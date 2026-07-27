এইবাৰ সামাজিক মাধ্য়মত আত্মপ্ৰকাশ E-20 জনতা পাৰ্টীৰ, গাডকাৰীৰ পদত্যাগ দাবী

এইবাৰ সামাজিক মাধ্য়মত আত্মপ্ৰকাশ E-20 জনতা পাৰ্টীৰ, গাডকাৰীৰ পদত্যাগ দাবী
সোমবাৰে E-20 জনতা পাৰ্টীৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজে দুই লাখ ফ’ল’ৱাৰ অতিক্ৰম কৰিলে ৷ ইয়াৰ এক্স আৰু ফেচবুক একাউণ্টৰ ফ’ল’ৱাৰো ৩০ হাজাৰৰো অধিক হৈছে ।
Published : July 27, 2026 at 5:02 PM IST
নতুন দিল্লী: ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী নেতৃত্বাধীন ছাত্ৰ আন্দোলনে সফলতা লাভ কৰাৰ পাছত এইবাৰ সামাজিক মাধ্যমত আৰম্ভ হৈছে এটা নতুন কেম্পেইন ৷ ‘E-20 জনতা পাৰ্টী’ নামেৰে আৰম্ভ হোৱা এই কেম্পেইনে সামাজিক মাধ্যম এক্স, ফেচবুক আৰু ইষ্টাগ্ৰামত ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰিছে ৷
চিজেপিয়ে NEET বিতৰ্কৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ বিপৰীতে E-20 জনতা পাৰ্টীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ পদত্যাগ, E-20 ইন্ধনৰ সমান্তৰালভাৱে ১০০ শতাংশ বিশুদ্ধ পেট্ৰ’লৰ উপলব্ধতা আৰু পেট্ৰ’ল পাম্পত গ্ৰাহকৰ পছন্দ বৃদ্ধিৰ দাবী জনাইছে ।
🚨 STOP EXPERIMENTING ON OUR CARS! INDIA DEMANDS CHOICE OF FUEL!— E20 JANTA PARTY (@E20Party) July 26, 2026
Our vehicles are NOT test machines. We bought them with our hard-earned money after paying taxes years in advance.
We are a middle-class majority country, and fuel efficiency + vehicle performance directly impacts… pic.twitter.com/6wI0vquOCP
যোৱা ২৪ ঘণ্টাত এই অভিযানত ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ সংযোগ তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । সোমবাৰে E-20 জনতা পাৰ্টীৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজে দুই লাখ ফ’ল’ৱাৰ অতিক্ৰম কৰিলে (বৰ্তমান ২.৪৫ লাখ) ৷ আনহাতে ইয়াৰ এক্স আৰু ফেচবুক একাউণ্টৰ ফ’ল’ৱাৰো কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে ৩০ হাজাৰৰো অধিক হৈছে ।
E-20 জনতা পাৰ্টীৰ অফিচিয়েল এক্স হেণ্ডেলত দিয়া এটা পোষ্ট অনুসৰি ‘E-20 জনতা পাৰ্টী’ এ নিজকে নাগৰিকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত গ্ৰাহক অধিকাৰ শীৰ্ষক অভিযান বুলি বৰ্ণনা কৰিছে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে দলটোৱে ইন্ধন নীতিৰ স্বচ্ছতা, সঠিক তথ্য আৰু গ্ৰাহকৰ পছন্দৰ প্ৰতি সন্মানৰ পোষকতা কৰে ।
Nitin Gadkari ji must Resign!— E20 Janta Party (@E20JantaParty_) July 26, 2026
Nitin Gadkari ji must Resign!
Nitin Gadkari ji must Resign!
X ত উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি E-20 JANTA PARTY (@E20Party) হেণ্ডেলটো ২০২৪ চনৰ মে’ মাহত সৃষ্টি কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ ভিত্তি হৈছে মালয়েছিয়া । ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা ইয়াক ভেৰিফাই কৰা হৈছে ।
একাউণ্টটোত তিনিবাৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ নাম সলনি হৈছে ৷ শেহতীয়াকৈ ২০২৬ চনৰ জুলাই মাহত নাম সলনি কৰা হৈছে, যাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে ইয়াৰ পৰিচয় সৃষ্টিৰ পিছত একাধিকবাৰ আপডেট কৰা হৈছে । ৰাজহুৱাভাৱে দেখা পোৱা এক্স একাউণ্টৰ সবিশেষ অনুসৰি এই একাউণ্টটো মালয়েছিয়া এপ ষ্ট’ৰৰ জৰিয়তেও সংযোগ কৰা যেন লাগে ।
দলটোৰ মূল দাবী হৈছে গ্ৰাহকক E-20 ইন্ধনৰ উপৰিও ১০০ শতাংশ বিশুদ্ধ পেট্ৰ’ল ক্ৰয় কৰাৰ বিকল্প দিয়াৰ লগতে ৰাজসাহায্য, বিনামূলীয়া ইন্ধন, বা ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’ল বন্ধ কৰা । ই কেৱল বিচাৰে যে গ্ৰাহকে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি পেট্ৰ’ল নিৰ্বাচন কৰাৰ অধিকাৰ লাভ কৰক । “যেনেকৈ মানুহৰ আন সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত পছন্দ থাকে, ঠিক তেনেদৰে পেট্ৰ’লৰ ধৰণ বাছি লোৱাৰো অধিকাৰ থাকিব লাগে ।”
বাহনৰ মালিকসকলৰ উদ্বেগক আলোকপাত কৰি দলটোৱে কয় যে E-20 পেট্ৰ’লে মাইলেজ হ্ৰাস কৰিছে, ইঞ্জিনৰ বিজুতি ঘটাইছে আৰু কাৰিকৰী খৰচ বৃদ্ধি কৰিছে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ইঞ্জিনত দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱ পৰিছে ।
E-20 জনতা পাৰ্টীৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্ট অনুসৰি ইয়াৰ পন্থাই চিজেপিৰ দৃষ্টিভংগীক নিবিড়ভাৱে প্ৰতিফলিত কৰে, ছ’চিয়েল মিডিয়া, মিম আদি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে জনসমৰ্থন লাভ কৰে । শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও পোষ্টত প্ৰচাৰ অভিযানে কয় যে ই “এটা ৰাজনৈতিক দল নহয়” বৰঞ্চ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আৰু গ্ৰাহকৰ অধিকাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা এক স্বতন্ত্ৰ নাগৰিক আন্দোলন । ইয়াৰে এটা পোষ্টত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ পদত্যাগৰো আহ্বান জনায় তেওঁলোকে ।
তদুপৰি, তেওঁলোকে সকলো ধৰণৰ ইন্ধনৰ বাবে স্পষ্ট লেবেলিং, বিভিন্ন ইন্ধন মিশ্ৰণৰ লাভ-লোকচানৰ সম্পৰ্কীয় তথ্য ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰা আৰু ইঞ্জিন, মাইলেজ, প্ৰদূষণ তথা কাৰিকৰী খৰচৰ প্ৰভাৱৰ ওপৰত ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰকাশ কৰা প্ৰতিবেদনৰ সৈতে স্বতন্ত্ৰ গৱেষণাৰ দাবী জনাইছে ।
২০২৬ চনৰ মে’ মাহত এক ব্যংগ অভিযান হিচাপে চিজেপিৰ উত্থান হৈছিল যদিও পিছলৈ ই দিল্লীত NEET ৰ কাকত ফাদিলৰ বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি এক বৃহৎ আন্দোলনলৈ পৰিণত হৈছিল ৷ যি আন্দোলনত সমগ্ৰ দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু ছাত্ৰ সংগঠনে অংশগ্ৰহণ গ্ৰহণ ।
ইয়াৰ আগতে অভিজিৎ দীপকেই লিখিছিল, “সকলো পঁইতাচোৰা একত্ৰিত হ’লে কি হ’ব?” E-20 জনতা পাৰ্টীয়েও একে শৈলী গ্ৰহণ কৰা যেন লাগে । ১৬ মে’ৰ অভিজিত দীপকেৰ এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দলটোৱে লিখিছে, “সকলো বাইক আৰু গাড়ীৰ মালিক একত্ৰিত হ’লে কি হ’ব?” চিজেপিৰ শৈলীৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি E-20 জনতা পাৰ্টীয়ে মানুহক সংগঠিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে ।
লগতে পঢ়ক: NEET-UG প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰ: প্ৰথম দিনাই আদলতত উপস্থিত নহ’ল চি বি আইৰ অধিবক্তা