টকাৰ এই মুদ্ৰা জব্দ হোৱা ঘটনা কেৱল এক স্থানীয় ঘটনা বুলিয়ে গণ্য কৰি ইয়াৰ তদন্তৰ সামৰণি মাৰিব নোৱাৰি ।

কিন্তু এইক্ষেত্ৰত কেইটামান মুখ্য প্ৰশ্ন উদয় হয় । ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল মুদ্ৰাৰ উৎপত্তি ক’ৰ পৰা হৈছিল ? কোনো বেলেগ চহৰৰ পৰা সেইবোৰ ছাহাৰনপুৰলৈ অনা হৈছিল নেকি ? ইয়াৰ উৎপাদনৰ আঁৰত কোন জড়িত আছে ? কি কি চেনেলৰ জৰিয়তে সেইবোৰ যোগান ধৰা হৈছিল ? আৰু ইতিমধ্যে বজাৰত কিমান প্ৰচলন হৈছে ? এই প্ৰশ্নবোৰক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে ।

তদন্তৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হ’ল এই নকল মুদ্ৰাসমূহ প্ৰচলনৰ বাবে দোকানী আৰু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলক কেনেদৰে লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছিল সেই কথাটো বুজি উঠা । যিহেতু মুদ্ৰাৰ মূল্য বেংক নোটতকৈ কম, সেয়েহে দৈনন্দিন লেনদেনত ইয়াক সহজে প্ৰচলন কৰিব পৰা যায় ।

ফলস্বৰূপে আৰক্ষীয়ে এই বিষয়ত তদন্ত কৰি আছে যে ধৃত অভিযুক্তসকলে কোনবোৰ দোকানৰ সহায়ত এই মুদ্ৰাসমূহ বজাৰত মেলি দিছে । যদিহে জেৰাৰ সময়ত এনে স্থান আৰু ব্যক্তি সম্পৰ্কীয় তথ্য ওলায়, তেন্তে আৰক্ষীয়ে বজাৰত ইতিমধ্যে প্ৰচলিত জাল সামগ্ৰীৰ পৰিমাণ অনুমান কৰাৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে ।

উল্লেখ্য যে ছাহাৰানপুৰত ১৭.২৯ কোটি টকাৰ জালনোটৰ সৈতে জড়িত এটা গোচৰত ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থাৰ (এন আই এ) তদন্ত চলি আছে । এতিয়া জালমুদ্ৰা জব্দ কৰাৰ ফলত জালনোট বা মুদ্ৰাৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত এই দুয়োটা বিষয়ৰ মাজত কোনো প্ৰত্যক্ষ সম্পৰ্ক লাভ কৰা হোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক :সৰিয়হৰ ডুলিতে ভূত ! পঞ্জাব নেশ্ব'নেল বেংকত ওলাল ১৭ কোটি টকাৰ জাল নোট
লগতে পঢ়ক :সোণ-ৰূপৰ মূল্য: বিশ্বজুৰি চলি থকা অস্থিৰতাৰ মাজতে হ্ৰাস, আজি কিমান?

TAGGED:

FAKE CURRENCY
জালনোট
জালমুদ্ৰা
২০ টকীয়া জালমুদ্ৰা
COUNTERFEIT COINS SAHARANPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.