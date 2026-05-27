১১০ বছৰৰ পিছত অৰুণাচলত পুনৰ দেখা গ’ল দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ ফৰিং

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 27, 2026 at 5:55 PM IST

তেজপুৰ: ১১০ বছৰৰ পিছত পুনৰ সন্ধান লাভ দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ এবিধ ফৰিং ৷ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সন্ধান পোৱা গ'ল 'লং-টেইলড ডাস্কহকাৰ' নামে জনাজাত ফৰিংবিধৰ ৷ ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে 'গাইনাকন্থা খাচিয়াকা'(Gynacantha khasiaca)

উল্লেখ্য যে, সেই ফৰিং প্ৰজাতিটো শেষবাৰৰ বাবে ১৯১৪ চনত অৰুণাচলৰ এবৰ হিলছ অঞ্চলত নথিভুক্ত হৈছিল । ১১০ বছৰৰ পিছত অৰুণাচল প্ৰদেশত পুনৰ দেখা গ'ল দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ ফৰিংবিধ ৷ পুনৰ আৱিষ্কাৰে পূব হিমালয় অঞ্চলৰ জীৱবৈচিত্ৰ্য গৱেষণাত নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামদফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্র সংৰক্ষণ প্রকল্পত ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰ মাহত চলোৱা এক ক্ষেত্ৰ সমীক্ষাৰ সময়ত দেখা পোৱা গৈছিল সেই বিশেষ প্ৰজাতিৰ ফৰিংবিধ । মিয়াও–বিজয়নগৰ পথৰ ডেবান অঞ্চলত বনবিভাগৰ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত তোলা আলোকচিত্ৰৰ ভিত্তিত গৱেষকসকলে প্ৰজাতিটোৰ চিনাক্তকৰণ কৰিছে । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ গৱেষণা ইতিমধ্যে Journal of Threatened Taxaত প্ৰকাশ পাইছে ।

গৱেষণাপত্ৰখনৰ লেখক হৈছে মহেশ আৰ, ৰাজেশ গোপীনাথ, গৌৰৱ যোশী আৰু ৰোচন উপাধ্যায় ৷ সহ-গৱেষক ৰোচন উপাধ্যায় অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ এজন আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ লগতে জীৱবৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ ক্ষেত্ৰত 'পখিলা মানৱ' হিচাপে পৰিচিত । গৱেষণাপত্ৰ অনুসৰি, এই ফৰিং প্ৰজাতিটো শেষবাৰৰ বাবে ১৯১৪ চনত অৰুণাচলৰ এবৰ হিলছ অঞ্চলত নথিভুক্ত হৈছিল । গৱেষকসকলে জনোৱা মতে, এই প্ৰজাতিটোক আন্তৰ্জাতিক প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ সংঘই অতি দুৰ্লভ প্ৰজাতি হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ৷ কিয়নো ইয়াৰ বাসস্থান আৰু সংখ্যা সম্পৰ্কে যথেষ্ট তথ্য উপলব্ধ নহয়।

এই সন্দৰ্ভত ৰোচন উপাধ্যায়ে কয়, "২০১২ চনত নামদাফা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলোৱা নথিভুক্তকৰণ কাৰ্যসূচীত বিশ্বজুৰি পোৱা প্ৰায় ৮ হাজাৰ প্ৰজাতিৰ ফৰিঙৰ ভিতৰত ৯৬টা প্ৰজাতি নথিভুক্ত কৰা হৈছিল । সেই সময়তেই এই অতি দুৰ্লভ 'গাইনাকন্থা' প্ৰজাতিটোৰ সন্ধান পোৱা গৈছিল, যিটো ১১০ বছৰৰ পিছত পুনৰ আৱিষ্কাৰ ৷"

