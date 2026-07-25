ETV Bharat / bharat

মোদী চৰকাৰৰ প্ৰথমটো উইকেট ডাউন: অভিজিত দীপকে

উৎসৱমুখৰ যন্তৰ-মন্তৰত ৷ শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰাৰ পাছতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ৷

Jantar Mantar
উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত (CJP X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 4:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : প্ৰায় এমাহৰো অধিক দিন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত দেশৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰা প্ৰতিবাদৰ ওচৰত সেও মানি শনিবাৰে দেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৷ কাৰণ প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ শনিবাৰে অন্তিম দিন ধাৰ্য কৰি দিছিল ৷ অৱশেষত শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগৰ পাছতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ৷

পদত্যাগৰ কথা শুনি মঞ্চতে উচুপি উঠিল ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকে ৷ মঞ্চতে অভিজিত দীপকেই কলে, "এয়া প্ৰথম উইকেট । আমি ইয়াতে ৰৈ নাথাকো । এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে । যোৱা ৩৬ দিন ইয়াত বহি থকা সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, সকলো স্বেচ্ছাসেৱকক প্ৰণাম জনাইছো ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "আজি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিলে বুলিয়েই মোক নায়ক নবনাব । এই ভুল নকৰিব । এজন মানুহক নায়ক বনোৱাৰ বাবেই দেশ ধ্বংস হৈছে ৷ এজন মানুহক সংবিধানৰ সমান কৰি তোলা হ'ল যাৰ বাবে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল ৷"

আনহাতে সোণম ৱাংচুকে কয়, "এয়া গণতন্ত্ৰৰ জয়...শান্তি আৰু ধৈৰ্যৰ জয় ৷ অভিনন্দন চিজেপি, জেন-জি আৰু দেশৰ প্ৰতিটো কোণৰ নাগৰিকলৈ, এয়া প্ৰত্যক্ষ গণতন্ত্ৰৰ জয় ৷ ধন্যবাদ সকলো নাগৰিকক ৷"

ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই কয়, "যিখন গণতন্ত্ৰত চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰশ্ন কৰিলে দেশদ্রোহী বুলি কয়, কিন্তু আজি সকলো সলনি হৈ গ'ল ৷ আমি দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সলনি কৰিম ৷ আমাৰ তিনিটা দাবী লিখিতভাৱে গ্ৰহণ কৰিলে আমি ঘৰলৈ যাম । আমি সমগ্ৰ দেশতে আজি শান্তিপূৰ্ণ যাত্ৰা কৰাৰ অনুমতি বিচাৰিছো । সকলোৱে সন্ধিয়া ৬ বজাত সমগ্ৰ দেশতে মমৰ শিক্ষা লৈ যাত্ৰা কৰিব লাগে ।"

ইপিনে অভিজিত দীপকেৰ মাতৃয়ে কয়, "মই বৰ সুখী, মই বৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো ৷ মই প্ৰথমে ভয় খাইছিলো কাৰণ সি মাৰ খাইছিল । মোৰ টোপনি নাহে ৷ ৭ জুনৰ পৰা আমাৰ টোপনি নাই । কিন্তু কম বয়সতে এই কাম কৰি দেখুৱালে সি ৷"

লগতে পঢ়ক: অৱশেষত সেও মানি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদ এৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে

TAGGED:

ককৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী
সোণম ৱাংচুক
অভিজিত দীপকে
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান
DHARMENDRA PRADHANS RESIGNATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.