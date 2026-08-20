অধ্যক্ষৰ পদত্যাগৰ দাবীত BCI ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অধিবক্তাৰ প্ৰতিবাদ

অধ্যক্ষৰ পদত্যাগৰ দাবীত BCI ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অধিবক্তাৰ প্ৰতিবাদ
ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সমৰ্থনত BCI ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত সৰ্বভাৰতীয় যুৱ অধিবক্তা এছোচিয়েচনৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ।
By PTI
Published : August 20, 2026 at 8:35 PM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰতীয় বাৰ কাউন্সিলৰ কাৰ্যালয়ৰ কাম-কাজত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিচিআইৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত একাংশ অধিবক্তাই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । প্ৰতিবাদকাৰী অধিবক্তাতসকলে বিচিআইৰ অধ্যক্ষ মনন কুমাৰ মিশ্ৰৰ পদত্যাগৰ দাবী উত্থাপন কৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰী অধিবক্তাসকলে অধিবক্তা সুৰক্ষা আইন কাৰ্যকৰী কৰা, সকলো অধিবক্তাৰ বাবে বীমাৰ ব্যৱস্থা কৰা, আইন মহাবিদ্যালয়সমূহৰ নিয়মীয়া আৰু স্বচ্ছ পৰিদৰ্শনকে ধৰি কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰে । সৰ্বভাৰতীয় যুৱ অধিবক্তা এছ’চিয়েচনৰ আহ্বান আৰু ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ সহযোগত এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
বৰ্তমানৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা এনএএলএছএআৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কোনো এজনকে অধিবক্তা হিচাপে নামভৰ্তি নকৰিবলৈ ৰাজ্যিক বাৰ কাউন্সিলসমূহক (বৰ্তমান প্ৰত্যাহাৰ কৰা) দিয়া নিৰ্দেশক লৈ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছত মিশ্ৰই ইয়াৰ পূৰ্বে আইনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছিল ।
স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা জাৰি কৰা এক বিবৃতিত মিশ্ৰই শেহতীয়া পৰিস্থিতিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছিল আৰু তেওঁৰ কোনো কথা বা যোগাযোগে যদি তেওঁলোকৰ অনুভৱত আঘাত কৰিছে তাক লৈ তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল ।
বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তক মুখ্য অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ প্ৰস্তাৱৰ বিৰোধিতা কৰি এনএএলএছএআৰ আইন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এটা অংশই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ উপাচাৰ্য, পঞ্জীয়ক আৰু অধ্যাপকসকললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে এই বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছিল ।
প্ৰথমখন প্ৰতিবেদনত বিচিআইৰ অধ্যক্ষ মিশ্ৰই কয় যে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ সমাৱৰ্তনত মুখ্য ন্যায়াধীশৰ অংশগ্ৰহণৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান সন্দৰ্ভত উত্থাপিত অভিযোগৰ তদন্ত কৰি থকা হৈছে আৰু দোষীসকলক চিনাক্ত কৰি প্ৰতিবেদন বিচাৰিছে ।
আইনী সদস্যসকলৰ সমালোচনাৰ পাছত কিছু সময়ৰ ভিতৰতে এই সিদ্ধান্ত সলনি হয় । এক সংশোধিত নিৰ্দেশত কোৱা হৈছে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ নিৰ্দোষী আৰু দুই এজনৰ কথিত অসৎ আচৰণৰ বাবে তেওঁলোকক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা উচিত নহয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য্য কান্তই এই নিৰ্দেশৰ বাবে বিচিআইক তীব্ৰভাৱে সমালোচনা কৰে । লগতে তেওঁ কয়,"এইটো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু মোৰ মাজত হোৱা আলোচনা ।"
ইয়াৰ পাছত এনএএলএছএআৰৰ ছাত্ৰ বাৰ কাউন্সিলে মিশ্ৰক ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী জনায় । বেংগালুৰুৰ এনএলএছআইইউৰ স্নাতক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, বৰ্তমানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও একেধৰণৰ ক্ষমা বিচৰাৰ দাবী কৰি তেওঁলোকৰ সমাৱৰ্তনত বিচিআইৰ অধ্যক্ষ আৰু মুখ্য ন্যায়াধীশৰ উপস্থিতি নাকচ কৰে ।