Anthurium Festival : ফুল, দুঃসাহসিকতা আৰু মিজো ঐতিহ্যৰ সমাহাৰেৰে অনন্য উৎসৱ
তিনি বছৰৰ বিৰতিৰ পিছত মিজোৰামত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে তিনিদিনীয়াকৈ 'এন্থুৰিয়াম ফেষ্টিভেল' । ফুল, দুঃসাহসিকতা আৰু মিজো ঐতিহ্যৰ সমাহাৰ ঘটিছে এই উৎসৱত ।
Published : October 3, 2026 at 3:10 PM IST
গুৱাহাটী : তিনি বছৰৰ বিৰতিৰ পিছত মিজোৰামৰ বহু প্ৰত্যাশিত 'এন্থুৰিয়াম ফেষ্টিভেল' (Anthurium Festival) বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আইলাওং আৰু ৰেইকত আৰম্ভ হৈছে ।
তিনিদিনীয়া এই উৎসৱে উদ্যানশস্য, দুঃসাহসিক পৰ্যটন, থলুৱা সংস্কৃতি আৰু সংগীতক একত্ৰিত কৰি মিজোৰামৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ফুল এন্থুৰিয়ামক (Anthurium) কেন্দ্ৰ কৰি এক বিস্তৃত পৰ্যটন অভিজ্ঞতা গঢ়ি তুলিছে ।
মিজোৰাম পৰ্যটন বিভাগে মিজোৰাম চৰকাৰৰ উদ্যানশস্য বিভাগৰ সহযোগত আয়োজন কৰা এই উৎসৱ ১ অক্টোবৰৰ পৰা ৩ অক্টোবৰলৈ অনুষ্ঠিত হৈছে । কেৱল পৰম্পৰাগত ফুলৰ উৎসৱ হিচাপে সীমাবদ্ধ নথকা এই অনুষ্ঠানত পৰ্যটকসকলক পাহাৰৰ ট্ৰেকিং, ফুলৰ বাগিচা, পৰম্পৰাগত খেল, গাঁও, খাদ্য, হস্তশিল্প আৰু মিজোৰামৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
এই উপলক্ষে মিজোৰাম চৰকাৰৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী পু লালংনিংলোভা মাৰে কয় যে এন্থুৰিয়াম ফেষ্টিভেল পুনৰ আৰম্ভ হোৱাটো ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটনৰ বৃহত্তৰ দৃষ্টিভংগীৰ অংশ ।
তেওঁ কয়, “পৰ্যটন কেৱল পৰ্যটনস্থলীৰ বাবেই নহয়, এই স্থানসমূহক বিশেষ কৰি তোলা মানুহসকলৰ বাবেও মূল্য সৃষ্টি কৰিব লাগিব । এন্থুৰিয়াম ফেষ্টিভেলে আমাৰ উদ্যানশস্য, প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, সংস্কৃতি আৰু সম্প্ৰদায়সমূহক একেটা অভিজ্ঞতাৰ মাজলৈ লৈ আহিছে । কিন্তু ইয়াৰ বৃহত্তৰ উদ্দেশ্য হৈছে স্থানীয় পৰ্যটন অৰ্থনীতি শক্তিশালী কৰা ।”
তেওঁ লগতে কয়, “পৰ্যটকসকলে যেতিয়া আমাৰ গাঁওসমূহলৈ যায়, স্থানীয় পৰিবহণ ব্যৱহাৰ কৰে, স্থানীয় খাদ্য গ্ৰহণ কৰে, স্থানীয় ব্যৱসায়ীৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰে, ফুল উৎপাদকসকলক লগ পায় আৰু আমাৰ পৰম্পৰা অনুভৱ কৰে, তেতিয়া পৰ্যটনৰ লাভ বহু দূৰলৈ বিয়পি পৰে ।”
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে মিজোৰামৰ পৰ্যটন বিকাশ ৰাজ্যখনৰ মানুহৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকাটো নিশ্চিত কৰাৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ অনন্য অভিজ্ঞতাসমূহক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অধিক পৰিচিত কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।
পাহাৰৰ ফুলৰ পৰা পৰ্যটনলৈ
এন্থুৰিয়াম ফেষ্টিভেলৰ পৰিচয় মিজোৰামৰ স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত এন্থুৰিয়াম খেতিৰ বিকাশৰ সৈতে জড়িত । বিশেষকৈ Zo Anthurium Growers Society-ৰ সৈতে জড়িত মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন কৃষি আন্দোলনে এই ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।
মিজোৰামৰ পাহাৰত আৰম্ভ হোৱা এন্থুৰিয়াম খেতিয়ে এতিয়া জীৱিকা আৰু বজাৰৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে । ৰাজ্যখনৰ এন্থুৰিয়াম উৎপাদকসকলে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে দেশৰ বাহিৰতো ফুল যোগান ধৰিছে ।
এই উৎসৱে উক্ত উদ্যানশস্যৰ কাহিনীক পৰ্যটনৰ সৈতে সংযোগ কৰিছে । ফুলৰ খেতিৰ সৈতে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য, স্থানীয় উদ্যোগ, সংস্কৃতি আৰু পাহাৰীয়া আতিথ্যক একেটা অভিজ্ঞতাৰ সৈতে সংযুক্ত কৰা হৈছে ।
ফুলৰ উৎসৱৰ জৰিয়তে মিজোৰামক আৱিষ্কাৰৰ সুযোগ
এইবাৰৰ এন্থুৰিয়াম ফেষ্টিভেলৰ অন্যতম বিশেষত্ব হৈছে আৱিষ্কাৰ । পৰ্যটকসকলক Ngai Tlang, Ailawng Tlang আৰু Reiek Tlang ভ্ৰমণৰ সুযোগ দিয়া হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত Reiek Tlang Sunrise Trek-ও অন্যতম ।
ইয়াৰ উপৰি ট্ৰেকিং আৰু গুহা দৰ্শনৰ জৰিয়তে Khuangchera Puk, Thawngpawnga Puk আৰু Ngaitei Puk ভ্ৰমণৰ সুবিধা থাকিব ।
এই উৎসৱৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে উদ্যানশস্য । ফুলৰ প্ৰদৰ্শনী, নাৰ্ছাৰী পৰিদৰ্শন আৰু বাগিচা ভ্ৰমণৰ জৰিয়তে মিজোৰামৰ ফুলখেতিৰ বৈচিত্ৰ্য প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । পৰ্যটকসকলে গোলাপৰ বাগিচা (Rose Garden) পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে স্থানীয় ফুল উৎপাদকসকলৰ কামৰ বিষয়েও জানিব পাৰিব ।
ইয়াৰ উপৰি Reiek Heritage Village আৰু স্থানীয় গাঁওসমূহ ভ্ৰমণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে পৰ্যটকসকলে পৰম্পৰাগত মিজো ঘৰ, সম্প্ৰদায়িক জীৱন আৰু ৰাজ্যখনৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ সৈতে পৰিচিত হ’ব পাৰিব ।
জীৱন্ত ৰূপত মিজো সংস্কৃতি দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস
দুঃসাহসিক পৰ্যটন আৰু উদ্যানশস্যৰ লগতে এই উৎসৱত মিজো সমাজৰ পৰম্পৰাগত জীৱন আৰু থলুৱা ক্ৰীড়া-সংস্কৃতিও প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । Insuknawr, Inbuan, Kalchhet আৰু Insaihruipawh আদি পৰম্পৰাগত খেলৰ প্ৰদৰ্শন আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে । ইয়াৰ লগতে শ্বুটিং প্ৰতিযোগিতা, শিশুসকলৰ বাবে বিনোদনমূলক কাৰ্যসূচী আৰু বিভিন্ন আন্তঃক্ৰিয়ামূলক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে ।
Cheraw-সহ বিভিন্ন লোকনৃত্য, পৰম্পৰাগত সংগীত, পৰম্পৰাগত ফেশ্বন শ্ব’, স্থানীয় খাদ্য, হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্পৰ প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে মিজোৰামৰ সংস্কৃতি পৰ্যটকৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ।
শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা Leikapui Night-ত জনপ্ৰিয় মিজো শিল্পীসকলে পুৰণি মিজো গীত পৰিৱেশন কৰে । আনহাতে, ৩ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সামৰণী সংগীতানুষ্ঠানত মিজোৰামৰ কেইবাগৰাকীও আগশাৰীৰ শিল্পীয়ে সংগীত পৰিবেশন কৰিব ।