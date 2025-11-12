ETV Bharat / bharat

কিবিথুত ৬৩ সংখ্যক ৱালং দিৱসৰ স্মৃতিত এডভেঞ্চাৰ ট্ৰেক

এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধাৰণ আৰু সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ মাজত বন্ধন আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি অনুশাসন, সহযোগিতা আৰু জাতীয় গৌৰৱৰ মূল্যবোধক শক্তিশালী কৰি তুলিলে ।

63RD WALONG DAY
৬৩ সংখ্যক ৱালং দিৱসৰ স্মৃতিত এডভেঞ্চাৰ ট্ৰেক (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 12, 2025 at 11:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: ৬৩ সংখ্যক ৱালং দিৱস স্মৃতিচাৰণৰ অংশ হিচাপে ভাৰতৰ পূব প্ৰান্ত স্থান কিবেথুত বুধবাৰে ভাৰতীয় সেনাই আয়োজন কৰা এডভেঞ্চাৰ ট্ৰেকৰ শিখৰত উপনীত হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল মহিন্দ্ৰ ৰাৱটে ।

তেওঁ কয়, ‘‘১৯৬২ চনৰ ঐতিহাসিক ৱালং যুদ্ধৰ সৈতে জড়িত সাহস আৰু ত্যাগৰ উত্তৰাধিকাৰক সন্মান জনোৱাৰ লগতে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ মাজত দুঃসাহসিক কৰ্ম, দলীয় কাম, নেতৃত্ব আৰু সহনশীলতাৰ মনোভাৱ গঢ়ি তোলাৰ লক্ষ্যৰে এই ট্ৰেকত অংশগ্ৰহণ কৰা হৈছিল ।’’

63RD WALONG DAY
৬৩ সংখ্যক ৱালং দিৱসৰ স্মৃতিত এডভেঞ্চাৰ ট্ৰেক (ETV Bharat)

এই পদক্ষেপে যুৱক-যুৱতী আৰু স্থানীয় অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক উচ্চ উচ্চতাৰ ভূখণ্ডত জীৱন অনুভৱ কৰাৰ আৰু এনে দুৰ্গম অঞ্চলত সেৱা আগবঢ়োৱা কৰ্মীসকলে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ বুজিবলৈ এক বিৰল সুযোগ প্ৰদান কৰে । এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধাৰণ আৰু সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ মাজত বন্ধন আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি অনুশাসন, সহযোগিতা আৰু জাতীয় গৌৰৱৰ মূল্যবোধক শক্তিশালী কৰি তুলিলে ।

এডভেঞ্চাৰ ট্ৰেকে ৱালঙত জাতিটোক ৰক্ষা কৰা বীৰ সৈনিকসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হিচাপে থিয় দিছে আৰু ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক সাহস, অধ্যৱসায় আৰু দেশপ্ৰেমৰ চিৰস্থায়ী মনোভাৱেৰে অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে — ৱালঙৰ কালজয়ী আত্মাৰ ।

63RD WALONG DAY
৬৩ সংখ্যক ৱালং দিৱসৰ স্মৃতিত এডভেঞ্চাৰ ট্ৰেক (ETV Bharat)

উল্লেখযোগ্য যে, ভাৰতীয় সেনাই ১৯৬২ চনৰ যুদ্ধৰ ৱালঙৰ বীৰ জোৱান আৰু নাগৰিকসকলৰ ত্যাগক সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে এমাহজোৰা ধাৰাবাহিক অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে অক্টোবৰৰ ১৭ তাৰিখে ৱালং যুদ্ধৰ ৬২ সংখ্যক বাৰ্ষিকী উদযাপন কৰে । ভাৰতীয় সেনা, অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ নেতৃত্বত এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল । সমান্তৰালভাৱে ভাৰতীয় সেনাই এই দীঘলীয়া পৰ্বত আৰোহণৰ সপ্তাহজোৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ।

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আঞ্জাও জিলাত অৱস্থিত ভাৰতৰ আটাইতকৈ পূব প্ৰান্তৰ চহৰ ৱালং । লোহিত নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ই এক চিত্ৰময় উপত্যকা, ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, ১৯৬২ চনৰ চীন-ভাৰত যুদ্ধৰ স্মৃতিত ৱালং যুদ্ধ স্মৃতিসৌধ আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ ছাউনী হিচাপে ইয়াৰ তাৎপৰ্য । মিছিমি উপভাষাত "ৱালং" ৰ অৰ্থ হৈছে "বাঁহৰ বাগিচাৰ ঠাই" ।

আনহাতে কিবেঠু হৈছে ভাৰত-চীন সীমান্তৰ দ্বিতীয়তো সীমান্ত বৈঠকৰ ঠাই ভাৰত আৰু চীনৰ মাজৰ সীমা সমস্যাৰ সমাধানৰ বিশেষ স্থান ।

লগতে পঢ়ক: দিল্লী আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত জব্দ ৰঙা ৰঙৰ ইক’স্প’ৰ্ট বাহন

TAGGED:

KIBITHU
ইটিভি ভাৰত অসম
৬৩ সংখ্যক ৱালং দিৱস
63RD WALONG DAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.