জম্মু-কাশ্মীৰৰ সৰ্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প: শীৰ্ষ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ দৌৰত আদানী
বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় জলবিদ্যুৎ শক্তি নিগমে জম্মু-কাশ্মীৰৰ সৰ্ববৃহৎ ১৮৫০ মেগাৱাটৰ সাৱালকোট শক্তি প্ৰকল্পৰ বাবে ৫,১২৯ কোটি টকাৰ 'লট ১ পেকেজ'ৰ প্ৰথম নিবিদা মুকলি কৰে ।
Published : September 10, 2026 at 3:38 PM IST
শ্ৰীনগৰ : জম্মু-কাশ্মীৰৰ চেনাব নদীৰ ওপৰত বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ প্ৰথম নিবিদাত অংশগ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় শীৰ্ষ পাঁচটা প্ৰতিষ্ঠানৰ ভিতৰত আদানী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ লিমিটেড হৈছে অন্যতম ।
ইটিভি ভাৰতে জানিব পৰা মতে, বুধবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় জলবিদ্যুৎ শক্তি নিগমে জম্মু-কাশ্মীৰৰ সৰ্ববৃহৎ ১৮৫০ মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন সাৱালকোট শক্তি প্ৰকল্পৰ বাবে ৫,১২৯ কোটিৰ 'লট ১ পেকেজ'ৰ প্ৰথম নিবিদা মুকলি কৰে ।
সূত্ৰই জনোৱা মতে, "কেইবাবাৰো বিলম্ব আৰু সময়সীমা বৃদ্ধিৰ পিছত আজি বিয়লি ৩ বজাত লট ১ৰ নিবিদা মুকলি কৰা হয় । আদানী গ্ৰুপকে ধৰি বহু ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীয়ে লট ১ৰ নিবিদাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।" আন কোম্পানীকেইটা হৈছে হিন্দুস্তান কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী লিমিটেড, পেটেল ইঞ্জিনিয়াৰিং লিমিটেড, লাৰ্চেন এণ্ড টব্ৰ’ লিমিটেড (এল এণ্ড টি) আৰু ৰিথৱিক প্ৰজেক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড ।
চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত জাৰি কৰা লট ১ পেকেজৰ নিবিদাসমূহ অসামৰিক আৰু জল-যান্ত্ৰিক কামৰ বাবে । ইয়াত কফাৰ বান্ধ, ডাইভাৰচন সুৰংগ, পথ আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত অন্য কাম আছে । মাৰ্চ মাহৰ পৰা এই নিবিদা স্থগিত হৈ আছিল আৰু কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ সময়সীমা ৯ বছৰৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
৮৪০ হেক্টৰতকৈ অধিক বনাঞ্চলকে ধৰি ১,৪০১.৩৫ হেক্টৰতকৈ অধিক ভূমিত বিস্তৃত এই মেগা প্ৰকল্পটোৰ বাবে ৩১,০০০ কোটিতকৈ অধিক টকা ব্যয় হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । বৃহৎ মাত্ৰাৰ বিত্তীয় বিনিয়োগৰ বাবে কামবোৰ একাধিক খণ্ডত বিভক্ত কৰা হৈছে । সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ই হ’ব জম্মু-কাশ্মীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প । ই ৰামবান, ৰিয়াছি আৰু উধমপুৰকে ধৰি তিনিখন জিলাক সামৰি ল’ব ।
সূত্ৰই লগতে কয়, "এই নিবিদাখন কাৰিকৰী আৰু বিত্তীয় মূল্যায়ন দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে । এই পাঁচটা কোম্পানীক প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ বিশেষজ্ঞতা আৰু অভিজ্ঞতাৰ সৈতে মূল্যায়ন কৰা হ'ব । ইয়াৰ পিছত বিত্তীয় নিবিদা মুকলি কৰা হ'ব ।"
এই নিবিদাত কোম্পানীসমূহে বিগত দুবছৰত বাৰ্ষিক গড় ব্যৱসায় ৬০০ কোটি টকাৰ ওপৰত আৰু ৱৰ্কিং কেপিটেল ৯৫ কোটি টকাতকৈ কম নহয় বুলি দেখুৱাবলগা হৈছে ।
২০২৫ চনত পাকিস্তানৰ সৈতে সিন্ধু জলচুক্তি (আই ডব্লিউ টি) স্থগিত ৰখাৰ পিছত কেন্দ্ৰই কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্পটোৰ কাম ত্বৰান্বিত কৰিছিল । প্ৰশাসনিক বাধা, পৰিৱেশৰ চিন্তা আৰু চেনাব নদীত বান্ধ নিৰ্মাণক লৈ পাকিস্তানৰ আপত্তিৰ বাবে প্ৰায় চাৰি দশক ধৰি এই প্ৰকল্পটো স্থবিৰ হৈ পৰিছিল ।
এই নদীখন ঝিলাম আৰু সিন্ধুকে ধৰি পশ্চিমৰ তিনিখন নদীৰ ভিতৰত এখন । এই নদীখনৰ পানী ভাৰতে আইডব্লিউটিৰ অধীনত বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে সীমিত পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । বুধবাৰে নিৰ্মাণ কাম আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ সৈতে পৰ্যালোচনা কৰা হয় বুলি বিষয়াসকলে জনায় ।
প্ৰকল্পটোৰ মুৰব্বী সতনাম সিঙে কয় যে নিৰ্মাণকাৰ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাজহুৱা বিনিয়োগ ব’ৰ্ডৰ পৰা পৰা সেউজ সংকেত আৰু তাৰ পিছত অৰ্থনৈতিক পৰিক্ৰমা কেবিনেট কমিটীৰ অনুমোদন লাভ কৰাটোৱে এতিয়া একমাত্ৰ বাধা হৈ আছে ।