পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ সাধনৰ বাবে টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠনৰ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছত দেওবাৰে এক ভিডিঅ’ বাৰ্তাযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰে ।
Published : July 27, 2026 at 12:42 AM IST
নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বৃহৎ ঘোষণা ৷ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই ঘোষণা কৰে ৷ ঘোষণা অনুসৰি, দেশৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ সাধন কৰিবলৈ গঠন কৰা হ’ব বিশেষ টাস্ক ফ’ৰ্চ ৷
সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা এক ভিডিঅ’ বিবৃতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে এই উচ্চস্তৰীয় টাস্ক ফ’ৰ্চৰ নেতৃত্বত থাকিব প্ৰযুক্তি বিশেষজ্ঞ তথা আধাৰৰ প্ৰৱৰ্তক নন্দন নিলেকানী ।
উল্লেখ্য যে, কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত সেও মানি শনিবাৰে পদত্যাগ কৰিছিল ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত এনেদৰে লিখিছে, ‘‘নন্দন নিলেকানীৰ অধ্যক্ষতাত পৰীক্ষা সংস্কাৰ সন্দৰ্ভত এক উচ্চস্তৰীয় টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰা হৈছে ।’’
HIGH POWERED TASK FORCE on examination reforms under the leadership of Shri Nandan Nilekani constituted.@NandanNilekani pic.twitter.com/mMpmPdIEL5— Narendra Modi (@narendramodi) July 26, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে নিলেকানীৰ নেতৃত্বত গঠিত সমিতিখনে পৰীক্ষা পদ্ধতিৰ সংস্কাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ভৱিষ্যতে পৰীক্ষা পদ্ধতিৰ বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত কৰিবলৈ টাস্ক ফ’ৰ্চৰ পৰামৰ্শ আমি কাৰ্যকৰী কৰিম ।’’
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে ভাৰত চৰকাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কল্যাণৰ বাবে কেইটামান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । শনিবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ বিষয়টো স্পষ্টকৈ উল্লেখ নকৰাকৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কেৰিয়াৰৰ সৈতে খেলিমেলি কৰাসকলে জেলৰ ভাত খাব লাগিব ৷
More strict actions against paper leaks to come in tomorrow’s Cabinet! pic.twitter.com/NRysBukk5U— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, ‘‘আমি ফাষ্টট্ৰেক আদালত স্থাপন কৰিছো । কাইলৈ সংসদত কঠোৰ নীতিৰ সৈতে নতুন আইন প্ৰৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাম । অৱশ্যে আমি ভৱিষ্যতলৈও চাব লাগিব । আমাৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাক ফলপ্ৰসূ, স্বচ্ছ আৰু প্ৰযুক্তিচালিত কৰি তুলিবলৈ আমি এটা টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো, যিয়ে পৰীক্ষা পদ্ধতিৰ সংস্কাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব ।’’
Nothing is more important than the welfare and future of our youth!— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2026
We have decided to set up fast-track courts to ensure swift and stringent punishment for those involved in paper leaks. Have directed the concerned authorities and officials to take all necessary steps in this…
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত ৰাজধানী দিল্লীত নীট ইউ-জি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত হোৱা প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰমাৎ ক্ষোভ দমন কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠনৰ কথা ঘোষণা কৰা বুলি সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলিছে ৷ বিগত সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কৰা প্ৰতিবাদৰ সময়ত দিল্লী আৰক্ষীৰ লাঠিচালনা আৰু কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপৰ ফলত বহুসংখ্যক যুৱ প্ৰতিবাদকাৰী আহত হৈছিল ৷ আৰক্ষীয়ে দাবী কৰা অনুসৰি, বহুকেইজন আৰক্ষীও এই সময়ত আহত হৈছিল ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ ক্ষীপ্ৰ আৰু কঠোৰ শাস্তি নিশ্চিত কৰিবলৈ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত গঠন কৰাৰ কথা কৈছিল । পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰ সন্দৰ্ভত কৰা এয়া আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া ৷
লগতে পঢ়ক: ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ আন্দোলনৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগলৈ সমগ্ৰ পৰিক্ৰমা জানি লওক