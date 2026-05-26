ত্বিশা শৰ্মাক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল নেকি ? চিবিআয়ে ল'লে তদন্তৰ দায়িত্ব

ত্বিশা শৰ্মাক পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল নেকি ? চিবিআয়ে ল'লে তদন্তৰ দায়িত্ব
চিবিআয়ে ভূপালৰ কাটাৰা হিলচ থানাত পূৰ্বে পঞ্জীয়ন কৰা গোচৰটো পুনৰ আৰম্ভ কৰিব ৷
Published : May 26, 2026 at 4:17 PM IST
ভূপাল: অভিনেত্ৰী আৰু মডেল ত্বিশা শৰ্মাৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ কি আছিল ? যৌতুকৰ বাবে হত্যা কৰা হৈছিলে নেকি ত্বিশা শৰ্মাক ? দেশজুৰি চৰ্চিত ত্বিশা শৰ্মাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু ঘটনাৰ তদন্ত কৰিব চিবিআয়ে ৷ ইতিমধ্যে চিবিআয়ে ভূপালৰ কাটাৰা হিলচ থানাত পূৰ্বে পঞ্জীয়ন কৰা গোচৰটো পুনৰ আৰম্ভ কৰিব ৷ কিয়নো অভিযোগনামাত উল্লেখ কৰা বিয়াৰ দিনটোত অতিৰিক্ত ২ লাখ টকা যৌতুক হিচাপে বিচৰা প্ৰসংগ বিষয়টো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷ সেয়ে বিষয়টোত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে তদন্তকাৰী দলটোৰ নেতৃত্বই ৷ ইফালে সমগ্ৰ তদন্তৰ নেতৃত্বত থাকিব উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক নিশু কুশৱাহ ৷
ইতিমধ্যে চিবিআয়ে ত্বিশা শৰ্মাৰ স্বামী, ত্বিশাৰ শাহুৱেক বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে গোচৰ ৷ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ধাৰা ৮০(২), ৮৫ আৰু ৩(৫) ধাৰাত গোচৰটো ৰুজু কৰাৰ লগতে যৌতুক নিষেধ আইনৰ ৩, ৪ নং ধাৰা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ৷ ২৫ মে’ অৰ্থাৎ সোমবাৰে চিবিআয়ে গোচৰ নং RC0522026S0004 পঞ্জীয়ন কৰিছে ৷ ইফালে সোমবাৰে চিবিআইৰ দল ভূপালত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷ চিবিআইৰ দলটোৱে স্থানীয় আৰক্ষীৰ পৰা সকলো নথিপত্ৰ আৰু প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে, ১২ মে'ত ত্বিশা শৰ্মাক ৰহস্যজনকভাবে মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ৷
প্ৰথমে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত ত্বিশাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ আত্মহত্যা বুলি কোৱা হৈছিল ৷ যদিও ত্বিশা শৰ্মাৰ মাতৃপক্ষই অভিযোগ কৰিছিল যে, জোঁৱায়েক আৰু তেওঁৰ মাতৃ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ গিৰিবালাই যৌতুকৰ বাবে ত্বিশা শৰ্মাক শাৰীৰিক, মানসিক অত্যাচাৰ চলাইছিল ৷ যদিও প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত ত্বিশা শৰ্মাৰ মৃত্যুৰ কাৰণ আত্মহত্যা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল তথাপিও ত্বিশা শৰ্মাৰ শৰীৰত আঘাতৰ চিহ্ন স্পষ্ট হৈ আছিল ৷
