পদুম ফুলিল, মন্দিৰ খুলিল ! নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা বিজেপিৰ
Published : May 6, 2026 at 12:16 PM IST
আছানচোল(পশ্চিমবংগ): বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ অভূতপূৰ্ব বিজয়ৰ পিছত পশ্চিমবংগত পট পৰিৱৰ্তন ৷ গেৰুৱা দলটোৱে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন ৷ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণাৰ এদিন পিছতে ৰাজ্যখনত সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি বন্ধ হৈ থকা এটা দুৰ্গা মন্দিৰৰ দ্বাৰ খোল খায় ৷ আছানচোলত আছে এই দুৰ্গা মন্দিৰটো ৷
সোমবাৰে ঘোষণা কৰা নিৰ্বাচনী ফলাফলত বিজেপিয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছক ধৰাশায়ী কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে ৰাজ্যখনত কেইবাটাও পৰিৱৰ্তন ঘটা পৰিলক্ষিত হয় ৷ তাৰ মাজতে চৰ্চালৈ আহিছে দীৰ্ঘদিনে বন্ধ হৈ থকা এটা শতিকা পুৰণি দুৰ্গা মন্দিৰ ৷ সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰাৰ পিছতে পুনৰ খোল খায় মন্দিৰটোৰ দ্বাৰ ৷ মন্দিৰটোৰ দ্বাৰ খোল খোৱাৰ পিছত আনন্দৰ সীমা নোহোৱা হয় ভক্তসকলৰ ৷
উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ আছানচোল সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী অগ্নিমিত্ৰা পলে জয়লাভ কৰিছিল । পলে ৪০,৮৩৯ টা ভোটৰ ব্যৱধানত সমষ্টিটোৰ পৰা জয়লাভ কৰি অঞ্চলটোত বিজেপিৰ উপস্থিতি আৰু প্ৰভাৱ পুনৰ প্ৰতীয়মান কৰিছে ৷
পশ্চিমবংগৰ মুঠ ২৯৩ খন বিধানসভা আসনৰ ২০৭ খনেই বিজেপিয়ে লাভ কৰে ৷ এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ পিছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাজ্যখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । গেৰুৱা দলটোৱে ২০২১ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৭৭ খন আসনহে লাভ কৰিছিল ৷
পশ্চিমবংগৰ ৰাজনৈতিক পট পৰিৱৰ্তনৰ পিছত মঙলবাৰে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ‘খলনায়ক’ আখ্যা দি কঠোৰ বাক্যবাণেৰে তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰে ৷ মঙলবাৰে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে মিলি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ অভিযোগ তোলে ৷ তদুপৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ নিৰপেক্ষতাক লৈও তেওঁ বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ৷
নিৰ্বাচন আয়োগে ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন(ইভিএম)ৰ জৰিয়তে ৰিগিং কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বেনাৰ্জীয়ে আয়োগক নিৰ্বাচনৰ ‘খলনায়ক’ আখ্যা দিয়ে ৷ বিজেপিয়ে আয়োগৰ সৈতে গোপন বুজাবুজিৰে জনসাধাৰণৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰো অভিযোগ কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ নিৰ্বাচনৰ মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগে নীতিগতভাৱে আইএএছ আৰু আইপিএছ বিষয়াৰ ঠাইত কেনেকৈ ‘নিজৰ মানুহ’ নিযুক্তি দিব পাৰে, তাক লৈও তেওঁ প্ৰশ্ন কৰে ৷
