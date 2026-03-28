ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীক ২০০০ প্ৰহাৰ এলএমজিৰ প্ৰথম বেটচ যোগান আদানী ডিফেন্স এণ্ড এৰ’স্পেচৰ
ইজৰাইলত Negev NG7 নামেৰে জনাজাত প্ৰহাৰ অ'পেন ব'ল্ট পদ্ধতিৰে পৰিচালিত হয় ।
By ANI
Published : March 28, 2026 at 11:44 PM IST
গোৱালিয়ৰ (মধ্য প্ৰদেশ) : ইজৰাইল ৱেপন ইণ্ডাষ্ট্ৰীজৰ (Israel Weapon Industries, IWI) সৈতে যৌথ উদ্যোগত আদানী ডিফেন্স এণ্ড এৰ’স্পেচে শনিবাৰে ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীক ২০০০ প্ৰহাৰ লাইট মেচিনগানৰ প্ৰথমটো বেটচ প্ৰদান কৰে । ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে ৪১ হাজাৰ এলএমজিৰ অৰ্ডাৰৰ অংশ হিচাপে এই বেটচটো লাভ কৰে ।
প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব তথা সঞ্চালকপ্ৰধান (অধিগ্ৰহণ) এ আনবাৰাছুৱে ব্যক্তিগত প্ৰতিৰক্ষা প্ৰতিষ্ঠানসমূহক প্ৰশংসা কৰি উল্লেখ কৰে যে এই যোগানে ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বাবে ২০ মাহৰ সময় ৰাহি কৰিছে ।
"আজি আমি ৬০০ দিন ৰাহি কৰি আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ বহু আগতেই ২০০০ টা এলএমজি প্ৰহাৰ মেচিনগান প্ৰেৰণৰ ফ্লেগ অফ কৰিছোঁ । ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ উন্নতিৰ বাবে ইয়াৰ পৰিসৰ আৰু গতি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । লগতে মই আশাবাদী যে অনাগত দিনত ব্যক্তিগত উদ্যোগ আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগকে ধৰি সকলো প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগে ইয়াৰ সুফল লাভ কৰি নিজৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰিব । নীতি নিৰ্ধাৰণ সন্দৰ্ভত প্ৰতিৰক্ষা অধিগ্ৰহণ পদ্ধতি (ডিএপি) সংশোধনৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু আমি ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ । আমি এইটো নিশ্চিত কৰিম যে নতুন প্ৰতিৰক্ষা অধিগ্ৰহণ পদ্ধতিয়ে উদ্যোগটোৰ আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব আৰু ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা পৰিৱেশতন্ত্ৰ সুদৃঢ় কৰাত সহায়ক হ'ব... ।" তেওঁ কয় ।
মে'ক ইন ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীৰ অধীনত এই যোগান থলুৱা প্ৰতিৰক্ষা উৎপাদন শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ভাৰতীয় সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ কাৰ্যকৰী প্ৰয়োজনীয়তাক সহায় কৰাৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ ।
আনহাতে, আদানী ডিফেন্স এণ্ড এৰ’স্পেচৰ চিইঅ’ আশিস ৰাজবংশীয়ে কয় যে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কোনো সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো নহয়, বৰঞ্চ ভাৰতত ক্ষুদ্ৰ অস্ত্ৰৰ সম্পূৰ্ণ শৃংখলাত উৎপাদন ক্ষমতা বিকশিত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
তেওঁ কয়, "এই পৰ্যায়ত উপনীত হ'বলৈ আমাক ৬ বছৰ লাগিছে । ২০২০ চনৰ পৰা 'আত্মনিৰ্ভৰতা'ৰ দৃষ্টিভংগী আৰু সপোনেৰে আৰম্ভ হোৱা এই যাত্ৰাত আমি নিশ্চিত নাছিলোঁ যে আমি ক'ত উপনীত হ'ম । দলটোৰ দৃঢ় সংকল্প আৰু অধ্যৱসায় তথা বিগত পাঁচ বছৰত নীতি নিৰ্ধাৰকসকলৰ সহযোগিতাৰে আমি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে আমি এক সামগ্ৰী যোগানকৰ্তাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বন্দুক নিৰ্মাতালৈ গতি কৰিছোঁ । আমাৰ সম্পূৰ্ণ ধ্যান কেৱল কোনো উৎপাদন বা বন্দুকৰ যোগান ধৰাতে কেন্দ্ৰীভূত নাছিল, বৰঞ্চ ভাৰতত ক্ষুদ্ৰ অস্ত্ৰৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত এক সুদৃঢ় ক্ষমতা বিকশিত কৰাৰ ওপৰত আছিল । যিটো এক লাইট মেচিনগান কনট্ৰেক্ট হিচাপে আৰম্ভ হৈছিল, সেয়া বাস্তৱিকতে দেশৰ ভিতৰত লাইট মেচিনগান, এছাল্ট ৰাইফল, পিষ্টল, স্নাইপাৰ আৰু কাৰ্বাইনৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ক্ষমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ওপৰত আছিল ।"
তেওঁ লগতে কয় যে আদানী ডিফেন্স আৰু এৰ’স্পেচে বছৰি এক লাখ বন্দুক নিৰ্মাণ কৰিব পাৰে । ৰাজবংশীয়ে কয়, "আজি আমি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰোঁ যে আমি বছৰি এক লাখ বন্দুক নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ । এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে আটাইতকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য, সঠিক আৰু অতি গুণগত ব্যৱস্থাপনা ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত । ই ০.৫ৰ পৰা ০.৪ শতাংশও কোনো দোষ আৰু কোনো প্ৰত্যাখ্যান নথকাটো নিশ্চিত কৰিব । ০.৪ ডিজিটাইলেজচনৰ অধীনত এই উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । নীতি নিৰ্ধাৰকসকলে আজি ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ ভৱিষ্যৎ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আৰু আদানী ডিফেন্সৰ দ্বাৰা স্থাপন কৰা কৰাখানাই ইটোৰ পিছত সিটো যি কাম কৰিব ই ভাৰতক বিশ্বশক্তি হোৱাৰ সপোন সাকাৰ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে প্ৰহাৰ (ইজৰাইলত Negev NG7 নামেৰে জনা যায়) অ'পেন ব'ল্ট পদ্ধতিৰে পৰিচালনা হয় আৰু ইয়াত পিষ্টন হেডত গেছৰ প্ৰভাৱৰ সৈতে ঘূৰ্ণনশীল ব'ল্ট লগোৱা থাকে । ইয়াৰ বেৰেল ৫০৮ মিলিমিটাৰ দীঘল (২০ ইঞ্চি) আৰু ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য ১০০০ মিলিমিটাৰ । যাৰ ফলত পেৰাট্ৰুপাৰে ইয়াৰ সৈতে জঁপিয়াই পৰিব পাৰে । ইয়াক ভাঁজ কৰিলে দৈৰ্ঘ্য ৮২০ মিলিমিটাৰলৈ হ্ৰাস পায় । এন জি ৭ৰ ওজন মেগজিন অবিহনে ৭.৬ কিলোগ্ৰাম । আনহাতে, ইয়াৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীবোৰৰ ওজন ইয়াতকৈ ক্ৰমে ২২ আৰু ৩৮ শতাংশ অধিক ।