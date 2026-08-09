বিয়াৰ তৃতীয় দিনাই চৰম সিদ্ধান্তৰ অপচেষ্টা, ১০০ দিনৰ চিকিৎসাৰ অন্তত মৃত্যু স্বপ্নাৰ

বিয়াৰ তৃতীয় দিনাই চৰম সিদ্ধান্তৰ অপচেষ্টা, ১০০ দিনৰ চিকিৎসাৰ অন্তত মৃত্যু স্বপ্নাৰ
বিয়াৰ তিনিদিনৰ পাছতেই স্বপ্নাই কিয় চৰম সিদ্ধান্ত ল’লে ? বিয়াৰ তৃতীয় দিনৰ পৰা ১০০ দিন ধৰি স্বপ্না তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ অগ্ৰসৰ হৈছিল ৷
Published : August 9, 2026 at 4:46 PM IST
গোৱালিয়ৰ: মধ্যপ্ৰদেশৰ গোৱালিয়ৰৰ এগৰাকী নৱবিবাহিতাৰ হৃদয়বিদাকৰ কাহিনী ৷ অযুত সপোনৰ বুকুত বান্ধি বিবাহপাশত আবদ্ধ হোৱা এইগৰাকী মহিলাৰ নাম স্বপ্না গুৰ্জৰ ৷ কিন্তু স্বপ্নাৰ নতুন জীৱনৰ সপোন বিয়াৰ তিনিদিনৰ পাছতেই ভাঙি থানবান হৈছিল ৷ তেওঁ স্বামীগৃহতে চৰম সিদ্ধান্ত লোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল ৷ শহুৰৰ ঘৰৰ লোকে তেওঁক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰে ৷ পিতৃগৃহৰ মানুহৰ উপস্থিতিত তেওঁৰ চিকিৎসা চলিল ৷ কিন্তু অৱশেষত স্বপ্নাই ইহসংসাৰ ত্যাগ কৰে ৷
কিন্তু বিয়াৰ তিনিদিনৰ পাছতেই স্বপ্নাই কিয় চৰম সিদ্ধান্ত ল’লে ? কি তাড়নাত তেওঁ এনে কৰিবলগীয়া হ’ল ? এই সকলো সত্য স্বপ্নাৰ লগতেই চিৰদিনলৈ হেৰাই গ’ল ৷ ৰহস্য হৈয়ে ৰ’ল স্বপ্নাৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত সত্য ৷
এপ্ৰিলত নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল স্বপ্নাই
মধ্যপ্ৰদেশৰ ভিণ্ড জিলাৰ গোৰমী অঞ্চলৰ এটা পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা স্বপ্না গুৰ্জৰে যোৱা ২৫ এপ্ৰিলত বৈবাহিক জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল ৷ গোৱালিয়ৰৰৰ লক্ষ্মণগড়ৰৰ নিবাসী সৌৰভ গুৰ্জৰৰ সৈতে তেওঁ বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ৷ ২৬ এপ্ৰিলত ন-বোৱাৰী হৈ শহুৰৰ ঘৰলৈ আহে স্বপ্না ৷ বিয়াৰ পাছত ঘৰখনত আনন্দময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে ৷ ২৮ এপ্ৰিলত তেওঁলোকৰ পাৰম্পৰিক কইনা চোৱা পৰ্ব অনুষ্ঠিত হয় ৷ সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ মাজতে স্বপ্নাই বাথৰূমলৈ যাওঁ বুলি শাহুৱেকক কৈ উঠি যায় ৷ বহু সময় ধৰি স্বপ্না ঘূৰি নহাত পৰিয়ালৰ মানুহে তেওঁক মাতিবলৈ ধৰে ৷
বাথৰূমৰ দৰ্জা ভিতৰৰ পৰা বন্ধ আছিল ৷ তেওঁলোকে কোনোমতে দৰ্জা খুলি ভিতৰৰ দৃশ্য দেখি হতভম্ব হৈ পৰে ৷ কিয়নো চিপ লোৱা অৱস্থাত পৰিয়ালৰ লোকে স্বপ্নাক বাথৰূমৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰে ৷ তেতিয়ালৈকে অৱশ্যে স্বপ্নাৰ মৃত্যু হোৱা নাছিল ৷ স্বপ্নাই নিজৰ শাড়ীৰে চিপ লৈছিল ৷ পৰিয়ালৰ লোকে তৎক্ষণাত তেওঁক মুক্ত কৰি হাস্পতাললৈ লৈ যায় ৷
গোৱালিয়ৰৰ পৰা দিল্লীলৈকে কেবাখনো হাস্পতালত চলিল চিকিৎসা
যেতিয়া স্বপ্নাক সেই অৱস্থাৰ পৰা পৰিয়ালৰ লোকে উদ্ধাৰ কৰে, লগে লগে তেওঁঁক লৈ যোৱা হয় গোৱালিয়ৰৰ এখন চিকিৎসালয়লৈ ৷ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত পৰিয়ালৰ লোকে তেওঁক দিল্লীলৈ লৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷ সেই অনুসৰি দিল্লীৰ এছএছবি হাস্পতালত স্বপ্নাক ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ তাত কিছুদিন চিকিৎসা কৰাৰ পাছত চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি তেওঁ পুনৰ গোৱালিয়ৰলৈ অনা হয় আৰু পৃথক পৃথক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰোৱা হয় ৷ এই সময়চোৱাত স্বপ্নাই চকু লৰচৰ কৰিছিল যদিও মুখেৰে মাতিব পৰা অৱস্থাত নাছিল ৷
মৃত্যুৰ পাছত খবৰ দিলে আৰক্ষীক
জুন মাহৰ শেষৰ ফালে স্বপ্নাক এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ তাতেই চিকিৎসাধীন অৱস্থাত যোৱা বৃহস্পতিবাৰে স্বপ্নাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৷ বিয়াৰ তৃতীয় দিনৰ পৰা যোৱা ১০০ দিন ধৰি স্বপ্না তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ অগ্ৰসৰ হৈছিল ৷ কিন্তু স্বপ্নাই কিয় এনে কৰিলে, তাৰ উত্তৰ কাৰো হাতত নাই ৷ যিহেতু এয়া এক আত্মহননৰ ঘটনা, সেয়ে স্বামীৰ পৰিয়ালৰ লোকে স্বপ্নাৰ মৃত্যুৰ পাছত মহাৰাজপুৰা থানাত খবৰ দিয়ে ৷ অৱশ্যে স্বামীৰ পৰিয়াল বা স্বপ্নাৰ পিতৃৰ পৰিয়ালে কাৰো বিৰুদ্ধে দোষাৰোপ কৰা নাই ৷
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ পৰা তদন্ত গোৱালিয়ৰ আৰক্ষীৰ
গোৱালিয়ৰ চিটি এছপি ৰবিন জৈনে কয় যে এইটো নৱবিবাহিতাৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত গোচৰ ৷ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছে ৷ এই গোচৰৰ তদন্ত মহাৰাজপুৰা থানাৰ আৰক্ষীৰ দ্বাৰা কৰা হৈছে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত দুয়োটা পৰিয়াল আৰু আত্মীয়ৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে নিজা কৌশলেৰে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ পৰা তদন্ত কৰি আছে ৷ তদন্তত যি তথ্য পোহৰলৈ আহিব, তাৰ ভিত্তিত এই গোচৰে অগ্ৰগতি ল’ব ৷
নতুন জীৱন আৰম্ভ কৰিয়েই এগৰাকী নৱবিবাহিতাই কিয় নিজকে শেষ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল’লে, ইয়াৰ কাৰণ কি সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৷ ১০০ দিন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি অৱশেষত স্বপ্নাই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে গোৱালিয়ৰত ৷