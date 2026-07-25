মোদী চৰকাৰৰ প্ৰথমটো উইকেট ডাউন: অভিজিত দীপকে
উৎসৱমুখৰ যন্তৰ-মন্তৰত ৷ শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰাৰ পাছতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ৷
Published : July 25, 2026 at 4:19 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰায় এমাহৰো অধিক দিন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত দেশৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে কৰা প্ৰতিবাদৰ ওচৰত সেও মানি শনিবাৰে দেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ৷ কাৰণ প্ৰতিবাদকাৰী শিক্ষাৰ্থীয়ে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানক শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ শনিবাৰে অন্তিম দিন ধাৰ্য কৰি দিছিল ৷ অৱশেষত শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগৰ পাছতে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ৷
পদত্যাগৰ কথা শুনি মঞ্চতে উচুপি উঠিল ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকে ৷ মঞ্চতে অভিজিত দীপকেই কলে, "এয়া প্ৰথম উইকেট । আমি ইয়াতে ৰৈ নাথাকো । এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণিহে । যোৱা ৩৬ দিন ইয়াত বহি থকা সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, সকলো স্বেচ্ছাসেৱকক প্ৰণাম জনাইছো ৷"
#WATCH | Delhi: On the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Abhijeet Dipke, Founding President of Cockroach Janta Party, says, "...This is the first wicket. We won't stop here. This is just the beginning. I salute all students, all the volunteers who have… pic.twitter.com/vWPseOMdLD— ANI (@ANI) July 25, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "আজি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে পদত্যাগ কৰিলে বুলিয়েই মোক নায়ক নবনাব । এই ভুল নকৰিব । এজন মানুহক নায়ক বনোৱাৰ বাবেই দেশ ধ্বংস হৈছে ৷ এজন মানুহক সংবিধানৰ সমান কৰি তোলা হ'ল যাৰ বাবে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল ৷"
#WATCH | Delhi: On the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan, Abhijeet Dipke, Founding President of Cockroach Janta Party, says, " i want to say something very important. don't make me a hero because dharmendra pradhan resigned today. don't make this mistake.… pic.twitter.com/ypODEXXUTS— ANI (@ANI) July 25, 2026
আনহাতে সোণম ৱাংচুকে কয়, "এয়া গণতন্ত্ৰৰ জয়...শান্তি আৰু ধৈৰ্যৰ জয় ৷ অভিনন্দন চিজেপি, জেন-জি আৰু দেশৰ প্ৰতিটো কোণৰ নাগৰিকলৈ, এয়া প্ৰত্যক্ষ গণতন্ত্ৰৰ জয় ৷ ধন্যবাদ সকলো নাগৰিকক ৷"
#WATCH | Delhi: Cockroach Janta Party's National Spokesperson Ashutosh Ranka says, " if you accept our three demands in writing, we will go home. we have requested permission to take out a peaceful candle march across the country. everyone should take out a candle march across the… pic.twitter.com/HjESrvz2Ez— ANI (@ANI) July 25, 2026
ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ মুখপাত্ৰ আশুতোষ ৰাংকাই কয়, "যিখন গণতন্ত্ৰত চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰশ্ন কৰিলে দেশদ্রোহী বুলি কয়, কিন্তু আজি সকলো সলনি হৈ গ'ল ৷ আমি দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা সলনি কৰিম ৷ আমাৰ তিনিটা দাবী লিখিতভাৱে গ্ৰহণ কৰিলে আমি ঘৰলৈ যাম । আমি সমগ্ৰ দেশতে আজি শান্তিপূৰ্ণ যাত্ৰা কৰাৰ অনুমতি বিচাৰিছো । সকলোৱে সন্ধিয়া ৬ বজাত সমগ্ৰ দেশতে মমৰ শিক্ষা লৈ যাত্ৰা কৰিব লাগে ।"
#WATCH | Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra | Anita Dipke, mother of Cockroach Janta Party's Founding President Abhijeet Dipke, says, " i am very happy...i feel very proud...i was scared at times because he was beaten. i kept worrying about what might happen to him... they… https://t.co/1f64Ic1Edl pic.twitter.com/aJqG8l3Kdh— ANI (@ANI) July 25, 2026
ইপিনে অভিজিত দীপকেৰ মাতৃয়ে কয়, "মই বৰ সুখী, মই বৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছো ৷ মই প্ৰথমে ভয় খাইছিলো কাৰণ সি মাৰ খাইছিল । মোৰ টোপনি নাহে ৷ ৭ জুনৰ পৰা আমাৰ টোপনি নাই । কিন্তু কম বয়সতে এই কাম কৰি দেখুৱালে সি ৷"
লগতে পঢ়ক: অৱশেষত সেও মানি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদ এৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে