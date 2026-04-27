পশ্চিমবংগত ৭৯ টা খাৰ বোমা উদ্ধাৰ, এনআইএৰ তদন্ত আৰম্ভ

দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে দক্ষিণ ২৪ পৰগনা জিলাত বৃহৎ পৰিমাণৰ খাৰ বোমা উদ্ধাৰ হৈছে। গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব এনআইএক প্ৰদান কৰিছে।

পশ্চিমবংগত খাৰ বোমা উদ্ধাৰৰ ঘটনাত এনআইএৰ তদন্ত
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 27, 2026 at 10:19 AM IST

Updated : April 27, 2026 at 11:01 AM IST

নতুন দিল্লী : পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান সোমবাৰে সামৰণি পৰিব । তাৰ মাজতে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ লগতে আপত্তিজনক সামগ্ৰীও উদ্ধাৰ হৈছে । ৰাজ্যখনৰ দক্ষিণ ২৪ পৰগনা জিলাত এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ খাৰ বোমা উদ্ধাৰ হৈছে । যাক লৈ ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে । ঘটনাৰ গুৰুত্বৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এই গোচৰটোৰ তদন্ত এনআইএক হস্তান্তৰ কৰিছে । কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে দেওবাৰে সন্ধিয়া এনআইএয়ে পশ্চিমবংগত ৭৯ টা খাৰ বোমা উদ্ধাৰৰ তদন্তৰ বাবে গোচৰ ৰুজু কৰে ।

এনআইএৰ এক সূত্ৰৰ মতে প্ৰথমে কলকাতাৰ উত্তৰ কাশী আৰক্ষী থানাত এই গোচৰটো ৰুজু হৈছিল । সূত্ৰৰ মতে কলকাতা আৰক্ষীয়ে ৭৯ টা খাৰ বোমা আৰু অন্যান্য আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছিল । যিবোৰ এটা স্থানত মজুত কৰি ৰখা হৈছিল । যি মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ প্ৰতি ভাবুকি আছিল ।

খাৰ বোমা আৰু ইয়াৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱহৃত সামগ্ৰী উদ্ধাৰ সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএছ), ২০২৩, আৰু বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আইন, ১৯০৮ৰ প্ৰাসংগিক বিধানৰ অধীনত গোচৰ (নং ৬২/২০২৬) ৰুজু কৰা হৈছে ।

ৰাজ্যখনত অবৈধভাৱে খাৰ বোমা নিৰ্মাণৰ লগত জড়িত লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ বাবে অভিযান চলাবলৈ দেওবাৰে নিৰ্বাচনী আয়োগে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছিল । আয়োগে লগতে উল্লেখ কৰে যে এনআইএয়ে এন কোনো বিস্ফোৰক সামগ্ৰীৰ সৈতে জড়িত সকলো গোচৰৰ তদন্ত কৰিব ।

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যখনৰ দ্বিতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দক্ষিণ ২৪ পৰগনা জিলাৰ ভাংগাৰত এজন লোকৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে বৃহৎ পৰিমাণৰ খাৰ বোমা উদ্ধাৰ কৰে । লোকজন ৰফিকুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে । নিৰ্দিষ্ট তথ্যৰ ভিত্তিত ৰফিকুলৰ বাসগৃহত তালাচী চলাই এই বিস্ফোৰক সামগ্ৰীখিনি উদ্ধাৰ কৰা হয় । ইফালে ২৯ এপ্ৰিলৰ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে আইন-শৃংখলা বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰ্বাচন আয়োগে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াসকলক সতৰ্ক কৰি দিছে ।

